Как правильно выбрать диски для автомобиля
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Как правильно выбрать диски для автомобиля

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Иногда некоторые начинающие автовладельцы сталкиваются с необходимостью замены диска – одного или нескольких, и эта задача на поверку оказывается более сложной, чем выглядит со стороны. И неудивительно: 4*108, 6J, ET47, Dia 63.3, R15 – что все это такое?! Разберемся вместе.
1. Что нужно сделать?

Правильно выбрать колесные диски на имеющийся автомобиль, попутно разобравшись со всеми необходимыми параметрами.

2. Какие параметры диска необходимо учесть при покупке?

Независимо от того, какой у вас автомобиль, при выборе новых дисков нужно учесть следующие параметры:

  • тип диска;
  • монтажный (или посадочный) диаметр;
  • число и диаметр расположения крепежных отверстий (PCD);
  • ширина диска;
  • вылет диска (ET);
  • диаметр центрального (ступичного) отверстия;
  • форма крепежных отверстий;
  • наличие хампов.

Оговоримся сразу: если к этому моменту у вас отпало желание разбираться со всеми этими параметрами, при выборе дисков просто воспользуйтесь сервисом подбора по автомобилю в крупных онлайн-магазинах. Там можно, просто указав модель своей машины, получить диски, гарантированно подходящие ей по всем параметрам. Ну а если решимость все узнать по-прежнему с вами, то давайте приступим.

alloy car wheels wall

3. Тип диска – какие они бывают

Все диски по типу изготовления в целом делятся на три типа: штампованные, литые и кованые. Вопрос выбора конкретного типа – тема для отдельного материала, но здесь мы приведем основные различия.

Штампованные диски – самые дешевые: это те самые колеса, что вы видите на базовых комплектациях бюджетных автомобилей, и их обычно прикрывают пластиковыми декоративными колпаками. Они изготовлены из стали и окрашены эмалью. Среди их преимуществ, помимо самой низкой цены – высокая ремонтопригодность. Дело в том, что штампованные диски при ударе не ломаются, а мнутся, и впоследствии их можно легко починить. Главный недостаток таких колес – высокий вес и отсутствие дизайна: это сугубо функциональное изделие.

Литые диски составляют конкуренцию штампованным по популярности. Такие диски изготавливаются не из стали, а из более легкого сплава – как правило, алюминиевого. Благодаря технологии изготовления литые диски могут иметь самую разнообразную форму, что в совокупности с меньшим, чем у «штампов» весом и обеспечивает им популярность. Из недостатков таких колес можно упомянуть более высокую цену и более низкую ремонтопригодность: литые диски при сильном ударе не мнутся, а трескаются. Разумеется, технология сварочного ремонта и прокатки давно освоена, но гарантировать сохранение изначальных свойств после ремонта невозможно.

Кованые диски – наиболее качественный и дорогой вариант. Они изготавливаются методом горячей объемной штамповки, который обеспечивает наилучшую внутреннюю структуру металла и, соответственно, наивысшую прочность при наименьшем весе. Обратная сторона такого метода – малая распространенность изделий и высокая цена.

Кроме вышеперечисленных трех типов, есть еще так называемые сборные диски – но это уже экзотика, и их мы касаться не будем. В целом для среднестатистического автовладельца выбор стоит между недорогими, но скучными штампованными и более дорогими и красивыми литыми дисками.

4. Монтажный (посадочный) диаметр

Это вполне очевидный параметр: диаметр окружности диска в дюймах. Как правило, его обозначают буквой R: то есть, диск R17 имеет диаметр 17 дюймов.

Отметим особо: сама по себе буква R не относится к диаметру и пришла из параметров шин, где также ошибочно используется в значении «радиус», в реальности подразумевая посадочный диаметр шины. В случае с шиной R — это маркировка радиальной конструкции корда, для диска же эта маркировка фактически не актуальна. Однако ошибочное «радиус» в значении «диаметр» и сопутствующая R настолько въелись в речь, что большинством продавцов и сервисов по подбору дисков используются уже по умолчанию.

Допустимые диаметры дисков для вашего автомобиля указываются в руководствах по эксплуатации и на наклейках в дверных проемах – вместе с рекомендуемым давлением в шинах. При покупке шин стоит помнить, что их посадочный диаметр должен совпадать с диаметром дисков.

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Превышать максимальный указанный производителем диаметр не рекомендуется: слишком большие диски, помимо потенциальной геометрической несовместимости, изменяют параметры работы подвески, влияя на износ ходовой части. Кроме того, чем больше диск и ниже профиль резины, тем меньший комфорт сулит передвижение по плохим дорогам. Однако изменения диаметра в пределах, указанных в руководстве, и даже на дюйм свыше, как правило, проходят без существенных последствий.

5. Число и диаметр расположения крепежных отверстий (PCD)

Это так называемая «разболтовка»: число отверстий и диаметр окружности, на которой они расположены (к слову, английское PCD – это как раз диаметр окружности, «Pitch Circle Diameter»). Число крепежных болтов может быть разным и увеличивается с ростом массы и скорости автомобиля: обычно их 4-6, но может быть и больше, и меньше (минимум 3). У большинства автомобилей ВАЗ разболтовка 4х98, исключение составляют Ока (3х98) и Нива (5х139.7), а также новые модели вроде Largus (4х100).

Разболтовку диска нужно соблюдать: несмотря на то, что некоторые диски – например, 4х98 и 4х100 – кажутся взаимозаменяемыми, это не так. Кажущиеся незначительными 2 миллиметра разницы в диаметре окружности, на которой лежат крепежные отверстия, сильно отразятся на установке: правильно затянутым окажется лишь одно крепление из четырех, а остальные будут смещены относительно центра, вызывая биение колеса. Отчасти проблему можно решить использованием болтов с «плавающим конусом» (о них чуть ниже), но в целом применения дисков с неподходящими параметрами разболтовки нужно избегать.

6. Ширина диска

Этот параметр так же прост, как и диаметр: это ширина диска в дюймах. Обычно в списке параметров она обозначается буквой J: например, 5,5J – это диск шириной пять с половиной дюймов.

Ширина диска, как правило, указывается в тех же местах, что и допустимый посадочный диаметр, вместе с ним. Кроме геометрических параметров для автомобиля, ширина диска важна и при выборе шин: шина рассчитана на использование с диском определенной ширины, но с некоторой допустимой погрешностью.

7. Вылет диска

Вылет диска – это расстояние от привалочной плоскости крепления диска к ступице до продольной оси симметрии диска. Скажем проще: центральная ось симметрии – это линия, делящая диск пополам по вышеописанной ширине, а привалочная плоскость – точка, где диск соприкасается со ступицей и прикручивается к ней.

Вылет может быть положительным, нулевым и отрицательным: если ось симметрии лежит ближе к автомобилю, чем привалочная плоскость, то вылет положительный, если они на одной оси – то вылет нулевой, а если ось симметрии отдалена от автомобиля больше, чем привалочная плоскость – то положительный. Иными словами, чем больше вылет, тем глубже сидит диск в колесной арке, а чем он меньше, тем больше диск выступает наружу.

Вылет – довольно важный параметр: он тоже напрямую влияет на работу подвески и ступичных подшипников. Неправильный вылет не только увеличивает или уменьшает колею, но и может стать причиной ускоренного износа ходовой части и подшипников.

8. Диаметр центрального (ступичного) отверстия

Диаметр центрального отверстия – параметр, не нуждающийся в дополнительном объяснении. В списке характеристик диска он обычно обозначается как «Dia», «DIA» или «D». Это тоже крайне важный показатель: в случае, если центральное отверстие диска будет меньше требуемого, диск попросту нельзя будет установить, а если оно будет больше, то для центровки диска на ступице обязательно потребуются центровочные кольца.

Многие ошибочно полагают, что при установке диск со слишком большим центральным отверстием сам отцентруется на ступице за счет затяжки болтов, но это не так. Соответственно, биение и вибрация, не исчезающие после балансировки колес – это повод проверить совпадение диаметров центрального отверстия диска и ступицы и наличие при необходимости центровочных колец.

9. Форма крепежных отверстий

Форма крепежных отверстий важна с точки зрения типа болтов или гаек, которыми будет крепиться диск. Как правило, болты и гайки для штампованных дисков имеют лишь слегка коническую форму плоскости, прилегающей к диску при затяжке, а болты – еще и заметно меньшую длину.

Последнее связано с минимальной толщиной штампованного диска. Литой же диск заметно толще штампованного, а кроме того, его крепежное отверстие имеет более выраженную коническую форму, что требует использования другого крепежа. Кроме конической, посадочное место крепежного отверстия некоторых дисков может быть рассчитано на использование крепежа с полусферической и плоской рабочей частью.

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И еще: существуют болты с так называемым «плавающим конусом»: они позволяют частично компенсировать легкое несоответствие PCD диска требуемым параметрам. Рабочая коническая часть у таких болтов выполнена в виде отдельного кольца, надетого на болт, и смещается относительно продольной оси болта при затяжке.

10. Наличие хампов

Хампы – это выступы на наружной поверхности диска, которые фиксируют бескамерную шину на диске. Помните хлопки, которые раздаются, когда на шиномонтаже накачивают шину после установки на диск? Это и есть момент «посадки» шины: бортовое кольцо шины садится между хампом и закраиной диска. На самом деле, этот показатель указан в нашем материале последним, потому что в настоящее время он практически не актуален: почти все современные диски рассчитаны на установку бескамерных шин и имеют хампы.

Однако если вы, например, решили приобрести ретро-диски солидного возраста, учтите, что они вполне могут быть рассчитаны на установку исключительно камерных шин, не имея хампов. На них, впрочем, можно установить бескамерную резину, однако вопрос ее герметичной посадки, а также безопасности при движении останется открытым: при недостаточном давлении в шине риск «разуться» в повороте будет весьма велик.

Теги: Популярные вопросы , диски для автомобиля
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6 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
Алексей Кокорин

Господа, сыплются одинаковые комментарии, вызванные набившей оскомину буквой R. Мы все прекрасно понимаем, что R справедливо только для шин и что это не радиус, а радиальная конструкция корда. Но R негласно превратилось и в обозначение диаметра, и используется (пусть и заведомо неправильно) в том числе и многими продавцами и онлайн-калькуляторами. Поэтому об этой R просто нужно было упомянуть в контексте диска. Заметьте, нигде не прозвучало ужасающее вас (и меня) слово "радиус".

Евгений

Поэтому вы, вместо того, чтобы говорить о том, что такое обозначение неверно, поощряете такое использование "Как правило, его обозначают буквой R: то есть, диск R17 имеет диаметр 17 дюймов.".
В контексте диска это вообще никак не употребляется, не надо ориентироваться на идиотов-продавцов, ориентируйтесь на производителей - ни у одного производителя вы не встретите обозначения R для указания диаметра.
Второй момент, нигде я не увидел фразы о том, что любой диск перед монтажом покрышки необходимо примерять на автомобиле, даже если все параметры подобраны верно, то может оказаться, что диск задевает за суппорта, так же бывают случаи, когда параметры указанные на диски расходятся с реальными, особенно это характерно для китайского производства.
Третий момент, если статья больше ориентирована на "чайников", то её просто необходимо сопроводить иллюстрациями, фразу "расстояние от привалочной плоскости крепления диска к ступице до продольной оси симметрии диска" поймет даже далеко не каждый опытный автовладелец, не говоря о "чайниках".

Алексей Кокорин

Мы не поощряем, мы помогаем новичкам. Но дополнительную вставку, пожалуй, сделаем - иначе здесь будет еще сотня комментариев про "эр это не радиус, дальше не читал, доверие подорвано, репутация испорчена".
Второй момент - субъективно верный.
Третий момент - тоже, но ко фразе, которую вы выдернули, следом есть более простое разъяснение.

sssrcontact

Все было неплохо пока не дошел до обозначения диаметра колеса R17...
Итак, для справки, правильно использовать обозначение литое либо штампованое КОЛЕСО. Если есть шина, то это КОЛЕСО всборе.
Колесо состоит из ДИСКА и ОБОДА. Даже в английском языке обознчение wheel колесо это rim (обод) и disk (диск).
Само словосочетание литой диск - обозначение лишь дизайнерской части колеса с центральным отверстием и крепежными отверстиями.
Плодите техническую безграмотность читателей.

mateshevis

Мамочка, R - это диаметр, оказывается...
Дальше не читал, потому что доверие подорвано немедленно.

Евгений

"Как правило, его обозначают буквой R: то есть, диск R17 имеет диаметр 17 дюймов."
Ужас, диаметр диска (впрочем и шин тоже) никогда не обозначается буквой R, это всё безграмотность продавцов, которые нередко умудряются диаметр называть радиусом. Буква R встречается только в обозначении шин, указывая на радиальную конструкцию.
Типичная маркировка диска - 6J15, где указана ширина и диаметр диска в дюймах.

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