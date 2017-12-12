Спустя два года после старта производства Lada Xray уже вполне вписался в российские реалии, неплохо продаётся и обрёл достаточно как поклонников, так и противников. Хорош ли Икс-Рей или плох? Или же вполне ожидаемо оказался компромиссом?

Впервые мы провели небольшой тест Lada Xray в декабре 2015-го, тогда нам попалась машина с «механикой» и ниссановским 110-сильным мотором, которого, кстати, в моторной гамме «приподнятого хэтчбека» уже нет. Через полтора месяца мы оценили Хray с двумя другими вариантами мотора, потом подробно разобрали особенности 1,8 литрового варианта с «роботом» и с «механикой», а ещё очно и заочно сравнивали этот автомобиль с конкурентами. Однако теперь гораздо интереснее взглянуть на мнения людей, которые владеют Икс-Реем более или менее продолжительное время.

Ненависть #5: тесный педальный узел

Уж кого-кого, а автора этих строк сложно обвинить в излишне критичном отношении к продукции Волжского автозавода, но тут скулил даже он – и сейчас мы видим, что небезосновательно: довольно часто владельцы называют эту черту среди минусов автомобиля. Педальный узел, по признанию конструкторов АВТОВАЗа, просто перенесённый в Икс-Рей с французских родственников по платформе, воспринимается довольно тесным, особенно в зоне педалей газа и тормоза. В зимней обуви крупных размеров перепутать педали не составляет особого труда. Особо печально, что дорабатывать конструкцию на АВТОВАЗе не будут – унификация.

Любовь #5: хорошая шумоизоляция

А вот это – однозначный повод для гордости для вазовцев. Сложно сказать, российская ли сторона при разработке машины оказалась молодцом, или это опять-таки плоды коллаборации с франко-японским альянсом, но тех, кто ругает «шумку» на Икс-Рее, очень мало, и даже они оговариваются, что это зависит от того, с кем его сравнивать. Все остальные – хвалят. И мы с ними согласны: в плане виброакустики в вазовском хэтче чувствуешь себя комфортнее, нежели в иных машинах вдвое дороже.

Ненависть #4: широкие стойки – плохая обзорность

Конечно, главным минусом широкие стойки сами по себе не назовёшь – это всего лишь дань современным требованиям безопасности. И большой помехой обзорности (в прямом смысле) широкая стойка бывает далеко не всегда – часто негативным фактором выступают малые габариты кузова и, как следствие, близкое расположение стоек к водителю. К сожалению, это как раз случай Икс-Рея – обзор вперёд, который мог бы быть и получше, отмечают некоторые пользователи. Впрочем, надо упомянуть ещё и то, что многое тут решает посадка водителя. Так что – лишь четвёртое место в рейтинге ненависти.

Любовь #4: хорошая подвеска

Подвеска, доставшаяся Икс-Рею от родственника Sandero Stepway, изначально неплохо подходила для российских условий, но в рамках адаптации под российский бренд ещё и была доработана – она стала чуть собраннее, не растеряв энергоёмкости. И потребитель это оценил: хвала подвеске – едва ли не самый часто упоминаемый плюс этой машины.

Ненависть #3: тесный салон

Особенно сильно теснота салона Икс-Рея ощущается после Весты, и как ни упрашивают вазовские маркетологи не сравнивать эти машины, от этих сравнений никуда не деться. Пересаживаясь за руль хэтча, чувствуешь, насколько салон узок. Но потребителей, как ни странно, часто беспокоит не это, а теснота в задней части салона, которую мы тоже отмечали – в коленках почти при любом росте ощущается дефицит пространства. Тут с Вестой действительно не сравнить.

Любовь #3: большой дорожный просвет

Клиренс Икс-Рея равен 195 мм, и пусть реальная цифра, замеренная по защите двигателя, получается на 5 мм меньше, в реальной жизни просвет оказывается достаточным для преодоления большинства городских препятствий. Этот плюс обычно называется в одном списке с хвалой подвеске и плачем по полному приводу. И да, благодаря всему этому Икс-Рей в глазах народа – «недокроссовер», но не такой уж бесполезный, как многие его собратья по этому прозвищу.

Ненависть #2: в салоне мало удобств

Продолжая тему салона: он-то и тесный, и пластик-то в нём какой-то дешёвый – в общем, к Икс-Рею в этой части предъявляют те же претензии, что и ко многим другим сравнительно недорогим автомобилям. А вот в плане скупости удобств проблема более узко сегментирована – похоже, эту чёрточку автомобиль перенял у «родственников», Каптюра и Дастера, которые не очень-то щедры на маленькие радости жизни. Подлокотник водителя, подсветка задней части салона, подсветка кнопок на руле, круиз-контроль, обогрев руля, подогрев задних сидений – это то, чего у Икс-Рея нет. И чего, по мнению владельцев, ему очень не хватает.

Любовь #2: хорошая мультимедиа и звук

Да, интерьер Икс-Рея буквально соткан из компромиссов. Неудобно расположенная клавиша обогрева сиденья? Зато само сиденье вполне удобно. Не слишком выразительные приборы? Зато рулевое колесо удобно по хвату. Но на нём нет управления мультимедийкой! Зато сама мультимедийка удобная, с хорошим быстродействием и внятным интерфейсом, с встроенной неплохой навигацией, чёткой камерой заднего вида и даже функцией автокоррекции громкости в зависимости от скорости. И штатный звук тоже вполне на уровне – он не устроит только завзятых меломанов.

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Ненависть #1: нет полного привода

В целом отзывы об этой модели АВТОВАЗа пока что действительно очень лояльные, даже странно, что пасквили о «тазиках» встречаются в отношении Икс-Рея так редко – видимо, сказываются «иномарочные» корни объекта. Но вот фразой вроде «ему бы ещё полный привод» снабжается едва ли не половина высказываний. АВТОВАЗ с внедрением оного не спешит: во-первых, до сих пор нет чёткого понимания, каким именно будет этот полный привод на Xray Cross, а во вторых, на деле доплачивать за 4х4 будут готовы не более четверти покупателей. Куда проще окупить, скажем, юбилейную серию.

Любовь #1: удачный дизайн

Да, в серии эта машина – совсем не та, что значилась под имеем XRAY в 2012 году. Однако выглядит она неплохо, и даже колёса побольше, ввиду многочисленных чаяний потребителя, в конце концов получила. Отчасти, конечно, стерпелось-слюбилось, но сейчас дизайн этой машины действительно гораздо чаще хвалят, чем высказывают какие-то замечания.

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А ведь были у Икс-Рея и другие минусы, которые со временем ушли или как-то сгладились – кроме названных «слишком маленьких» колёс можно вспомнить невозможность отключения ESC, из-за чего «недокроссовер» на лёгком песочке превращался в глазах многих и вовсе в «недоавтомобиль». И вроде пустячок, но деактивацию системы с кнопки ввели для всех комплектаций с осени 2016 года.

Но самое интересное в двухгодичной истории Lada Xray то, что у модели до сих пока не проявилось никаких особых чисто эксплуатационных проблем (кроме, пожалуй, скрипа тормозных колодок, типичных также для Весты и Ларгуса) – каковые «вылезают», скажем, у Креты. Может быть, просто еще рано? Поживём – увидим. Но кое-что можно сказать и сейчас. Конечно, Икс-Рей в чем-то оказался не таким, каким его ждали – не столь улётным по дизайну, без полного привода и не по цене «семёрки» – и в этом смысле он, конечно же, автомобиль компромиссный. Но компромисс получился вполне удачным. А это, согласитесь, не так уж и мало.