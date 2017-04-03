Автоновости: главное за неделю с 27 марта по 2 апреля 2017 года
Автор:

Автоновости: главное за неделю с 27 марта по 2 апреля 2017 года

969 0 0
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
"Колёса.ру" подготовил подборку самых "вкусных" новостей за прошедшую неделю. Оставайтесь в курсе событий вместе с нами.

Тизеры

Lexus начала кампанию по предпремьерной подготовке публики: в апреле представят обновлённый кроссовер NX.

03

В апреле, но чуть раньше, компания Тойота презентует в Нью-Йорке новый концепт FT-4X, который, как предполагается, станет предвестником преемника внедорожника FJ Cruiser.

toyota-ft-4x-teaser-1600x0-c-default

И снова тизер от японского автопроизводителя — Acura «засветила» обновлённый TLX, который будет представлен в рамках автосалона в Нью-Йорке.

Refreshed 2018 Acura TLX to Make World Debut

Следующая новинка, как вы думаете, от кого? Правильно — от японцев: в Нью-Йорке покажут предтечу нового Infiniti Q80.

INFINITI teases New York unveil

Разбавил это японское трио мощнейший Dodge Challenger SRT Demon. Очередной тизер новинки рассказал об особенностях охлаждения для приготовления топливно-воздушной смеси.

Новинки

Компания SsangYong заочно представила внедорожник Rexton нового поколения, рассказав о габаритах новинки и показав автомобиль на фото. Публичный дебют новинки прошёл 30 марта в Сеуле.

rexton-10

Автосалон в Сеуле стал для нового Kia Stinger «уточняющим» — компания рассказала, за сколько новинка разгоняется с места до «сотни». Уточнённые характеристики не отняли у фастбека звание «быстрейшей модели» Kia.

468137 (1)

В Индии представили обновлённый Nissan Terrano. Внешность осталась прежней, да и по салону изменений минимум. Зато пополнился состав опционального оснащения.

nissan-terrano2

Компания Skoda рассекретила информацию о новом Vision E — предвестнике первого электромобиля марки. Полноценных фотографий не опубликовали — только рендеры.

shkoda-1-1-980x0-c-default

К ежегодному «пасхальному сафари» Jeep и Mopar подготовили семь концептуальных внедорожников. Использованные при создании автомобилей аксессуары могут быть заказаны любым желающим.

Jeep® Safari Concept

Готовятся приехать в РФ

В сентябре-октябре 2017 года Devolro обещает показать первые четыре УАЗ Хантер, доработанные силами специалистов американского ателье, созданного Эдуардом Орловым.

17155785_10155204551259940_3632190896311461462_n

Также осенью в России должны начаться продажи обновлённого Geely Emgrand X7. Уже можно говорить, что автомобиль получил серьёзные изменения во внешности, официальной информации по ценам, моторам и комплектациям пока нет.

geely_vision_x6_14

Немного раньше, в начале лета, россиян порадует прибытие Skoda Kodiaq. Компания раскрыла информацию по двигателям и частично по комплектациям. Цена будет объявлена ближе к началу продаж.

skoda_kodiaq_1 копия

Также на начало лета запланировано возвращение Chevrolet Lacetti, но под брендом Ravon: C-классный седан Gentra должны начать поставлять в июне. Из планов бренда — расширение модельного ряда за счёт ещё одного седана и кроссовера.

ravon-4-980x0-c-default

В конце мая — начале июня в России стартуют продажи Renault Koleos, и мы знаем, с какими моторами кроссовер будет продаваться в России. Дизелем нас не обделили.

renault_koleos_5-1600x0-c-default

Уже можно купить в России

Компания Mitsubishi объявила цены на дизельные версии Pajero Sport. И начальная версия внедорожника с дизелем оказалась на 400 000 рублей дешевле бензиновой.

mitsubishi_pajero_002-1600x0-c-default

До дилерских центров добрались Ford Fiesta и Focus новой серии White and Black, которые получили кузов белого цвета с чёрной крышей, а также комплектацию чуть побогаче.

8-4-980x0-c-default

И наконец-то до России добралась новая Октавия, которая, как свидетельствуют очевидцы, вживую смотрится куда «бодрее», чем на фото. Официальная презентация новинки состоялась в Санкт-Петербурге.

DSC_1102

Авто и бизнес

Стало известно, что Группа ГАЗ думает над возможностью возрождения бренда «Волга». По предварительно информации, под ним будут выпускать лёгкие коммерческие автомобили.

gaz-310221_volga_2.5_(90_hp)

Ещё летом 2016-го Fuji Heavy Industries заявила о намерении сменить название на более простое и понятное в большинстве стран мира. Теперь FHI именуется Subaru Corporation.

Закон

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в правила дорожного движения, которые касаются ограничений для начинающих водителей. Кроме ограничений на некоторые виды перевозки и буксировки, появились более жёсткие требования к наклейке «начинающий водитель».

Depositphotos_5737076_original-1-1600x0-c-default

До конца весенней сессии Госдума РФ одобрит введение штрафов за опасное вождение. На рассмотрении находится законопроект, по которому правонарушитель будет оштрафован на 5 000 рублей.

Young Adult Driving Over the Speed Limit in a Tunnel.

Появилось разъяснение Верховного суда, согласно которому за «железный аргумент» могут оштрафовать и даже арестовать, а вот законопроект, вносящий изменения во взаимодействие сотрудников ДПС и водителей, 1 апреля в силу не вступил — его отправили на доработку.

Processed by: Helicon Filter; SONY DSC

Подпись Владимира Путина окончательно определила судьбу реформы ОСАГО — президент таким образом одобрил приоритет натурального возмещения ущерба над выплатами. Также Владимир Владимирович освободил от должности начальника Госавтоинспекции МВД России Виктора Нилова.

Отзывные кампании

Крупную отзывную кампанию инициировал Ford в США, под которую попадают порядка 230 000 автомобилей разных моделей. Причина — возможное возгорание. В России американский автопроизводитель тоже объявил о начале сервисной акции — второй раз за 2017 год отзываются пикапы Ranger.

ford_ranger_double_cab_limited_uk-spec_1-980x0-c-default

Шпионские фото

До апрельского дебюта был раскрыт облик обновлённого Mercedes-Benz S-Class, который, если верить шильдику на крышке багажника, получит новую версию — S 560.

2018-mercedes-benz-s-class-facelift-leaked--image-via-saudi-shift_100597069_l 2018-mercedes-benz-s-class-facelift-leaked--image-via-saudi-shift_100597068_l

В апреле компания Dodge представит новый Challenger SRT Demon — хардкорную версию купе, которой не будет равной в «драге». Сюрприз испорчен — фото новинки уже кочуют по Сети, также машина мелькает в фильме «Форсаж 8».

Aston_Martin-Vanquish_S-2017-1280-0e-22-980x540

Наши рендеры

Компании Субару крайне важно удержаться на рынке США. Несмотря на тенденцию увеличения популярности компактных кроссоверов, большие по-прежнему в чести. В 2018 году Subaru выпустит преемника семиместного Tribeca. И мы думаем, что он может выглядеть примерно так.

Subaru-SUV-rear--1600x0-c-default

Как было отмечено выше, Группа ГАЗ подумывает над возрождением «Волги»: вот такой «каблучок» может получиться.

Volga front1

На этом мы прощаемся с вами, но только до следующей недели. До следующего дайджеста!

 

Теги: Новостной дайджест , События
Понравилась статья? 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
19 Выбор авто / Подержанные авто
Volkswagen Polo Sedan с пробегом: хороший салон с капризной рейкой
17 Тест-драйвы / Одиночные
Что в имидже тебе моем: тест-драйв Nissan X-Trail 2,5
16 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Семиместный Lada Xray: каким он может быть
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / В России
Выиграй поездку в Чехию на двоих от ŠKODA: конкурс продолжается!

Конкурс, посвященный выходу на рынок обновленной ŠKODA OCTAVIA, стартовал 1 марта. Победитель получит полностью оплаченную поездку в Прагу на двоих.…

479 0 2
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Популярные вопросы
Как понять, что заправился некачественным топливом, и что при этом делать

Заправка – процесс привычный (для тех, кому он непривычен, мы написали отдельное руководство). А вот последствия заправки некачественным топливом – штука неизведанная для многих, но ошибиться в ее определении трудно. Как…

953 0 0
Статьи / Практика
Сколько шлангом ни тряси: как правильно заправлять автомобиль

Предвижу улыбки, наполненные сарказмом больше, чем каталитический нейтрализатор керамическими компонентами и драгоценными металлами. Ах, первое апреля, никому не верю! Ну уж нет. Всё, о чём пойдёт речь ниже – серьёзно,…

74842 6 0
Статьи / Практика
Гулять так гулять, любить так любить: обслуживание и ремонт Range Rover

На эти машины смотрят с завистью почти все участники дорожного движения. Их владельцы прикуривают от стодолларовой бумажки и носят ботинки из кожи единорога. Увидев проезжающий Range Rover, мужчины ёкают селезёнкой, а…

8473 4 9
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Almera Classic с пробегом: надёжный автомат и капризная ходовая

В первой части нашего обзора мы уже убедились, что подержанная Альмера Классик не должна разорить своего нового владельца. Во всяком случае, на сварку и покраску много тратить не придётся достаточно долго. А как обстоит…

3686 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Almera Classic с пробегом: коррозионные места кузова и минусы салона

До атаки российского рынка седанами В++ класса несомненными любимчиками нашего покупателя были седаны класса С. Люди обеспеченные и практичные покупали Ford Focus, Opel Astra, Chevrolet Cruze, Mazda 3 или что-то ещё из…

3969 2 2
Выбор авто / Подержанные авто
Volkswagen Polo Sedan с пробегом: лучший немецкий мотор и непростая коробка

Какой русский не любит немецкий автопром! Точнее, его продукцию, пусть даже такую весьма скромную, как Volkswagen Polo Sedan. В первой части обзора мы уже выяснили, что кузов этого скромняги сделан не хуже кузовов…

12085 2 4
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Единственная в мире: опыт владения ВАЗ-21 Бора

В девяностых на Волжском автомобильном заводе было создано большое количество интересных прототипов. Большинство из них сгинуло в те же годы, успев лишь несколько раз засветиться на крупных автосалонах в качестве…

36827 4 7
Тест-драйвы / Одиночные
Ходячий замок: тест-драйв Toyota Land Cruiser 200 Executive Black

Некоторые вещи в нашем мире бушующем на удивление стабильны и неизменны… Полнолуние, рассветы, приливы, утренний туман у подножия Фудзи и, конечно же, Land Cruiser, вечный символ престижа и успеха.

19794 0 19
Тест-драйвы / Одиночные
Последний настоящий: тест-драйв Mitsubishi Pajero IV

Вы считаете, что все тачки XXI века стали одинаково пластмассовыми, потеряли индивидуальность и брутальность, а куча электроники убила их железную душу? Завязывайте с рефлексией и бегом в салон за последним настоящим…

18860 15 12
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Делаем сигнализацию из смартфона: эксперимент с приложениями для Android

Смартфон, даже самый дешевый или напрочь устаревший, содержит в себе множество элементов, имеющихся лишь в самых дорогих и продвинутых автосигнализациях. А значит, можно заставить специальное приложение управлять…

55617 8 0
Статьи / История
Обновки из СССР: распаковываем автоаксессуары, купленные в прошлом веке

Судьба вещей, которые мы рассматриваем сегодня, достойна того, чтобы им позавидовать: их сделали в прошлом веке, им бог весть сколько лет, но они так и остались новыми. Они дожили до наших дней и попали в совершенно…

48764 7 3
Гаджеты / Радар-детекторы
Активный антирадар – что это такое и как работает?

Активные антирадары-подавители, которые глушат сигналы "гаишных" радаров – об этих устройствах регулярно заходят разговоры в любом автосообществе. Но большинство бесед крутится вокруг невнятных легенд и смутных мифов,…

18348 0 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Двухколесные солдаты: секретные одноосные тягачи Советской армии

Несмотря на сугубо мирную профессию оригинальных одноосных автомобилей-тягачей для работы в крупном гражданском строительстве, они негласно состояли на вооружении в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Там…

50639 3 32
Статьи / Военная техника
Теперь бронированный: возрождение американского Humvee

Главный легкий армейский автомобиль США под названием HMMWV (он же Humvee), надолго пережил своего гражданского «родственника» Hummer. В 90-е казалось, что машина себя исчерпала: в условиях реальных боевых действий в…

6997 3 2
История автомобилестроения
Статьи / Военная техника
Двухколесные солдаты: секретные одноосные тягачи Советской армии

Несмотря на сугубо мирную профессию оригинальных одноосных автомобилей-тягачей для работы в крупном гражданском строительстве, они негласно состояли на вооружении в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Там…

50639 3 32
Статьи / История
Прохлада в Самаре: заводской кондиционер для ВАЗ-2108, и почему его никто не видел

Сегодня кондиционер стал привычным, если не сказать неотъемлемым, элементом практически любого современного автомобиля, включая и отечественные Лады. Незаводские системы микроклимата появились на "десятках" еще в…

41577 11 44
Статьи / История
Копать, строить, буксировать: колесные инженерные машины Советской армии

В истории советского военного автомобилестроения доля специальных двухосных тягачей с колесной формулой 4х4 занимала, пожалуй, самую скромную нишу и насчитывала буквально несколько опытных и мелкосерийных конструкций.…

35929 2 27
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?