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03 Апр Автоновости: главное за неделю с 27 марта по 2 апреля 2017 года

Тизеры

Lexus начала кампанию по предпремьерной подготовке публики: в апреле представят обновлённый кроссовер NX.

В апреле, но чуть раньше, компания Тойота презентует в Нью-Йорке новый концепт FT-4X, который, как предполагается, станет предвестником преемника внедорожника FJ Cruiser.

И снова тизер от японского автопроизводителя — Acura «засветила» обновлённый TLX, который будет представлен в рамках автосалона в Нью-Йорке.

Следующая новинка, как вы думаете, от кого? Правильно — от японцев: в Нью-Йорке покажут предтечу нового Infiniti Q80.

Разбавил это японское трио мощнейший Dodge Challenger SRT Demon. Очередной тизер новинки рассказал об особенностях охлаждения для приготовления топливно-воздушной смеси.

Новинки

Компания SsangYong заочно представила внедорожник Rexton нового поколения, рассказав о габаритах новинки и показав автомобиль на фото. Публичный дебют новинки прошёл 30 марта в Сеуле.

Автосалон в Сеуле стал для нового Kia Stinger «уточняющим» — компания рассказала, за сколько новинка разгоняется с места до «сотни». Уточнённые характеристики не отняли у фастбека звание «быстрейшей модели» Kia.

В Индии представили обновлённый Nissan Terrano. Внешность осталась прежней, да и по салону изменений минимум. Зато пополнился состав опционального оснащения.

Компания Skoda рассекретила информацию о новом Vision E — предвестнике первого электромобиля марки. Полноценных фотографий не опубликовали — только рендеры.

К ежегодному «пасхальному сафари» Jeep и Mopar подготовили семь концептуальных внедорожников. Использованные при создании автомобилей аксессуары могут быть заказаны любым желающим.

Готовятся приехать в РФ

В сентябре-октябре 2017 года Devolro обещает показать первые четыре УАЗ Хантер, доработанные силами специалистов американского ателье, созданного Эдуардом Орловым.

Также осенью в России должны начаться продажи обновлённого Geely Emgrand X7. Уже можно говорить, что автомобиль получил серьёзные изменения во внешности, официальной информации по ценам, моторам и комплектациям пока нет.

Немного раньше, в начале лета, россиян порадует прибытие Skoda Kodiaq. Компания раскрыла информацию по двигателям и частично по комплектациям. Цена будет объявлена ближе к началу продаж.

Также на начало лета запланировано возвращение Chevrolet Lacetti, но под брендом Ravon: C-классный седан Gentra должны начать поставлять в июне. Из планов бренда — расширение модельного ряда за счёт ещё одного седана и кроссовера.

В конце мая — начале июня в России стартуют продажи Renault Koleos, и мы знаем, с какими моторами кроссовер будет продаваться в России. Дизелем нас не обделили.

Уже можно купить в России

Компания Mitsubishi объявила цены на дизельные версии Pajero Sport. И начальная версия внедорожника с дизелем оказалась на 400 000 рублей дешевле бензиновой.

До дилерских центров добрались Ford Fiesta и Focus новой серии White and Black, которые получили кузов белого цвета с чёрной крышей, а также комплектацию чуть побогаче.

И наконец-то до России добралась новая Октавия, которая, как свидетельствуют очевидцы, вживую смотрится куда «бодрее», чем на фото. Официальная презентация новинки состоялась в Санкт-Петербурге.

Авто и бизнес

Стало известно, что Группа ГАЗ думает над возможностью возрождения бренда «Волга». По предварительно информации, под ним будут выпускать лёгкие коммерческие автомобили.

Ещё летом 2016-го Fuji Heavy Industries заявила о намерении сменить название на более простое и понятное в большинстве стран мира. Теперь FHI именуется Subaru Corporation.

Закон

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в правила дорожного движения, которые касаются ограничений для начинающих водителей. Кроме ограничений на некоторые виды перевозки и буксировки, появились более жёсткие требования к наклейке «начинающий водитель».

До конца весенней сессии Госдума РФ одобрит введение штрафов за опасное вождение. На рассмотрении находится законопроект, по которому правонарушитель будет оштрафован на 5 000 рублей.

Появилось разъяснение Верховного суда, согласно которому за «железный аргумент» могут оштрафовать и даже арестовать, а вот законопроект, вносящий изменения во взаимодействие сотрудников ДПС и водителей, 1 апреля в силу не вступил — его отправили на доработку.

Подпись Владимира Путина окончательно определила судьбу реформы ОСАГО — президент таким образом одобрил приоритет натурального возмещения ущерба над выплатами. Также Владимир Владимирович освободил от должности начальника Госавтоинспекции МВД России Виктора Нилова.

Отзывные кампании

Крупную отзывную кампанию инициировал Ford в США, под которую попадают порядка 230 000 автомобилей разных моделей. Причина — возможное возгорание. В России американский автопроизводитель тоже объявил о начале сервисной акции — второй раз за 2017 год отзываются пикапы Ranger.

Шпионские фото

До апрельского дебюта был раскрыт облик обновлённого Mercedes-Benz S-Class, который, если верить шильдику на крышке багажника, получит новую версию — S 560.

В апреле компания Dodge представит новый Challenger SRT Demon — хардкорную версию купе, которой не будет равной в «драге». Сюрприз испорчен — фото новинки уже кочуют по Сети, также машина мелькает в фильме «Форсаж 8».

Наши рендеры

Компании Субару крайне важно удержаться на рынке США. Несмотря на тенденцию увеличения популярности компактных кроссоверов, большие по-прежнему в чести. В 2018 году Subaru выпустит преемника семиместного Tribeca. И мы думаем, что он может выглядеть примерно так.

Как было отмечено выше, Группа ГАЗ подумывает над возрождением «Волги»: вот такой «каблучок» может получиться.

На этом мы прощаемся с вами, но только до следующей недели. До следующего дайджеста!