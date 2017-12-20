Производство «старосветской» Fiesta новой генерации налажено на заводе Форда в немецком Кёльне. Теперь на предприятии собирают по 1 500 хэтчбеков ежедневно. Наращивание объемов выпуска в компании объясняют высоким спросом на модель. В частности, в ноябре в Великобритании было реализовано более 6 400 таких автомобилей, а в Германии – свыше 4 600 машин. Кроме того, в Ford заявили о том, что в следующем году завод в Кёльне приступит к производству кросс-версии новой Fiesta — Active. Эта модификация отличается наличием «внедорожного» обвеса.

1 / 3 На фото: Ford Fiesta нового поколения 2 / 3 На фото: Ford Fiesta нового поколения 3 / 3 На фото: Ford Fiesta нового поколения

Мировая премьера европейского хэтча новой генерации состоялась в конце 2016-го. Модель сохранила платформу предшественницы, став при этом чуть крупнее. В Европе Fiesta доступна в трех- и пятидверном кузовах, в линейку двигателей вошли бензиновые «турботройка» 1.0 (100, 125 или 140 л.с.) и трехцилиндровый «атмосферник» 1.1 (70 или 85 л.с.), дизель 1.5 TDCi (85 или 120 л.с.). Трансмиссии (в зависимости от двигателя) – пяти- или шестиступенчатая «механика», 6АКП.

1 / 2 На фото: Ford Fiesta нового поколения 2 / 2 На фото: Ford Fiesta нового поколения

Между тем, как сообщалось ранее, в Южной Америке Ford решил продавать Фиесту прежнего поколения, но с обновленным дизайном экстерьера и расширенным списком оборудования. По неофициальным данным, та же участь ждет и нашу версию.

1 / 2 На фото: Ford Fiesta предыдущего поколения, обновленная версия 2 / 2 На фото: Ford Fiesta предыдущего поколения, обновленная версия

Кстати, накануне в российском офисе Ford заявили о том, что в 2018-м некоторые модели, производство которых налажено в Татарстане, обновятся. Какие именно – в компании не раскрыли. Вероятно, одной из премьер и станет Fiesta (выпускают в Набережных Челнах) с дизайном, как у южноамериканской модификации.