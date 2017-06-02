Jaguar Challenge 2017 пройдет по всей России

Традиционные ежегодные мероприятия, направленные на популяризацию марки Jaguar и совершенствование водительского мастерства владельцев и потенциальных клиентов британской марки, состоятся в девятнадцати российских городах и ряде стран СНГ.

Первый этап данного мероприятия Jaguar Challenge 2017 Burning Desire Club на подмосковном полигоне Jaguar Land Rover показали и журналистам, оценившим весьма любопытные инновации в области тренировки водителей. Если к традиционным «змейкам» на площадке, прохождениям «ворот», а также заезду на время по кольцевой трассе с препятствиями все более или менее привыкли, то технология Smart Cones, была в новинку.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

На любой площадке можно разместить «ворота» из конусов, которые снабжены световыми сигналами различного цвета. Первоначально нужно зафиксировать взглядом зеленые, через которые нужно проехать, и синие, сигнал которых после прохода первых «ворот» так же изменится на зеленый. Череда зеленых и синих ворот повторяется в разных местах площадки, а весь процесс контролируется компьютером.

1 / 2 2 / 2

Но главное в этом упражнении не в скорости, и не в том чтобы не сбить конус. В створ нужно войти точно по центру, а уйти из него в следующий по кратчайшей траектории. Отследить это помогают несколько GPS датчиков, установленных на каждом тестовом автомобиле, отправляющих информацию на пульт к шеф-инструктору площадки.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

В качестве тестовых автомобилей использовались 180-сильные полноприводные Jaguar XE, а также кроссоверы Jaguar F-Pace, с 300-сильными дизельными моторами с крутящим моментом в 700 Нм. Предполагается, что после отборочных туров в городах будут финальные заезды в Московской области. На них определится абсолютный победитель, который сможет продемонстрировать свое мастерство уже на знаменитой гоночной трассе в Нюрбургринге.

1 / 2 2 / 2

Любителям специальных мероприятий с участием автомобилей, напомним, летом в Подмосковье пройдет крупнейший фестиваль тюнинга, совмещенный с пляжной вечеринкой.

