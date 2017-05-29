Новый формат проверки граждан РФ, желающих получить права, разрабатывают в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, об этом сообщают «Известия». По мнению специалистов Центра, необходим психологический тест, с помощью которого можно будет определить уровень агрессивности и враждебности будущих автомобилистов.

Различные способы снижения количества дорожно-транспортных происшествий специалисты обсуждали на международной научно-практической конференции «Психология дорожного движения: вопросы теории и практики». Один из участников конференции, руководитель Института медико-психологической поддержки в Германии Томас Вагнер, отметил, что превышение скорости даже на 20 км/ч нужно считать грубым нарушением. «А если человек замечен в превышении скорости в пять и более раз, необходимо применять определённые меры. Согласно исследованию, у таких водителей имеются нарушения психики», — добавил он.

«Критерий допуска или недопуска к вождению должен устанавливать не только психиатр, но и клинический (медицинский) психолог», — считает научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФМИЦПН имени Сербского Дмитрий Калинкин.

«К безопасности на дорогах эта инициатива отношения не имеет», — заявил председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. Он считает, что более существенной мерой стало бы применение дополнительной проверки для тех водителей, которые более одного раза попались на грубом нарушении ПДД. Специалист отметил, что она могла бы использоваться также как Idiotentest в Германии.

В октябре прошлого года стало известно о том, что пьяных водителей в России могут начать проверять с помощью «теста на идиота». Тогда сообщалось, испытание аналогом германской проверки в первую очередь грозит тем автомобилистам, которые не единожды попадались в нетрезвом состоянии за рулём.