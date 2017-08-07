Предлагаемые Минфином РФ поправки в сегменте ОСАГО в итоге должны привести к либерализации рынка и отказу государства от тарифного регулирования. На первом этапе ведомство предлагает дать страховщикам право только снижать тарифы (но не повышать). Благодаря этому они смогут самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает Центробанк.

Как сообщает «Коммерсант», согласно предложению Министерства финансов РФ, регулятор должен устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховщик будет самостоятельно определять его конкретное значение, исходя из характеристик автомобиля, целей использования ТС и вида собственника.

Для самостоятельного определения конкретного значения тарифа страховым компаниям предлагается ввести различные понижающие коэффициенты, которые могут в том числе зависеть от манеры вождения клиентов. Для этого понадобится установка устройств телематики.

При этом территориальный и «мощностной» коэффициенты в Минфине предложили удалить из формулы расчёта конечной цены полиса. Их могут заменить так называемым «коэффициентом нарушения ПДД», который будет учитывать превышения скорости более чем на 60 км/ч, выезды на встречную полосу, проезды на красный сигнал светофора, вождение в состоянии опьянения и т. д. При этом максимальный размер страховой премии по ОСАГО не сможет превышать трёхкратное значение базовой ставки тарифа.

В ведомстве не отказались также от идеи по вводу трёх видов полисов: с лимитами выплат в размере 500 000 рублей по вреду жизни и здоровью и 400 000 рублей по ущербу имуществу (ныне действующие); с выплатами по 1 000 000 рублей по жизни и имуществу; а также по 2 000 000 рублей по жизни и по имуществу. Помимо этого водителям могут дать возможность покупать полис на срок больше года.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что страховщики готовят план по либерализации тарифов в ОСАГО.