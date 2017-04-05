В Министерстве внутренних дел РФ рассказали о том, что беспокойство вызывает то, что количество граждан, отказывающихся дышать в алкотестер или ехать на освидетельствование к наркологу, в последнее время увеличивается. Как сообщает «Коммерсант», первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение изменить законодательство.

«В основе этого [роста отказов от медосвидетельствования – примечание редакции], как ни странно, лежат экономические причины», — комментирует первый заместитель главы МВД Александр Горовой. «Инспектор заинтересован, чтобы ему не везти правонарушителя за 60 км в ближайший районный центр, — отметил он. — А нарушитель, в свою очередь, не заинтересован, чтобы у него выявили наркотическое опьянение, потому что в этом случае он встаёт на учёт и лишается права занимать определённые должности».

Согласно статистике ГИБДД, в 2016 году за вождение в нетрезвом состоянии было наказано порядка 246 000 российских автомобилистов, ещё 154 000 человека получили то же наказание за отказ пройти процедуру проверки. Проблемы вызывает то, что, по составленным Минздравом нынешним правилам медицинского освидетельствования, акт проверки может готовиться до трёх суток, в итоге нарушителя приходится фактически отпускать, так как в течение подготовки документа оснований для отстранения от управления ТС у инспекторов нет.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, на сегодняшний день уже проводится «работа по внесению изменений в приказ №933н» (правила проверки водителей на состояние опьянения). Однако в ведомстве пока не стали уточнять содержание подготавливаемых поправок. В скором времени документ должен будет появиться на сейте regulation.gov.ru. Известно, что одновременно с этим Игорь Шувалов поручил МВД «внести изменения в законодательство», которые усилят ответственность за отказ от медосвидетельствования.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что меру наказания для нетрезвых водителей в России могут ужесточить, вплоть до изъятия у нарушителя транспортного средства. О соответствующей инициативе рассказала глава департамента экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения Оксана Гусева.