Позавчера был опубликован официальный тизер нового компактного седана Virtus для Бразилии, который в дальнейшем может появиться у нас под привычным именем Polo. Пользуясь имеющейся информацией, мы составили своё представление о внешности будущей новинки.

Седан Поло нынешнего поколения представлен на рынке с 2010 года, а в июне этого года в Берлине прошла премьера хэтчбека новой генерации. Судя по появившемуся рисунку, новый седан позаимствует у него переднюю часть вплоть до средней стойки без каких-либо изменений. Крыша в задней части станет более покатой, а в задних боковых дверях появятся форточки.

Как и полагается седану, задний свес станет значительно длиннее, можно будет рассчитывать на большой объём багажника. Его погрузочная высота, кстати, должна получиться ниже, чем у хэтчбека. Фонари будут иметь вытянутую по горизонтали гранёную форму и светодиодную начинку.

Седан Volkswagen Polo текущего поколения в настоящее время является самой доступной моделью бренда – его минимальная цена составляет 599 900 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). Версию с «автоматом» и 110-сильным двигателем можно приобрести за 729 900 рублей, а дороже всего обойдётся вариант 1.4 TSI DSG (125 л.с.) в комплектации GT, за который просят 894 900 руб.

Кстати, недавно мы выпустили большую статью о проблемах моторов 1.4 TSI.