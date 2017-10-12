Седан Поло нынешнего поколения представлен на рынке с 2010 года, а в июне этого года в Берлине прошла премьера хэтчбека новой генерации. Судя по появившемуся рисунку, новый седан позаимствует у него переднюю часть вплоть до средней стойки без каких-либо изменений. Крыша в задней части станет более покатой, а в задних боковых дверях появятся форточки.
Как и полагается седану, задний свес станет значительно длиннее, можно будет рассчитывать на большой объём багажника. Его погрузочная высота, кстати, должна получиться ниже, чем у хэтчбека. Фонари будут иметь вытянутую по горизонтали гранёную форму и светодиодную начинку.
Седан Volkswagen Polo текущего поколения в настоящее время является самой доступной моделью бренда – его минимальная цена составляет 599 900 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). Версию с «автоматом» и 110-сильным двигателем можно приобрести за 729 900 рублей, а дороже всего обойдётся вариант 1.4 TSI DSG (125 л.с.) в комплектации GT, за который просят 894 900 руб.
Кстати, недавно мы выпустили большую статью о проблемах моторов 1.4 TSI.
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