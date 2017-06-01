Сервис Skoda: все лето с выгодой

Плановое техническое обслуживание, покупку и установку, оригинальных деталей и аксессуаров, а также кузовной или слесарный ремонт автомобиля у официальных дилеров в период с 1 июня по 31 августа текущего года можно выполнить со скидкой до 33%.

Если вы хотите принять участие в акции, необходимо пройти регистрацию на сайте service.skoda-avto.ru и получить промокод, с помощью которого подтверждается право на получение скидки, а ее размер рассчитывается в зависимости от суммы. Если чек составил:

от 6 000 до 9 999 – выгода 2 000 рублей;

от 10 000 до 14 999 – выгода 3 000 рублей;

более 15 000 рублей – выгода 4 0000 рублей.

Если клиентам неудобно проходить регистрацию на сайте, то процедура регистрации может быть пройдена непосредственно в дилерском центре при помощи одного из сотрудников.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о расширении списка оборудования у флагманской модели Skoda Superb, а кроссовер Kodiaq, продажи которого вскоре начнутся на российском рынке, получил максимальную оценку по безопасности.