«После обсуждения со страховым сообществом удалось найти сбалансированный вариант санкций, чтобы пресечь возможные злоупотребления и одновременно не наказывать те компании, которые добросовестно работают на этом рынке», — рассказал о принятом решении президент РСА Игорь Юргенс.

Он сообщил о том, что первый состав нарушений предусматривает наказание за незаключение электронного договора на сайте того страховщика, к которому напрямую обратился потенциальный клиент. В свою очередь во втором составе указаны штрафы за отказ оформления той компанией, к которой был перенаправлен страхователь в рамках системы замещения СК.

«Эта система включается в случае технических проблем у компании, к которой обратился потребитель напрямую. В таких ситуациях происходит перенаправление клиента на сайт другого страховщика. Эта система правомерна, это не является нарушением. Но если страховщик, к которому перенаправлен клиент, не заключил с ним договор, то тогда он подпадет под штраф», — отметил Игорь Юргенс.

Известно, что штраф по каждому такому случаю во всех составах нарушений составит 20 000 рублей, но он не будет превышать отметку в 200 000 рублей в течение одного календарного месяца. Оба состава правонарушений предполагается выявлять на основе жалоб клиентов, поступивших в РСА. Норма о наказании вступит в силу до конца марта 2017 года.

Совсем недавно стало известно о том, что к продажам электронных полисов ОСАГО хотят допустить посредников. Отметим, сейчас данная деятельность для агентов и брокеров под запретом, однако эту ситуацию хочет изменить Центробанк. В РСА высказались против, так как опасаются возрастания рисков мошенничества.