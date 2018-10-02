Перспектива пугает? Неудивительно. Четырехкамерный карбюратор, который заливает низкооктановый бензин в бездонный 7-литровый мотор, необъятные габариты и барабанные тормоза даже спереди – имейте уважение, с момента его рождения прошло полвека, как-никак. Говорите, мощности всего 360 лошадиных сил? Зато момента – почти 650 Нм, и этого хватит, чтобы прокручивать колеса на любой из трех передач старого автомата! А «большущие» пятиметровые седаны и кроссоверы рядом с этим Buick будут вызывать не благоговение, а усмешку – здесь более 5,5 метров длины, так что двухдверка легко даст прикурить удлиненным представительским седанам нашего времени.

И если говорить именно об этом Buick, то его потенциальному владельцу еще, можно сказать, повезло – мотор здесь мог быть и еще больше! В последний год выпуска Wildcat получил самый гигантский из бьюиковских двигателей – 7,5-литровый: о купе с таким агрегатом мы рассказывали вам в прошлом году. Впрочем, вряд ли кто-то осмелится купить такую машину, чтобы ездить на ней каждый день, так что вопрос расхода топлива даже поднимать не стоит…

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А вот о чем точно стоит сказать, так это о том, что содержание и обслуживание такой машины точно будет негуманным – причем не только для кошелька. Избалованные американские покупатели вынуждали автопроизводителей чуть ли не ежегодно обновлять свои машины, так что заказ запчастей предваряется их тщательным подбором в соответствии с модельным годом, а не просто моделью. И найти запчасти «на разборке» можно почти без проблем. Вот только окажется эта разборка точно не на окраине Москвы, а вот на окраине какого-нибудь Форт-Стоктона, что в Техасе – запросто… И даже найдя нужную деталь, заплатив втридорога за ее доставку и получив в своем городе, нужно еще трижды подумать, кому поручить ее установку в подобный автомобиль. Вот такие они, проблемы владельцев эксклюзива…

Что, уже испугались такого отнюдь не безоблачного будущего? На самом деле, так уж пугаться не стоит: в конце концов, выбор и содержание какого-нибудь пятилетнего S-class W222 точно будут и сложнее, и дороже. А пятидесятилетний «американец» с этой точки зрения – просто образец лаконичности и простоты, граничащей с примитивностью.

Ну а еще один несомненный плюс такой машины – это даже не то, что она подарит вам поистине фантастические впечатления и незабываемый опыт. А то, что она, в отличие от любого современного автомобиля, даже редкого и шикарного, вроде Bentley Continental, будет не дешеветь, а только прибавлять в цене. При условии должного к себе отношения, разумеется. Так что если ваш миллион с четвертью не последний и не кредитный, в глазах еще горит огонь, а в груди еще осталось достаточно духа авантюризма и любви ко всему прекрасному, но неизведанному, смело начинайте поиски. Ну или просто возьмите билет до Алапаевска – этот Buick Wildcat выглядит подозрительно идеальным за столь скромные деньги.