Citroen Berlingo или его близнец Peugeot Partner первого поколения в верхнем ценовом сегменте вторички стоит примерно вдвое дешевле Lada Largus. Однако не придётся ли оставить всю разницу в сервисе? В первой части мы разобрались с проблемами кузова: из плюсов можно отметить простоту его конструкции и дешевизну ремонта (исключая несколько специфических деталей), а из минусов – плохое состояние «железа» у среднестатистического экземпляра Берлинго просто в силу возраста и пробега. Есть свои особенности и у электросистемы – в частности, стоит избегать раннего «дорестайла», если только он не прошёл глобального апгрейда. В этой части будем говорить о ходовой части, трансмиссии и моторах.

Ходовая часть

Тормозная система

Даже при рекордных пробегах тормоза особенно не беспокоят. Да, тормозные магистрали и шланги менять придётся регулярно, но это идет обычно как мелкие дополнительные работы на фоне латания кузова (об этом подробно в первой части) или ремонта подвески (об этом ниже).

Передние дисковые тормозные механизмы простые, служат стабильно, цены на эти элементы копеечные при достаточно неплохом качестве аналогов. Задние барабаны (стоят на большинстве версий) тоже хлопот не преподносят и служат долго, пока не сгниют механизмы внутри барабана или не износятся до «мяса» колодки.

Блоки АБС поколения 5.3 до 2002 года и особенно 5.7 2002-2005 годов со временем умирают, поэтому частенько их попросту отключают. По мнению среднего владельца «каблучка», это нестрашно, так что хорошо, если в половине случаев заморачиваются на замену или ремонт блоков, датчиков и проводки к ним. На самом деле, конечно, ездить без АБС опасно, поэтому имеет смысл искать вариант с рабочей системой.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Тормозная система Тормозные колодки передние 3791 Zekkert 835 Ferodo 1922 Тормозные колодки задние 2446 RoadHouse 1931 Bosch 1383 Тормозной диск передний 266x13 5 066 (2 шт) RoadHouse 1113 Ferodo 1496 Тормозной барабан задний 18 033 Zekkert 1931 Ferodo 2588

Подвеска

Спереди МакФерсон, и он при всей простоте на удивление хлопотный. В первую очередь сдаются задние сайлентблоки рычагов – они слабоваты для коммерческой техники. Опорные подшипники и сами стойки тут крепкие, шаровая опора тоже особенно не страдает, если только не ставить самые дешевые и экономить на смазке.

Кстати, в зависимости от года выпуска шаровые тут разные, как и рычаги – они не совместимы по диаметру. Причем традиционно для старых «французов» по VIN-номеру вы ничего не подберете.

А посадка заднего сайлентблока рычага прессовая, резинки «штатно» не меняются, в итоге возможны ошибки сервиса на каждом из этапов, да и оригинальный рычаг рассчитан строго на стандартную высоту подвески, а это на старых машинах из-за проседания пружин и перегрузок случается нечасто. В итоге срок службы даже оригинальных деталей заметно меньше расчетного.

Но на фоне задней подвески проблемы МакФерсона особенно не заметны. Сзади стоит конструкция, унаследованная некогда PSA при покупке почившей в бозе марки Talbot. Тут балка с торсионами, где рычаги вращаются в роликовых подшипниках – теоретически схема «вечная», но на практике всё иначе. Изначально в рычагах были предусмотрены пресс-масленки, но их перестали ставить на заводе еще на Peugeot 309 поздних выпусков, а на 306 и Berlingo их не было изначально. В итоге почти каждый элемент конструкции на машинах, которые эксплуатируются с постоянной перегрузкой и по влажным и грязным дорогам, представляет собой мину замедленного действия.

Самая неприятная беда – это коррозия «пальцев» подвески и рассыпающиеся подшипники. Если у рычага есть люфт, колеса стоят «домиком», то проблема именно в этом. Первопричина неочевидна, но тут играют роль и перегрузки, и отсутствие регулярной смазки подшипников, и влажный холодный климат.

Пальцы, по поверхности которых работает роликовый подшипник, тут сменные – они крепятся к балке моста и герметизированы очень условным сальником. При этом даже отверстие в рычаге не закрыто, и вода попадает внутрь балки, воздействуя на подшипники с двух сторон. Роликовые подшипники тоже подвержены износу, но обычно они умирают из-за разрушения обоймы и коррозийной каши от разрушения поверхности пальца.

Есть целый ряд доработок, которые снижают остроту проблемы. В первую очередь отверстия в рычагах закрывают крышками и забивают полость балки консистентной смазкой, чтобы не допустить попадания влаги. Также врезают в рычаги пресс-масленки, что позволяет «прокачивать» (или шприцевать) подвеску, вытесняя влагу из сальников. Если делать это регулярно, то подшипники служат намного дольше. Разочарованные в качестве оригинального решения дорабатывают конструкцию, устанавливая или подшипники закрытого типа с доработкой пальцев и рычагов, или фторопластовую втулку вместо подшипников. Второй вариант на удивление дешев, надежен и позволяет не менять даже изрядно подпорченный коррозией «палец».

Почему замена пальцев – это проблема? Потому что стоят они в оригинале под 20 тысяч рублей, да ещё и встречаются в продаже не всегда. Есть китайские аналоги – стоят раза в 4 меньше, но опять же найти их в наличии непросто. Замена – дорогостоящая и достаточно сложная операция, требующая нагрева и пресса.

Рычаг L-образный 6 593 рубля

Проблем с покупкой остальных компонентов нет, но с ремонтом тоже придётся заморочиться. Замена подшипников и сальников требует снятия подвески с машины с рассоединением тормозных магистралей (почти всегда это заканчивается их заменой, как уже было сказано выше) и выбиванием торсионов. Все работы – с применением газовой горелки и кувалды. Шансы на то, что шлицевые соединения торсионов повреждены коррозией, очень хорошие, поэтому часто при ремонте их «прихватывают» сваркой, чтоб не провернуло.

Если это всё-таки произошло (или торсион сломался), добраться до сервиса машине помогает подложенный между лонжероном и рычагом подвески чурбачок. Легковые машины может выручить стабилизатор поперечной устойчивости: если он есть и исправен, то пустая машина совсем не борт не ляжет, а поедет на одном торсионе.

В общем, не удивляйтесь, если вам к машине предложат «запасную» подвеску. Чтобы не терять неделю на восстановление, некоторые владельцы имеют «про запас» балку в сборе.

В качестве вишенки на торте – часто встречающаяся коррозия точек крепления к кузову и невысокий ресурс ступичных подшипников. Но, как и МакФерсон, это в общем-то мелочи на фоне экзотической задней подвески.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Подвеска Рычаг L-образный 6 593 MM 4 157 Sidem 6 434 Задний сайлентблок Нет в продаже Sidem 332 Delphi 377 Торсион задней балки 9 404 NTY 2 563 Metalcaucho 3 987 Подшипник передней ступицы 2 983 Febi 2 157 Haft 1 269 Амортизатор передний 11 337 Monroe 6 121 KYB 3 191

Рулевое управление​

С рулевым управлением тут все нормально – износ, как правило, «возрастной». К пробегу под 500 тысяч рейки и насосы ГУР уже заменены или восстановлены, и не раз. Слабоваты, по меркам коммерческой техники, тяги и наконечники, менять их приходится сравнительно часто.

Что касается самой рейки, то в эксплуатации можно рассчитывать на ресурс 250-300 тысяч до появления постукиваний рейки. На машинах ранних выпусков с вечно несбалансированными колесами без центрального отверстия рейка изнашивается быстрее при прочих равных.

Иногда проявляются течи по валу золотника, тут из-за неудачного сальника со временем немного корродирует вал. В большинстве же случаев узел умирает из-за коррозии самой зубчатой рейки внутри – из-за прорыва пыльников и плохого обслуживания.



Трансмиссия



У всех МКП есть проблемы с износом механизма переключения, и износ кулисы – это только малая часть всех проблем. Основную опасность таит износ шаровых соединений штанги привода под капотом. Малый шарик на «рогатке» обламывает, а с большого шара тяга соскакивает из-за износа пластикового сухаря. Как следствие – огромные люфты и риск остаться без механизма переключения вовсе. Тяги нужно иногда менять, хотя бы после 200 тысяч пробега.

Занятно, что в каталогах PSA не значится механизм переключения c тросами вместо тяг, но на практике с дизелем 1,6 он на пассажирских версиях после 2008 года встречается. Он значительно комфортнее, там изначально меньше люфты и вибрации, но тросы подзакисают со временем, а шаровые наконечники со стороны коробки при пробегах 300+ тоже изнашиваются. Благо, можно поставить втулку от Ford ценой менее 100 рублей для восстановления наконечника троса, подходит идеально.

Еще одна типичная проблема Берлинго и Партнёров – это привод сцепления тросом. Стоит он копейки, около двух тысяч рублей в оригинальном исполнении в версии с автонатяжением, но требует регулярной замены. Проблема обычно не в ресурсе троса, а в том, что пластиковый наконечник не выдерживает температуры и попадания смазки. Он попросту разваливается спустя очень короткое время.

Сам трос – с авторегулировкой, и он иногда заедает, но в этом случае помогает немного АТФ, залитого в рубашку. Желательно всегда иметь с собой запасной, благо замена простейшая. По умолчанию трос «пережат» – отрегулирован на полный выжим сцепления, и водитель, выжимающий педаль «в пол», будет ломать наконечники буквально каждые десять-пятнадцать тысяч. Есть тросы без авторегулировки, они служат дольше, но с ними выше шансы убить коробку и спалить сцепление при неправильной регулировке. Пометка для экономных: при желании трос можно поставить от ВАЗовской «восьмёрки».

Тормозные колодки передние 2 637 рублей

Коробки всегда строго механические. На машинах с моторами от 1,6 литра, и бензиновыми и дизельными, стоит коробка BE4R или BE4J, а на машинах с моторами 1,1 и 1,4 – более слабая MA3/MA5. Нельзя сказать, что это крайне надежные МКП, но свои 300 и более тысяч они обычно ходят исправно при условии отсутствия перегрузок и регулярной замены масла (и его наличия в принципе).

BE4R очень не любит тюнинга дизельного мотора 1,6, поскольку у него крутящий момент ограничен как раз под возможности МКП, так что любой «чип» или просто передув – и коробка летит. Для менее моментных бензиновых моторов ее возможностей хватает с запасом, с мелкими ремонтами тоже никаких проблем – это самая удачная пятиступка у PSA. В крайнем случае найти контрактную – не проблема.

Коробки серии МА слабее, но и ставили их с менее мощными моторами. В итоге на машинах с моторами 1.4 шансы на поломку от перегрузки все же есть. В переборке МА коробки сложнее и дороже — фактически, проще поставить BE4 и забыть о сложностях с МКП, благо они полностью взаимозаменяемы.

Полный привод

Редчайшие полноприводные машины от Dangel можно пересчитать по пальцам, и в трансмиссии там все уникальное – от МКП до балки моста. Стоит, соответственно, дорого. Привод на этом поколении part time, жестко подключаемый, и проходимость отличная. К сожалению, машин слишком мало, чтобы судить о ресурсе и особенностях ремонта.

Моторы​

Общие проблемы



Система охлаждения на возрастных машинах – одна большая проблема. Достаточно слабые радиаторы в сочетании с капризной системой регулирования вентилятора, сгорающими резисторами пониженных скоростей, забивающегося зимой снегом дефлектора вентилятора и не очень надежного двигателя требуют регулярного контроля.

Патрубки, помпа и расширительный бачок должны быть свежими, плюс нужно знать особенности и места утечек на конкретном моторе. В общем-то, до пробегов тысяч в 150-200 все неплохо, но средние пробеги коммерческой техники гораздо выше, не верьте одометру.

Состояние проводки, особенности питания бензонасосов и вообще электрика в целом у Citroen этого поколения тоже требуют особого внимания. На машинах выпуска 2000-2005 годов это основная причина неработоспособности силового агрегата.

Слабые катализаторы и не очень удачные прошивки моторов с их капризностью в отношении лямбда-сенсоров – тоже непременный атрибут Berlingo/Partner.

Бензиновые моторы



Машин с моторами 1,1 TU1M+ сейчас в живых уже не найти. Говорят, что этот мотор с моновпрыском был очень надежным, но на Berlingo он явно не выдержал проверки временем – машин с ним в продаже нет. Конструктивно он очень похож на TU3, так что разница в эксплуатации должна быть небольшой.



Вот с 1,4 75 л.с. TU3 машин предостаточно. Как в версиях с Мотроником MP до 2002 года, так и после, с более современными «мозгами» типа ME 7.4.5. Восьмиклапанный 1,4 на редкость дуракоустойчив: выдерживает и плохой бензин, и перегревы, и редкие замены масла, но при пробегах за 300 масло он уже подъедает из-за износа поршневой группы и ГБЦ. Сказывается и высокая нагрузка от тяжелой и «лобастой» машины, и склонность к перегреву.

Мотор Citroen TU3

При этом по конструкции моторы эти несколько необычны. У них алюминиевый блок, а гильзы – сменные чугунные. Привод ГРМ ремнем, впрыск распределенный. Кстати, у мотора есть 16-клапанный вариант, отличающийся в основном ГБЦ, но на Berlingo такие не ставили.

Сменные гильзы не только дают немного очков от ностальгирующих владельцев Москвичей, но и создают некоторые специфические проблемы. Так, нижние уплотнения гильз подтекают при перегревах, сами гильзы и ГБЦ изрядно корродируют при редкой замене антифриза, а еще при детонации в гильзах охлаждающая жидкость закипает. Последняя редко, но проявляет себя в виде странной коррозии верхней зоны гильзы. ГБЦ при этом простейшая и надежнейшая, привод клапанов с рокерами и регулируется гайками (и делать это нужно часто).

Из откровенно неудачных элементов можно отметить два: пластиковый корпус термостата, склонный к растрескиванию, и кронштейн масляного фильтра с теплообменником, который течет по прокладкам. Занятно, что кронштейн можно убрать, поставив переходник-вставку для фильтра, как это было на старых поколениях моторов, но на TU3 чуть «поджали» выхлопную систему к блоку и фильтр решили перенести.



Радиатор 18 484 рубля

При пробегах за 300 развиваются проблемы с давлением масла из-за износа вкладышей коленвала. На моторах до 2001 года встречается проблема с утечками воздуха по оси дроссельной заслонки и связанные с ней скачки оборотов холостого хода.

Еще из типичных бед мотора можно отметить очень неудачные опоры. Особенно часто ломается задняя, причем ее массово колхозят, устанавливая сайлентблок от подвесок Opel или Honda вместо резиновой части. Впрочем, на Berlingo это в той или иной степени касается всех двигателей, просто на моторах 1,4 это выражено сильнее всего. На моторах 1,1 опора служит чуть дольше из-за меньшей мощности, а на более тяговитых 1,6 и дизелях опоры просто мощнее.

По большому счету, больше проблем с моторами нет. Износ дросселей, ВКГ и течи масла, как и другие проблемы навесного оборудования при пробегах за 300 и плохом обслуживании, ожидаемы и лечатся «лаской и смазкой». Запчасти в продаже есть, как и б/у двигатели с легковушек, где они служат намного дольше.

Бензиновые моторы 1,6 литра 109 л.с. TU5JP4 подробно рассматривались в материале по С4, а на Berlingo они встречаются не так уж часто. Мотор надежный, и, несмотря на принадлежность к серии TU, блок тут уже чугунный, а ГБЦ 16-клапанная. По системе охлаждения тоже есть проблемы с корпусом термостата и с течами масла из-за прокладок маслостакана и не очень удачной вентиляцией картерных газов (ВКГ), ее пластиковые трубки требуют регулярной проверки и чистки или замены.

Из дополнительных особенностей 1,6 16V можно отметить нежный модуль зажигания, от состояния которого сильно зависит тяга и работа катализатора, а также капризная система управления, которая очень трепетно относится к работоспособности лямбда-сенсоров и катализатора. Общий ресурс моторов до масложора порядка – 300-350 тысяч, при хорошем обслуживании – до 500.



В случае чего стоит иметь в виду, что гильзы не сменные, и мотор «официально» не точится – ремонтных поршней в оригинале нет. Но имеются турецкие аналоги, так что при желании всё возможно.

Редкие моторы 1,8 90 л.с. XU7JB можно найти, но этот 8-клапанный мотор слабее, чем 1,6, а в эксплуатации у него куда больше странных особенностей. Он похож на увеличенные в объеме моторы TU3. Тут тоже алюминиевый блок, вставные гильзы, простая 8-клапанная ГБЦ, и при этом много мелких неприятностей, связанных с системой охлаждения и ВКГ.

Особое внимание ВКГ: задний патрубок системы должен быть утеплен, иначе зимой с легкостью выдавливает масло из-за замерзания эмульсии. Дополнительно у мотора есть проблемы с износом дросселя, и это серьезнее, чем у моторов 1,4 л, часто дело не только в износе уплотнений, но и в выходе из строя моторчика и датчиков, а следом – и блока управления двигателем из-за перегрузки транзисторов-ключей.

Дизельные моторы



В основном машина встречается с достаточно новым мотором 1,6 мощностью 75 и 90 л.с. Это хорошо известный по другим машинам PSA дизель серии DV6 в вариантах ATED4, BTED4, ETED4 или DTED4. В 8-клапанных вариантах DTED4/ETED4 он выпускается до сих пор – его сборку недавно освоили в Калуге.

Мотор PSA DV6TED4 (9HZ/HY)

Мотор отличный, особенно в версиях без пневмодозатора и сажевого фильтра. А на Berlingo они встречаются редко. Вот с межвальной цепью у «простого» DV6TED4/DV6ATED/DV6BTED4 проблемы определенно есть, особенно у ранних экземпляров. При запуске нужно обязательно проверять, нет ли характерного треска. Посмотреть особенности эксплуатации этого мотора можно в статье по C4 Picasso.



Старые атмосферные дизельные моторы линеек 1,8 161A и 1,9 XUD9SD, конечно, просты, но будут мертвыми почти в 100% случаев. Это форкамерно-вихревые агрегаты с олдскульными ТНВД Lucas, и попадаются они редко, а в живом состоянии – крайне редко. Хотя реальные пробеги до капремонта могут превышать 500 тысяч, попадаются и экземпляры с пробегами под миллион.

Дизели 1,9 и 2,0 литра с наддувом серий DW8 и DW10 можно встретить в продаже с большей вероятностью.

DW8 – это, по сути, реинкарнация XUD9SD в новом блоке, но с минимальной модернизацией системы питания, просто более новый ТНВД Lucas/Delphi с датчиком опережения впрыска и, откровенно говоря, старая ГБЦ. Встретить в сколь-нибудь приличном виде достаточно сложно.

Более «свежий» DW10TD в 8-клапанном исполнении можно отыскать в живом состоянии. О проблемах этой линейки можно почитать в обзоре Citroen C5. Мотор тоже миллионник, но нужно понимать, что скорее всего первые 500 тысяч он уже прошел, а дальше все зависит от того, как его обслуживали. Но система питания с Common Rail тут достаточно удачная, а «лишнего» в моторе ничего нет. К тому же их еще много б/у с легковушек, где их обслуживают не в пример лучше.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Мотор Радиатор 18 484 NRF 6 376 AVA 4 644 Ремкомплект ГРМ 1,6 4 752 Contitech 4 316 Dayco 4 064 Ремкомплект ГРМ 1,4 2 513 Contitech 2 539 Dayco 2 365 Модуль зажигания 6 582 Hella 4 859 Стартвольт 3 285

Брать или не брать?​

Для «рабочей лошадки», где неделя простоя в сервисе может обернуться потерей половины месячного дохода, Берлинго первого поколения, пожалуй, слишком проблемный. Для бизнеса и работы «на износ» проще влезть в кредит и взять что-то новое. Если же пробеги планируются не такие уж большие, то рассмотреть можно. Главное, чтобы задняя подвеска не была уже в состоянии «дров», электрика не была ранней дорестайлинговой, а кузов не был гнилым до дыр. Всё остальное у этой машины сравнительно удачное. Но уж точно не вечное.