Xray действительно можно считать самой современной моделью АВТОВАЗа: автомобиль эпохи Бу Андерссона встал на конвейер на несколько месяцев позже, чем Vesta, в самом конце 2015 года. Но если Vesta в сегодняшних условиях – ключевая разработка и главная надежда завода, то Xray, продержавшись на конвейере чуть больше 6 лет, бесславно ушел в отставку. Для тех, кто следил за развитием и судьбой модели, ее конец был предсказуем. Ну а для тех, кто этим автомобилем не интересовался, мы напомним, почему вся карьера Lada Xray была альманахом разочарований. По сути, не задалось буквально все – давайте перечислим, что именно.
Имидж и внешность
Недавно свой десятилетний юбилей отметил XRAY Concept – собственно, тот прототип, который породил идею кроссовера и его название. Его наверняка все помнят: приземистая внедорожная трехдверка с лихо заваленными задними стойками и экспрессивной диодной оптикой собрала много положительных отзывов публики. Вдохновившись идеей, АВТОВАЗ проступил к ее практической реализации.
Переход от прототипа к реальности получился резким. Само собой, чуда никто не ждал, ведь концепт демонстрировал «будущие дизайнерские решения» и «планы по развитию стиля». Однако XRAY Concept 2, появившийся в 2014 году, все равно был кардинально иным. Переход от трехдверного кузова к пятидверному был абсолютно логичным, но от былой приземистости не осталось и следа, да и кроссоверная стилистика растворилась. По сути, во второй итерации получился высокий пятидверный хэтчбек, который, впрочем, все равно сохранял долю исходного стиля.
И хотя XRAY Concept 2 уже был куда менее смелым, серийный Xray оказался еще проще – от росчерков задней оптики остались кургузые запятые, диодная начинка фар и фонарей тоже исчезла, и даже крупные колеса уступили место 15-дюймовым «башмачкам» – практичным, но добивающим целостность образа. По сути, единственное, что роднило конвейерную машину с исходным концептом, формировавшим первичную покупательскую аудиторию – это Х-образные мотивы в оформлении передка и боковин.
Финальным аккордом в разрушении имиджа модели стало ее позиционирование. Внешность серийного Xray и первого XRAY Concept – буквальная визуализация интернет-мема «ты и тот парень, насчет которого она сказала тебе не беспокоиться». Но на получившийся хэтчбек наклеили бэйдж «кроссовер» и отправили покорять рынок в конкуренции с переднеприводными версиями Hyundai Creta и ей подобными. Для полного понимания ситуации напомним, что соплатформенный «исходник» Renault Sandero Stepway французы честно называли хэтчбеком, несмотря на наличие некрашеного пластикового обвеса, который у Xray появился только в 2018 году.
Техника
Сказать, что над технической частью Xray не старались, было бы преступлением против истины. Команда под руководством Олега Груненкова выкладывалась и до запуска модели, и в течение всей ее конвейерной жизни. По сути, весь период выпуска Xray был чередой постоянных доработок.
В 2016 году, сразу после запуска модели, завод сразу получил порцию конструктивной критики от прессы и покупателей. Колеса, мол, малы, мотор слабоват, а неотключаемая система стабилизации окончательно лишает переднеприводный «кроссовер» шансов на легком бездорожье. Вдобавок нужно было повышать степень локализации и работать над ценой. В результате от слабо локализованного на тот момент мотора Н4М / HR16DE просто отказались через несколько месяцев после дебюта Xray: он не только усложнял производство, но и был экономически невыгоден. Следом за французским мотором ушла и французская коробка передач: от механики JR5 для базового 1,6-литрового двигателя отказались в пользу собственной МКП с индексом 21809.
Впрочем, не везде доработка шла по пути урезания «ненужного». В конце 2016 года появился другой мотор – 1,8-литровый 21179 собственной разработки, который в первые годы тоже подкинул проблем. Главным дефектом был высокий расход масла, который пришлось оперативно устранять. Кроме того, в 2016 году на Xray внедрили кнопку отключения ESC, которую так просили покупатели и журналисты. Но их список пожеланий на этом не заканчивался: помимо кнопки просили добавить 30-40 мм пространства в коленях на заднем ряду, ввести регулировку руля по вылету и поясничный подпор водительского сиденья.
Сдвинуть сиденье назад удалось лишь в 2018 году, когда дебютировала кросс-версия с незамысловатым названием Xray Cross. Она вообще получила много доработок: среди ключевых – задние дисковые тормоза, ЭУР вместо электрогидравлического усилителя, расширенная колея, иные приводы колес, новые сиденья, сдвинутый на 25 мм назад задний диван, а также система Ride Select с «внедорожными режимами». В 2019 году подоспела еще одна техническая обновка: вариатор. Агрегат JF015Е сочетался с тем же мотором H4M, от которого отказались в 2019 году: теперь он был глубоко локализован и не усложнял производство.
Само собой, выше перечислены только крупные доработки: работа над внедрением новых опций и жонглирование комплектациями были непрерывными. Кажется, что завод приложил максимум усилий к доработке модели, так чего еще было желать покупателю Xray?
На самом деле, от автомобиля, который с самого начала окрестили кроссовером, ждали конкурентных преимуществ над исходным Sandero. А их – внезапно – не оказалось. Во-первых, Sandero Stepway предлагался с гидромеханическим автоматом – «всефранцузским» DP0, он же AL4. А двухпедальная версия у Xray, во-первых, появилась не сразу, а во-вторых, серьезно уступала французской в глазах покупателя. Ведь для отечественной модели предложили роботизированную трансмиссию АМТ, которая не привлекала покупателей своими алгоритмами работы, да к тому же слабо подходила под «кроссоверную» эксплуатацию. Именно недовольство публики привело к тому, что в Тольятти стали искать альтернативные варианты и внедрять на Xray вариатор. На это ушло еще три года, за которые модель окончательно растеряла ту потенциальную аудиторию, которая могла обратить на нее внимание.
Во-вторых, мечты многих – как покупателей, так и просто критиков и фантазеров – были связаны с полным приводом. Отчасти этих людей можно понять: ведь Xray за уши затягивали в сегмент кроссоверов, а там мотором на 1,8 литра и передним приводом никого не удивить. На АВТОВАЗе даже всерьез прорабатывали возможность внедрения муфты, благо готовые технические решения у концерна были. Более того, компоновочная возможность реализации полного привода на Xray была доказана успешно. Не сошлось другое: экономика. Модель и без того была недешевой, а внедрение полного привода выводило ее ценник на другой уровень. А без муфты она оставалась обычным хэтчбеком с претензией на кроссоверные амбиции.
Надо понимать, что те, кто писал в Интернете о необходимости полного привода на Xray, и те, кто действительно покупал эти машины – это разные люди. Но отсутствие муфты и АКП действительно ослабило имидж модели как кроссовера, которым она изначально и не являлась. Из более мелких не устраненных технических недостатков можно отметить отсутствие шестиступенчатой ручной коробки передач: пятиступенчатая механика была неидеальна, особенно в паре с 1,8-литровым мотором. Однако внедрение французской «шестиступки» TL4 тоже означало бы непозволительный рост стоимости. А с ней и так было не все гладко.
Цена
Еще одним камнем преткновения для Xray стала цена. На старте продаж за Xray просили от 600 тысяч рублей, а топовые версии укладывались в 750 тысяч – то есть, хэтчбек (простите, кроссовер) был дороже, чем Vesta. Но тут уместнее отталкиваться не от нее, а от «исходника» в лице Renault Sandero Stepway. В среднем Xray был чуть дешевле «француза» – в сравнимых комплектациях разница составляла около 50 тысяч рублей. Но относительно низкий уровень локализации не позволял гибко управлять прайс-листами. А появление версии Cross окончательно свело на нет ценовые различия: уравнявшись по объему некрашеного пластика, Xray уравнялся и по стоимости с французским «кросс-хэтчбеком». Вазовцы старались удерживать базовый ценник на уровне 600 тысяч, в том числе за счет упрощения комплектации. Например, в 2019 году появилась новая версия Standart с неокрашенными дверными ручками на 15-дюймовых штампованных колесах. Зато в 2020 самый дорогой Xray в новом исполнении Instinct пробил отметку в миллион рублей. В начале этого года за хэтчбек без пластикового обвеса просили уже 1,1-1,3 миллиона рублей, а кросс-версия стоила от 1,25 до 1,6 миллиона рублей.
Продажи
Вся эта чехарда нестыковок хорошо прослеживается и в объемах продаж Xray. Да, эта модель и не задумывалась как бестселлер, способный заткнуть за пояс Vesta, но она однозначно должна была составить компанию более крупному и местами даже более дорогому Largus. Однако все пошло не так бодро с самого начала.
Дебютным годом для Xray стал 2016. В январе-феврале он не добрался до топ-25 самых продаваемых моделей в России, и лишь к марту взобрался на 23 строчку с показателем в 1,5 тысячи проданных экземпляров. В апреле он занял 13 строчку с показателем в 2200 проданных машин, но уже в мае спрос вновь опустился до 1600 экземпляров, и дальше в течение года составлял менее 2 тысяч. Для сравнения: даже если опустить более дешевую Granta, расходившуюся по 7-8 тысяч ежемесячно, можно взглянуть на показатели Vesta с ее 5-6 тысячами в месяц. Суммарные продажи первого года для Xray составили неполные 20 тысяч машин – на 10 тысяч меньше, чем у Largus и вдвое меньше, чем 55 тысяч у Vesta. То есть, уже в первый год автомобиль оказался гораздо менее популярным, чем можно было бы предположить.
Дальше дела, казалось бы, пошли лучше. В марте 2017 года Xray вошел в топ-10 самых продаваемых моделей, впервые добившись показателя в 3 тысячи машин в месяц. Но на растущем рынке это все равно было в 2,5-3 раза ниже показателей Весты. По итогам года было продано 33 тысячи машин: Xray смог догнать Largus, но безнадежно отстал от Vesta с ее 77 тысячами реализованных машин. В 2018 году на умеренно растущем рынке Xray смог удержаться в топ-10 с показателем в 35 тысяч машин – против 44 тысяч у Largus и 108 у Vesta.
Но вот в 2019 году рынок чуть сократился, и Xray это сильно ощутил: падение на 17 место в топ-25 самых продаваемых моделей и снижение продаж до 29 тысяч штук, хотя Largus сохранил прошлогодний показатель в 43 тысячи, а Vesta и вовсе нарастила объемы до 111 тысяч единиц. А ведь в 2019 году, как мы помним, Xray получил массу обновок – и доработки, и кросс-версию, и вариатор…
В ковидном 2020 году появились первые слухи о возможном отказе АВТОВАЗа от Xray. Слухи не оправдались, но под ними была почва: рынок сократился на 9%, а продажи Xray рухнули сразу на треть, до 19 тысяч машин – то есть, среднемесячные продажи упали с 2,5-3 до 1,5 тысяч. Тогда Xray с трудом влез в топ-25 по продажам, заняв 24 место. Для понимания масштаба проблемы стоит уточнить, что Largus в том же 2020 году просел с 43 до 37 тысяч, а Vesta потеряла совсем немного – 107 тысяч против 111.
Следующий, 2021, стал годом роста, когда рынок прибавил 4%. Xray тоже вырос, причем на 15%, до 22 тысяч машин, поднялся на 18 место в топ-25, но до Largus с неполными 40 тысячами и Vesta со 114 тысячами было по-прежнему далеко. В текущем году Xray продолжил терять аудиторию: в январе-феврале было продано 1 и 1,2 тысячи машин соответственно. Дальше смысла следить за объемами нет: это ежемесячная распродажа остатков по 250-400 машин в месяц. Но и тут все равно видна разница по запасам машин: Веста, которая тоже временно ушла с конвейера, продается с весны по 1,5-2 тысячи машин в месяц.
Заключение
Lada Xray не была откровенно плохой машиной. Она, как в песне группы «Король и шут», стала невольницей чужих идей. В нее, как единственного ребенка не реализовавшихся в жизни родителей, пытались вложить все сразу. Компактный хэтчбек с низким уровнем локализации, который не мог стоить дешевле родственного Sandero на платформе B0, отдали не в тот класс, завысив требования покупателей и не обеспечив его конкурентными преимуществами, а заодно лишив исходных сильных сторон вроде внешности. В жестких условиях рынка это сулило модели тяжелую жизнь, которая закончилась по удачному для нее стечению обстоятельств. Ведь об уходе Xray вряд ли пожалел кто-то, кроме заводского коллектива, вложившего усилия в ее создание и доработку.
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Удивительно как АвтоТАЗ сумел испохабить привлекательный скетч Маттина. Ибо всё, что делают в Тольятти превращается в Жигули. И ладно бы ценник был существенно ниже Сандеры (с учетом «локализованных» кузова и движка). В итоге получилась кургузая пародия на иномарку.