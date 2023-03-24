Полгода назад мы уже рассказывали о самых редких китайских моделях, которые встали на учет в России. Но за полгода в Китае вышло немало новинок, а в России прибавилось эксклюзивных машин. Причем автомобили из Китая имеют смысл не только с точки зрения экзотичности, но и с точки зрения банальной выгоды: привезти машину самому может быть гораздо дешевле , чем купить в России. Вот еще порция примеров того, как экзотическая экономия нашла приверженцев в нашей стране.

Aito M5

Если попытаться рассказать происхождение марки Aito, можно легко запутаться. Так что желающих запутаться направим в отдельную новость, а здесь констатируем главный факт: Aito – это плод сотрудничества автобренда Seres и мобильного бренда Huawei, который решил войти в автомобильный сегмент. Собственно, кроссовер Aito M5 и стал первым автомобилем, к которому имеют непосредственное отношение парни из Huawei. Было бы логично предположить, что он электрический, но на самом деле такая версия появилась у него только в прошлом сентябре. А на старте Aito M5 был последовательным гибридом с двумя электромоторами (по одному на ось) и бензиновым двигателем на 1,5 литра, который работает как генератор для зарядки батарей. Такая схема гораздо более практична, чем чисто электрическая, так что неудивительно, что два Aito M5, которые купили в России в прошлом году, именно гибридные. А просят за такой кроссовер около 4 миллионов рублей.



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Blaval EQ

Если родословную марки Aito отследить сложно, то имени Blaval – почти невозможно. Да, пожалуй, и не нужно, ведь Blaval EQ – это типичный представитель китайских ультракомпактных «коробочек» с электроприводом. Он всего на 20 сантиметров длиннее Оки – 3,4 метра, а по массе почти такой же – менее 800 килограммов. С электромотором на 39 лошадиных сил он может ехать чуть быстрее сотни километров в час, а обещанный запас хода – около 300 километров. В общем-то, рабочий вариант, вот только стоит такая кроха примерно 1,3-1,5 миллиона рублей. Неудивительно, что на учет в прошлом году встал всего один экземпляр.

Blaval EQ



BYD Han

Об автомобилях BYD мы говорили и полгода назад – тогда «лидерами по продажам» стали кроссоверы Song, Tang и Yuan с показателями в 4, 3 и 2 штуки соответственно. Однако по итогам года к ним добавились еще несколько моделей. Во-первых, это эффектный седан Han. Он существует в гибридной и чисто электрической версиях, но в Россию приехали только электромобили, причем сразу 14 штук. Жаль только, неизвестно, сколько из них базовых, с одним мотором на 219 л.с. на задней оси, а сколько топовых двухмоторных общей мощностью 487 «лошадок». Собственно, от этого, помимо года выпуска и пробега, зависят и цены: за некоторые варианты просят меньше 4 миллионов рублей, а за иные больше 6.



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BYD Qin

Есть у BYD вариант и подешевле – младший брат Han, седан Qin. Он, в отличие от старшего собрата, в основном представлен гибридными версиями. Бензиновый мотор на 1,5 литра выдает около 150 лошадиных сил, а помогает ему электродвигатель, и суммарная мощность составляет почти 300 лошадиных сил. А купить такой седан можно за 2,5-3 миллиона рублей – собственно, это и сделали 11 человек в прошлом году.



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BYD Dolphin

Третий вариант от BYD – это электрический хэтчбек Dolphin, который появился в модельном ряду сравнительно недавно – в 2021 году. В базовом исполнении здесь мотор на 95 л.с. на передней оси, а заявленный запас хода – 300 км. Есть и более мощная версия с мотором на 180 «лошадок», но к нам частные продавцы предпочитают везти более ходовую и дешевую базовую версию. Не самый впечатляющий, но неплохо оснащенный хэтчбек можно купить примерно за 2,5 миллиона рублей. В прошлом году, правда, купили лишь один – посмотрим, каким будет прирост в 2023.



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Ciimo M-NV

Любопытный образчик китайских совместных предприятий с крупными брендами – это Ciimo M-NV. Ведь за незнакомым российскому уху именем скрывается кроссовер Honda. В основе модели – паркетник Honda Vezel, он же HR-V. Однако на совместном предприятии Dongfeng-Honda электрической версии машины дали новую внешность и новое имя. Технически, впрочем, она идентична собратьям: здесь один электромотор на 163 лошадиные силы, передний привод и 480 км заявленного пробега на одной зарядке по устаревшему циклу NEDC. Однако японские корни явно привлекают некоторых энтузиастов: в прошлом году на учет встали 15 таких машин, за которые просят в среднем 2,5-3 миллиона рублей.



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Leapmotor C11

Компания Leapmotor по сравнению с иными китайскими брендами – не такой уж новичок, она была основана в 2015 году, а первую модель представила в 2017. Причем начинала марка с невзрачного маленького купе и субкомпактного хэтчбека, но затем раскрутилась и в 2020 году представила серийный электрический кроссовер C11. Здесь уже 4,75 метра длины, а мощность составляет 272 л.с. у одномоторной заднеприводной версии и 544 у для двухмоторной полноприводной. В общем, в Китае Leapmotor C11 замахивается на конкуренцию с Tesla – счет проданных машин идет на десятки тысяч. В России это пока штучный товар: в 2022 году на учет встало 5 экземпляров. Но автомобиль не самый дешевый: в зависимости от версии за него просят от 3,5 до 5 миллионов рублей.



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Lixiang Li One

Lixiang – это именной проект китайского медиамагната, который решил перейти от описания чужих машин к созданию своих. И перешел, надо сказать, успешно: помимо проекта Nio он организовал компанию Lixiang, и суммарные продажи «Лисяней» уже превысили сто тысяч штук в год. Модель One – это первенец компании, пятиметровый кроссовер с мотором 1,2 литра. Но пусть он вас не разочаровывает: One – это последовательный гибрид, и везут машину два электромотора общей мощностью 326 лошадиных сил. Богато оснащенный семиместный кроссовер в России предлагают за 4,5-7 миллионов рублей.



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Ora Good Cat

Бренд Ora принадлежит концерну Great Wall, который, правда, не торопится привозить к нам свои имиджевые электромобили. В дизайне большинства моделей этой «кошачьей» серии сделана ставка на ретро, а легкие нотки Porsche в стилистике передка оправданы участием бывшего дизайнера Porsche в разработке. Технически же Ora Good Cat – это простой переднеприводный одномоторный электромобиль мощностью около 145 лошадиных сил. Местные продавцы просят за него 2,5-3 миллиона рублей, и в прошлом году нашелся один желающий заплатить за сочетание электрических технологий и дизайна. А привезти «ретро-электричку» с небольшим пробегом можно еще дешевле: например, компания HanGO предлагает варианты от 1,7 миллиона рублей с учетом доставки и растаможки.

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Seres SF5

Seres SF5 – это, по сути, прообраз Aito M5, о котором мы говорили в самом начале. Здесь та же последовательная гибридная схема, тот же 1,5-литровый бензиновый «генератор» и два варианта мощности – 347 лошадиных сил с одним электромотором и 550 – с двумя. Но для нас Seres более интересен тем, что это, по сути, оригинал «отечественного» Evolute i-Jet с той лишь разницей, что Evolute будет существовать только в виде чистого электромобиля без гибридной надстройки. При этом Evolute i-Jet стоит 5,5 миллиона рублей, а Seres SF5 можно купить за 3-4 миллиона рублей. Что, собственно, и сделали три человека в 2022 году.



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Wey Coffee 01

Wey – это еще один суббренд Great Wall, под которым продаются автомобили с премиальными амбициями. Модельный ряд формируют «кофейные» модели – Macchiato, Latte и Mocha. Последний помимо варианта «Мокка» имеет название Coffee 01 – и именно парочку таких кроссоверов поставили на учет в России. У модели два варианта техники, и оба гибридные – мягкий и подключаемый. В обоих случаях под капотом может быть двухлитровый бензиновый мотор, а суммарная мощность в паре с электродвигателем составляет более 450 лошадиных сил.



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Xpeng P7

Компания Xpeng была основана в 2014 году, а в 2019 удивила публику своим электрическим седаном P7, который отличался не только габаритами, как у Tesla Model S, но и интересной внешностью, которая дополнялась передними «ламбо-дверями». У машины два варианта исполнения: с одним мотором сзади мощностью 267 л.с. и с двумя моторами общей мощностью 430 л.с., с которыми P7 набирает первую сотню за 4,3 секунды. В России за новый седан просят 5-6 миллионов рублей, но машину с небольшим пробегом – например, в компании HanGO – можно купить ощутимо дешевле – за 3-3,5 миллиона. И парочку таких в прошлом году уже купили.



Zeekr 001

Zeekr – еще один в череде суббрендов, только на этот раз от Geely. Конкретно этот был создан для продвижения электромобилей премиального статуса. Технологий у китайцев предостаточно – ведь им принадлежит и Volvo с ее Polestar, так что амбиции были чем-то подкреплены. Первой моделью в 2021 году стал лифтбек с незамысловатым названием 001. У него тоже два варианта мощности: с одним мотором на задней оси это 272 «лошадки», а с двумя – уже 544. Полноприводный вариант набирает первую сотню за 3,8 секунды. Само собой, оснащение – под стать премиальным заявлениям, но и цена соответствующая: за новый Zeekr 001 просят 7-8 миллионов рублей, а с небольшим пробегом его можно купить за 5-6 миллионов. Но, несмотря на это, в прошлом году нашлось сразу 18 желающих попробовать новый премиум от Geely.

Zeekr 001

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