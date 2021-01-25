Эндоскопия мотора: что это такое, зачем нужно и как делается

С развитием технологий покупка подержанного автомобиля становится чуть более простой задачей. О машине можно многое узнать по ее VIN еще до личной встречи, а диагностика перед покупкой давно не сводится к осмотру подвески, считыванию ошибок и замеру компрессии . Один из современных инструментов, позволяющих узнать больше об автомобиле, – это эндоскоп. Давайте разберемся, что это такое, зачем он нужен и как делают эндоскопию.

Что такое эндоскоп и эндоскопия?

Эндоскоп в технике – это прибор для осмотра внутренних полостей агрегатов. По сути, он представляет собой камеру с подсветкой, закрепленную на конце стержня. Вывод изображения с камеры производится либо на собственный экран эндоскопа, либо на подключаемое внешнее устройство – компьютер или смартфон. Соответственно, осмотр агрегата с использованием эндоскопа и называется эндоскопией. Эндоскопия может быть полезна при осмотре разных труднодоступных полостей в автомобиле вроде впускного тракта или турбины, но самое широкое применение она получила в диагностике состояния цилиндропоршневой группы и клапанов.



Как проводится эндоскопия?

Эндоскопия проводится на заглушенном и не прогретом двигателе. Для осмотра цилиндра выкручиваются свечи зажигания (или свечи накаливания, если речь идет о дизельном моторе), и зонд эндоскопа через свечной колодец погружается в цилиндр. В зависимости от цены и возможностей эндоскопа зонд может быть гибким или иметь возможность управления камерой, а также оснащаться не только обычной, но и инфракрасной подсветкой. Самыми широкими возможностями обладают именно эндоскопы с управляемой поворотной камерой: она позволяет детально изучить все интересующие области внутреннего пространства цилиндра.



Зачем нужна эндоскопия?

Эндоскопия – один из методов аппаратной диагностики двигателя, позволяющий получить много информации о его состоянии. Причем, в отличие от некоторых других методов диагностики, эндоскопия предоставляет не косвенные, а прямые данные об имеющихся проблемах: задирах, трещинах, деформациях, протечках и так далее. Давайте вкратце перечислим все, что может выявить эта процедура.



Одна из ключевых задач эндоскопии – оценка состояния цилиндропоршневой группы, поскольку один из главных показателей к капитальному ремонту двигателя – это как раз повреждения цилиндров и поршней. С помощью эндоскопа можно осмотреть стенки цилиндров на предмет наличия задиров, каверн, царапин и других дефектов, оценить состояние стенок в зоне перекладки поршня, а также наличие хонинговочной сетки, которое говорит об отсутствии значительного износа и нормальной работе цилиндропоршневой группы – в частности, поршневых колец. Кроме того, по состоянию цилиндра можно косвенно определить правдивость показания пробега на одометре: мотор с пробегом в 100 тысяч будет неизбежно отличаться от мотора с пробегом в 250. Однако для некоторых двигателей проверка эндоскопом крайне желательна из-за врожденных недостатков, проявляющихся даже на сравнительно небольших пробегах. Например, риски могут поджидать не только при покупке подержанной BMW или Subaru, но и при выборе некоторых автомобилей концерна Hyundai-Kia, где задиры порой возникают из-за проблем с катализатором.

Осмотр поршня позволяет прежде всего убедиться в его целостности – отсутствии трещин и признаков разрушения. Ну а внешнее состояние поршня позволяет судить о работе двигателя. Чистые сухие головки поршней без нагара и остатков несгоревшего топлива и масляного налета говорят о том, что двигатель исправен и работает нормально. При наличии дефектов можно определить и их причины: например, масло и нагар на поршне свидетельствуют о проблемах с поршневыми кольцами, остатки топлива – о неисправностях форсунок или зажигания, а коррозия и следы антифриза – о повреждении прокладки ГБЦ и протечке охлаждающей жидкости в цилиндр.

Следующий пункт осмотра – клапаны. Как и для поршней, для начала здесь оценивается целостность самих клапанов и отсутствие повреждений, а также состояние и геометрия седел клапанов. При отсутствии видимых проблем с «железом» можно оценить работу клапанного механизма и мотора в целом. О проблемах будет говорить обильный нагар на клапанах или масло на них, а следы масла вокруг седла клапана укажут на негерметичность сальников клапанов (маслосъемных колпачков). И если замена задубевших сальников – процедура несложная и не очень дорогая, то «шуба» на клапанах может говорить о более затратных проблемах с EGR, вентиляцией картера, опять-таки поршневыми кольцами и так далее.

На моторах с непосредственным впрыском при осмотре цилиндров эндоскопом можно также оценить состояние топливных форсунок. Если сопла форсунки покрыты нагаром или масляным налетом, это неизбежно влияет на качество распыла топлива, ухудшает качество и скорость его сгорания и повышает его расход. В крайнем случае избыточно льющая форсунка может даже стать причиной гидроудара. Исправная же форсунка, как и все остальное в камере сгорания, должна быть чистой и сухой.

Как выглядит процедура осмотра цилиндров эндоскопом?

Те, кто хочет взглянуть, как проводится осмотр цилиндров эндоскопом, могут обратиться к нашему практическому материалу. В нем показана разница между дешевым и дорогим эндоскопами, а также процесс и результаты эндоскопии конкретного автомобиля.

