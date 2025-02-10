Я проехал на красный сигнал светофора: что за это будет

Все знают, что ехать на красный свет нельзя – но не все помнят, какое наказание грозит за первое и повторное нарушение. К тому же не все учитывают, что трактовка этого нарушения предполагает не только проезд строго на красный. Вдобавок красный сигнал светофора бывает не только на перекрестке. Давайте вспомним все варианты возможного нарушения и наказания за него, а в конце соберем все в удобную таблицу.

Какие есть варианты проезда на запрещающий сигнал?

Проезд на красный на перекрестке – не единственный вариант того, что считается проездом на запрещающий сигнал. Вот все возможные варианты:

проезд на красный свет дорожного светофора;

проезд на красно-желтый свет дорожного светофора;

проезд на красную стрелку в дополнительной секции светофора;

проезд на запрещающий сигнал регулировщика;

проезд на красный сигнал светофора на ж/д переезде;

выезд под красный сигнал реверсивного светофора на полосе движения.

Проезд на красный на дороге: все варианты

Самый очевидный вариант нарушения сигнала светофора – это проезд на красный свет. Пункт 6.2 ПДД четко указывает, что «красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение».

Не все помнят, но проезд на красно-желтый сигнал светофора тоже запрещен. Тот же пункт 6.2 указывает, что «сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала». Поэтому выезд на перекресток до того, как включится зеленый, трактуется ровно так же, как и проезд на красный свет.

Проезд на красный свет со стрелкой в основной или дополнительной секции светофора тоже ничем не отличается от проезда на обычный красный свет. Пункт 6.3 ПДД прямо говорит, что «сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками». Но в пункте 6.3 есть и еще одно важное условие: «выключенный сигнал дополнительной секции или включенный световой сигнал красного цвета ее контура означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией». То есть, если стрелка в дополнительной секции не горит, то это равнозначно тому, что в этой секции горела бы красная стрелка, запрещающая движение. Поэтому поворачивать на выключенную стрелку запрещено, даже если на основном светофоре горит зеленый свет.

Сигналы регулировщика установлены пунктом 6.10 ПДД. Ну а водителям нужно помнить, что проезд на запрещающий сигнал регулировщика равнозначен проезду на красный сигнал светофора.

Обратите внимание: проезд на желтый сигнал светофора тоже запрещен пунктом 6.2 ПДД, но у него, в отличие от красного, есть исключение: пункт 6.14 указывает, что «водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение». Поэтому штраф за проезд на желтый свет обычно не выписывают – если, конечно, не тронуться с места на желтый на глазах у инспектора.

Какое наказание грозит за проезд под запрещающий сигнал на дороге?

Все нарушения, перечисленные в предыдущем разделе, наказываются по статье 12.12 КоАП. Часть 1 этой статьи гласит, что «проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика <...> влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей».

Повторное нарушение, совершенное в течение года, предусматривает ужесточение наказания по части 3 статьи 12.12. Она указывает, что «повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере 7500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев». При этом стоит учитывать, что нарушение может фиксировать не только инспектор, но и камера автоматической фиксации нарушений, однако штраф с камеры будет только денежным.

Что будет, если пересечь стоп-линию на красный?

Пункт 6.13 ПДД указывает, что при запрещающем сигнале светофора или регулировщика водители обязаны остановиться у стоп-линии – там, где она есть. Если нарушить это требование и остановиться за стоп-линией, то можно получить штраф по части 2 статьи 12.12: она указывает, что «невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей».

В контексте стоп-линии стоит помнить еще несколько нюансов. Во-первых, штраф за пересечение стоп-линии может выписать не только инспектор, но и камера автоматической фиксации нарушений, установленная на перекрестке. Во-вторых, если вы уже наехали на стоп-линию, то не пытайтесь избежать штрафа, сдав назад: этим можно сделать только хуже. Ну а в-третьих, нужно помнить о пункте 13.7 ПДД, который указывает, что если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии (знаки 6.16), водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора. Речь идет о перекрестках с раздельными проезжими частями: на таких перекрестках перед пересечением встречной проезжей части может иметься отдельный светофор и стоп-линия, поэтому можно получить штраф за проезд на красный свет, даже выехав на перекресток на зеленый.

В каком случае проехать на красный все же можно?

В ПДД есть исключение, которое позволяет водителю проехать на красный свет светофора. Пункт 6.15 указывает, что «участники дорожного движения должны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки». То есть, у регулировщика есть приоритет над светофором, и если он указывает, что водитель может ехать под красный свет, то нужно выполнять его указание.

Какое наказание грозит за проезд на красный на ж/д переезде?

Проезд на красный свет светофора, горящего на железнодорожном переезде, карается еще строже, чем на обычной дороге. Такое нарушение наказывается по статье 12.10 КоАП. Часть 1 этой статьи указывает, что «выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев». А часть 3 той же статьи ужесточает наказание за повторное нарушение: согласно ей, «повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год».

Какое наказание грозит за выезд под красный реверсивный светофор?

Еще один вариант проезда на красный – это выезд на полосу реверсивного движения под красный сигнал светофора над ней. Подробно правила движения по реверсивным полосам мы разбирали в отдельном материале, так что здесь напомним лишь о наказании за выезд под запрещающий сигнал. Здесь возможны два варианта.

Если реверсивная полоса будет закрыта светофорами с красным Х-образным сигналом в обе стороны, то за выезд на нее водитель может отделаться штрафом по той же части 1 статьи 12.12, согласно которой «проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика <...> влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей».

А вот если полоса будет открыта для встречного движения, то речь идет уже не просто о проезде на красный, а о выезде на встречную полосу, который наказывается по статье 12.15 КоАП. Часть 4 этой статьи указывает, что «выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 7500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев». Ну а часть 5 той же статьи ужесточает наказание за повторное нарушение: повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год, а в случае фиксации административного правонарушения средствами автоматической фиксации нарушений – наложение административного штрафа в размере 7500 рублей.

Резюмируем

Соберем все варианты нарушения и наказания в таблицу.