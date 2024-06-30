Автомобили с кузовом универсал вымирают не только в России, но и во всем мире. Под давлением сначала минивэнов, а затем и кроссоверов их выпуск продолжает сокращаться. Тем не менее любители таких машин все еще есть, в том числе и в нашей стране. Что же им предлагает сегодня автомобильный рынок?

Всегда считалось, что главная задача универсалов – обеспечить повышенные возможности по перевозке багажа. И хотя со временем их роль и функционал ощутимо расширились, АВТОВАЗ, например, продолжает поддерживать традиции, и Granta Cross, Vesta SW и SW Cross не просто занимают свое место в модельной линейке, но и неплохо продаются, успешно конкурируя с переднеприводными кроссоверами. Давайте же чуть подробнее приглядимся к универсалам, которые можно сегодня купить в России – как официальным, так и ввезенным в порядке параллельного импорта.

Lada Granta Cross: по цене – вне конкуренции

Модель Granta Cross появилась в линейке Волжского автозавода летом 2018 года, когда после рестайлинга всех версий Granta завод окончательно распрощался с названием Kalina. По сути, Granta Gross как раз и представляет собой слегка перелицованную «кроссовую» Калину, но с целым рядом достаточно важных технических изменений. И, вопреки всем сомнениям в необходимости такого автомобиля, Granta Cross разошлась за эти годы тиражом более миллиона экземпляров.

На сегодняшний день Granta Cross предлагается с двумя 1,6-литровыми моторами: 8-клапанным ВАЗ 11182 (90 л.с) и 16-клапанным ВАЗ 21127 (106 л.с). Автомобиль оснащается двумя подушками безопасности, бортовым компьютером, регулируемой по высоте рулевой колонкой, электростеклоподъемниками передних дверей, электроусилителем руля, кондиционером, подогревом передних сидений и комбинированной (экокожа + ткань) обивкой сидений, и все это – даже в базовой комплектации Comfort Light с 90-сильным мотором, которую можно приобрести за 1 116 500 рублей. Ну а в топовой комплектации Quest'24, которая возможна только со 106-сильным 16-клапанником, покупатель получит и обогрев ветрового стекла, и задние парктроники, и сетки в багажнике для фиксации грузов, и мультимедийную систему LADA EnjoY Pro с 7-дюймовым сенсорным экраном, встроенными сервисами Яндекс.Авто, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, системой Hands Free и голосовым управлением. Стоят же такие автомобили от 1 160 900 до 1 327 000 рублей.

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Да, Lada Granta Cross – автомобиль небольшой, его габариты составляют 4148×1700×1560, а колесная база – 2476 мм. Багажник тоже нельзя назвать огромным: в пятиместной конфигурации его объем по VDA равен 360 литрам, а со сложенным задним диваном он составляет 675 литров. Но это – объем по VDA, то есть до уровня остекления, а это значит, что автомобиль может принять достаточно объемные грузы. Ну а необходимость орудовать рычагом механической коробки российского покупателя не смущает – ведь в этом сегменте очень многое решает цена, а по цене Granta Cross – вне конкуренции.

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Lada Vesta SW: сарайчик с икс-дизайном

На сегодняшний день в линейке АВТОВАЗа значится два варианта Vesta SW: со 106-сильным «приоромотором» ВАЗ-21129 и 5-ступенчатой механикой, а также с новым 1,8-литровым ВАЗ 21179 Evo мощностью 122 л.с. в паре с таинственным вариатором «от восточного партнера». В зависимости от опционного насыщения версия с механикой обойдется покупателю от 1 641 500 рублей за базовую комплектацию Comfort до 2 070 900 рублей за комплектацию Techno’24, а с двухпедальной трансмиссией – от 1 718 900 рублей за комплектацию Comfort’24 до 2 099 690 рублей за топовую Techno’24. Кроме того, в продаже есть и Vesta SW Sportline, оснащенная 118-сильным ВАЗ 21127-95 в паре с механикой, со спортивной подвеской и сиденьями с развитой боковой поддержкой. Такие машины стоят еще дороже: от 2 348 500 до 2 780 900 рублей.

Фото: lada.ru

В принципе, Vesta SW с ее габаритами (4440×1764×1500 мм), колесной базой (2635 мм) и багажником объемом 480 л (который можно увеличить до 825 л, сложив второй ряд) вполне годится на роль семейного автомобиля. Благодаря настройкам подвески и 178 миллиметрам дорожного просвета она прекрасно подходит для эксплуатации даже на плохих дорогах, а по качеству салона не уступает прямым конкурентам. И все же инженерам Волжского автозавода есть над чем работать, а Lada Vesta – есть куда расти.

Фото: lada.ru 1 / 4 Фото: lada.ru 2 / 4 Фото: lada.ru 3 / 4 Фото: lada.ru 4 / 4

Lada Vesta SW Cross: универсал слегка повышенной проходимости

От универсалов Vesta SW кросс-версия SW Cross отличается лишь черными пластиковыми накладками, защищающими пороги, арки и отдельные участки бамперов. Ну и дорожным просветом, который равен 203 мм – а это уже серьезно. У многих кроссоверов похожей размерности дорожный просвет заметно меньше… Чтобы добиться такого результата, конструкторы установили на SW Cross другие, более длинные и мощные пружины и амортизаторы, и в результате, по мнению многих экспертов, поведение автомобиля на дороге только улучшилось – он стал более собранным и устойчивым. Подвеска позволяет смело заходить в быстрые повороты, но при этом она очень энергоемкая и «всеядная», дающая возможность не сбрасывать скорость даже на достаточно неровной дороге. При всем этом обновленная Vesta SW Cross сохранила все те положительные качества, которые так порадовали нас в 2016-м, когда модель только появилась на свет, прежде всего – гармоничный и элегантный внешний вид. В общем, и к поребрику не страшно приблизиться, и УАЗиком от машины не веет.

А вот во всем остальном и в техническом оснащении, и в оформлении салона SW Cross полностью повторяет универсал Vesta SW. Те же два силовых агрегата (106-сильный 16-клапанник в паре с 5-ступенчатой механикой и 122-сильный 1,8 Evo в паре с вариатором) и те же комплектации, но стоят они несколько дороже. Диапазон цен на машины с механической коробкой составляет от 1 820 900 рублей за комплектацию Life до 2 274 750 рублей за комплектацию Techno’24. А двухпедальные машины в комплектациях Life’24, Enjoi’24 и Techno’24 стоят от 1 820 900, 2 010 900 и 2 274 750 рублей соответственно.

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Hyundai i30: самый вместительный

Третье поколение Hyundai i30 (заводской код PD), построенное на модульной платформе Hyundai-Kia K2, было представлено на Парижском автосалоне 2016 года с тремя вариантами кузова (хэтчбек, лифтбек/фастбек и универсал) и огромной линейкой двигателей, включающей в себя 9 вариантов бензиновых моторов, два варианта мягких гибридов и четыре дизеля. Вместе с этими агрегатами могли работать 6-ступенчатая механика, классический 6-ступенчатый автомат, а также 7- и 8-ступенчатые преселективные роботизированные коробки. Тем не менее из всего этого разнообразия в Россию в порядке параллельного импорта завозят только один вариант в кузове универсал: со 110-сильной 1,5-литровой бензиновой «четверкой» G4LG (Smartstream G) под капотом и классическим 6-ступенчатым автоматом A6GF1. Эту коробку уже давно ставят на многие модели концерна Hyundai-Kia, и она считается весьма надежным агрегатом. Этот автомобиль никак нельзя назвать призовым рысаком – до 100 км/час он разгоняется за 12,3 секунды, но ведь от утилитарной по своей сути машины никто не ждет спортивных талантов. Для универсала куда важней внутренние объемы и вместимость.

Hyundai i30 имеет довольно солидные габариты для автомобиля сегмента С (4585×1795×1465 мм), но не самую большую колесную базу, которая равна 2650 мм – например, у существенно более компактного универсала Mini Clubman кузов короче на 330 мм, а колесная база длинней на 20 мм). Но вот по объему багажника в пятиместной конфигурации I30 является абсолютным лидером среди попавших в этот обзор моделей: объем багажного отсека этого автомобиля составляет 602 л, а сложив второй ряд сидений, его можно увеличить до 1650 л.

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Более дешевая комплектация Elegance, которую можно купить по цене от 2 699 000, подразумевает тканевый салон, электростеклоподъемники во всех дверях, камеру заднего вида, кондиционер, обогрев руля и передних сидений, а также рулевую колонку с регулировкой по углу и вылету. А вот машины в комплектации Comfort, которая включает в себя рейлинги на крыше и медиасистему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, продают уже по цене от 3 250 000 рублей. Впрочем, есть прямой смысл посмотреть и на машины с небольшим пробегом – их цена может не превышать 2,3 миллиона рублей.

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Совет по поиску подержанного варианта вдвойне актуален на фоне того, что Hyundai i30 – последний универсал в нашей подборке, который еще как-то может претендовать на статус «доступного» или «недорогого». Следующий шаг вверх увеличивает ценник ровно вдвое – хотя и понятно, что напрямую сравнивать Hyundai и Mini нет никакого смысла.

MINI Clubman: скоро их не станет

Второе поколение Mini Clubman, показанное в Женеве в 2014-м, стало менее экстравагантным: автомобиль получил четыре стандартных двери, но сохранил умилительные распашные дверцы, открывающие доступ в багажный отсек. Багажник у автомобиля получился невеликого объема, особенно по меркам класса универсалов – его объем равен всего 360 литрам, но этого оказалось достаточно для того, чтобы молодая семья могла использовать Clubman в качестве семейного автомобиля. Естественно, семья эта должна быть достаточно состоятельной, а ее взрослые члены – ценить креатив и оригинальность. Но стоит учесть, что запаска в багажнике Clubman отсутствует как класс – ставка сделана на шины Runflat.

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Вытянутый, как сигара, кузов Mini Clubman всегда готов к быстрой доставке пассажиров и груза: универсал с его 1,5-литровым мотором B38A15A мощностью 136 л.с. разгоняется до сотни за 9,2 секунды, а два турбированных литра и 192 «лошадки» мотора B48A20A позволяют версии Cooper S исполнить это упражнение на 2 секунды быстрее. Стоит отметить, что многие считали и продолжают считать, что Clubman выглядит на голову круче классического трехдверного Mini с кузовом хэтчбек. Но время Клабменов уходит – уже объявлено, что в следующем, третьем поколении машин с кузовом универсал не будет. Причина проста: в последнее время продажи кроссоверов Countryman, которые не уступают универсалам в плане практичности, втрое превышают продажи Mini Clubman.

Но пока универсалы Mini в кузове F54 еще есть на рынке, в том числе в России: версию Cooper Clubman можно приобрести за 6 390 000 рублей, а Cooper S Clubman – за 7 390 000 рублей. При этом вы получите автомобиль, оснащенный в соответствии со всеми современными тенденциями, у которого будет панорамная крыша с электроприводом, обогрев спортивных передних сидений и руля, двухзонный климат-контроль, цифровой дисплей комбинации приборов, мультимедийная система с поддержкой Аррlе Саrрlаy и Hi-Fi акустикой Наrmаn Каrdоn, динамический круиз-контроль, телематическая система Mini Соnnесtеd, автоматическая трансмиссия (7-ступенчатый робот Getrag в случае Cooper Clubman и спортивная гидромеханика Steptronic в случае Cooper S Clubman) и многое другое.

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Subaru Outback: свой взгляд на дорогу и бездорожье

Представленный в 1994 году Subaru Outback (правда, на тот момент носивший «двойную фамилию» Legacy Outback, поскольку был сделан из универсала на базе седана Legacy) стал основоположником нового жанра – универсалов повышенной проходимости. С этого момента модель, ставшая фактически флагманом марки, сменила уже 6 поколений, и с 2020 года и по настоящее время выпускается шестое поколение с кодом BT. О том, что представляет из себя шестой Аутбэк, о его плюсах и минусах мы рассказали очень подробно после проверки на дорогах Алтая.

Даже сейчас, в эпоху параллельного импорта, в Россию везут только версии с 2,5-литровым атмосферным оппозитником FB25D мощностью 188 л.с. в паре с фирменным вариатором Lineartronic III. Эта трансмиссия, эмулирующая алгоритм переключений гидромеханического автомата, заслуживает высокой оценки – в обычных условиях она позволяет просто забыть о трансмиссии: на сколько педаль прожал, на столько и поехал... Конечно, вариант с 260-сильным 2,4-литровым турбомотором FA24F существенно динамичней, но и 188-сильный Outback совсем не плох: до сотни автомобиль разгоняется за 9,6 секунды. Уверенность на плохих дорогах и на бездорожье придают 213 мм дорожного просвета и фирменный симметричный полный привод, а совсем уж в критических ситуациях можно включить внедорожный режим X-Mode. Рулевая рейка с переменным передаточным отношением, плотная подвеска и система управления вектором тяги ATV (Active Torque Vectoring), которая парирует снос наружу поворота, позволяет Outback азартно ввинчиваться в быстрые повороты асфальтовых серпантинов. Но еще ценнее то, что наслаждаться точностью управления и тем азартом, который он дарит, можно не только на асфальте, но и на грейдере, с которым Outback справляется на твердую «пятерку», позволяя ехать активно, с легкими контролируемыми скольжениями. Нет никаких замечаний и к утилитарной составляющей: объем багажника составляет 522 л при разложенных задних сиденьях и 1797 л при сложенных, причем если задний диван сложить, то мы получаем ровную площадку длиной 1862 мм.

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Вот только Subaru Outback всегда был достаточно дорог. Но все же субаристы – особая категория автолюбителей, и среди них наверняка найдутся те, кто готов отдать от 6,9 до 7 миллионов рублей за флагмана любимой марки.

Mercedes-Benz C-Class Estate: статус обсуждению не подлежит

В феврале 2021 года марка Mercedes-Benz представила пятое поколение C-класса сразу в двух кузовах, седан и универсал с фирменным обозначением Estate. Как всегда, модель получила широкую линейку силовых агрегатов, в которую вошли четырехцилиндровые бензиновые турбомоторы рабочим объемом 1,5 и 2,0 литра и мощностью от 168 до 429 л.с., а также двухлитровые дизели мощностью 161-261 л.с. Все они работают по схеме «мягкого гибрида» – со стартер-генератором, который обеспечивает дополнительные 20 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Вскоре появились и версии в конфигурации подключаемого гибрида с суммарной мощностью силовой установки 308 и 671 л.с. Автомобиль получил совершенно новую четырехрычажную переднюю подвеску, сзади – традиционная многорычажная.

Завезенные в Россию Mercedes-Benz C-Класс 220 d Estate в полноприводном варианте 4MATIC, оснащенные двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay и целым рядом ассистентов водителя, раскупают буквально мгновенно, несмотря на цену в 7,6 миллиона рублей. Автомобиль имеет впечатляющие возможности: 200-сильный дизель OM 654 в паре с 9-ступенчатой гидромеханикой разгоняет автомобиль до сотни за 7,5 секунд, при этом средний расход не превышает 5,6 л/ 100 км. В то же время и на практичность жаловаться не приходится: объем багажника составляет пусть не рекордные, но вполне серьезные 490 л, а если сложить второй ряд, то он возрастает до 1510 л. Но самое главное – Mercedes есть Mercedes, и статусность автомобиля обсуждению не подлежит, даже если это универсал.

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На этом список «гражданских» универсалов, доступных на сегодняшний день в России, исчерпан. Но справедливости ради отметим, что есть на рынке и автомобили другого порядка – очень быстрые, очень мощные и очень дорогие. А потому в нашей категории «универсалов» они выступают вне зачета.

BMW M3 Touring: идеальный доставщик

Производство BMW M3 Touring с заводским кодом G81 началось в ноябре 2020-го, а продажи стартовали в марте следующего, 2021 года. С одной стороны, это вполне себе практичный автомобиль с багажником объемом 500 л, который к тому же можно увеличить до 1510 литров, сложив задние сиденья. А с другой, под капотом автомобиля – рядная «шестерка» S58B30 с турбонаддувом, развивающая полную мощность в 510 л.с. при 6250 оборотах и способная выдать 650 Нм крутящего момента на 5500, работающая в паре с 8-ступенчатым автоматом. В результате совсем не маленький автомобиль (габариты – 4794×1903×1436, колесная база – 2857 мм) способен достичь скорости 100 км/час за 3,5 секунды.

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Но и стоит такой «пятизвездочный сарай» немало: в настоящее время в России продается небольшая партия таких машин в комплектации Competition по единой цене в 15 миллионов 750 тысяч рублей.

Porsche Panamera 4 Sport Turismo: для спортивных туристов

Спорт-лифтбек Porsche Panamera – автомобиль неформатный. Ну а универсал Porsche Panamera Sport Turismo – автомобиль неформатный вдвойне. С одной стороны, перед тобой типичный Porsche. Все в нем работает на образ скоростного пожирателя пространства, а вот чувства, что ты видишь перед собой универсал, совершенно нет: боковое остекление кажется совершенно единым, поскольку на виду остались только передние и массивные задние стойки. С другой стороны, доступный для перевозки багажа объем вполне сопоставим с объемом багажников «классических» универсалов сопоставимой размерности и составляет 515 литров. Правда, этот объем лишь на 20 литров больше, чем объем багажников Panamera с кузовом лифтбек, и «спортивные туристы» вряд ли заметят эту прибавку.

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Panamera Sport Turismo может иметь либо полный привод, либо задний, но в Россию везут в основном полноприводные версии с цифрой 4 в полном названии модели. Автомобиль может оснащаться несколькими двигателями. Самый мощный вариант, Porsche Panamera Turbo Sport Turismo – это настоящий спорткар: восемь цилиндров, турбонаддув, 550 лошадок, 770 Нм и 3,6 секунды до сотни. Но на данный момент на продажу выставлены машины чуть проще: установленный под капотом Porsche Panamera 4 Sport Turismo 330-сильный V6 EA839 в паре с фирменной роботизированной коробкой PDK8 позволяет разогнаться до сотни «всего» за 5,3 секунды, расходуя в среднем 9 литров бензина на 100 км. Вот только чтобы купить такой автомобиль, придется потратить от 19 940 000 до 20 690 000 рублей. Ну а если кто-то решится привезти более мощные версии, то и стоить они будут на 50-70% дороже.