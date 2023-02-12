Прошлый год открыл нам новую реальность: из официальных поставок исчезли все европейские, азиатские и американские бренды – остались лишь модели из Китая. Пользуясь случаем, китайцы сумели нарастить продажи на фоне колоссального падения всего рынка. Так что десятка самых популярных китайских моделей сейчас играет ключевую роль на российском авторынке.

По данным агентства «Автостат», в 2022 году в России было продано 121,8 тысячи новых «китайцев». Продажи по сравнению с 2021-м выросли на 7%, тогда как весь рынок рухнул на 59%. В итоге их доля увеличилась почти в 2,6 раза – с 7,5% до 19,4%. Запасы европейских, корейских и японских автомобилей из официальных поставок близки к нулевым. Так что фактически выбор для тех, кто хочет новую машину с полноценной гарантией, ограничен отечественными и китайскими моделями. А поскольку они сейчас играют в разных ценовых диапазонах, то у желающих купить иномарку альтернатив нет.



Но дело не только в стране выпуска как таковой. УАЗы, Гранты и Нивы сходят с конвейера без ABS и, по большей части, без подушек безопасности. Двигатели откатили до экологического класса Евро-0 и Евро-2. Комплектации усечены. Более современные модели типа Vesta, XRAY и Largus, как и иномарки, почти закончились. Так что если хочется безопасную и хорошо оснащенную машину – снова только «китайцы». Кто же эти герои?

Haval Jolion 17 447 штук

Когда Jolion запускали в продажу летом 2021 года, представители Haval говорили о доле в продажах марки около 30%. А по факту в прошлом году Jolion оттянул на себя больше половины спроса (всего Haval реализовал 34 128 машин). Модель отличает стильная внешность, просторный второй ряд, широкий выбор версий. Хотя мотор всего один, 1,5-литровый турбо (143 л.с. с 2WD и 150 л.с. в варианте с AWD), Jolion предлагает и механическую коробку передач, и полный привод. Конкуренты таким похвастаться не могут. В числе опций есть и премиальные – проекционный дисплей, возможность выбрать цвет кожаного салона, адаптивный круиз-контроль.



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Сейчас Haval Jolion 2023 года выпуска стоит от 1,9 до 2,52 млн рублей. Если не брать в расчет скидки и спецпредложения, дешевле из официальных моделей ничего нет.



Chery Tiggo 7 Pro 13 949 штук

Занявший второе место кроссовер Chery – одноклассник и прямой конкурент Jolion. В столичном регионе он на равных с ним быстро проник в такси и каршеринг. Меньшая популярность объяснима: сочетание мотора и коробки всего одно: 1,5 турбо плюс вариатор. Полного привода нет, опций меньше. А цена при этом выше: 2,65-2,78 млн рублей по официальному прайсу. Кроме того, модель ругают за непомерный для такой силовой установки расход бензина. На трассе «семерка» выпивает 9 л/100 км.

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Geely Coolray 12 999 штук

Символично, что тройку лидеров составили представители всех трех основных китайских брендов на нашем рынке. Coolray в тройке лидеров наиболее компактный – 4330 мм против 4500 мм у Tiggo 7 Pro и 4472 мм в Jolion. Его турбомотор 1,5 выдает те же 150 л.с., но в нём три цилиндра вместо четырех. Корни Volvo оправдывают более высокую цену – машина оценивается в 2,3-2,71 млн рублей. Но Coolray и едет веселее, и рулится четче близких по продажам моделей. Его стоит выбрать, если скучаете по недоступным теперь европейским машинам с гарантией. По опциям на фоне конкурентов небогато. Даже обогрев лобового стекла не по всей площади.

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Chery Tiggo 4 9039 штук

«Четверка» уже ушла с нашего рынка: под занавес 2022 года ее заменила модернизированная версия с приставкой Pro. Chery Tiggo 4 из того же класса, что Geely Coolray – длина машины 4318 мм. Необычен для «китайца» широкий выбор агрегатов. Tiggo 4 можно было купить с атмосферником 1,5 мощностью 113 л.с. – с механикой или вариатором; с атмосферником 2,0 на 122 силы – с вариатором; или турбомотором 1,5 с отдачей 147 «лошадей» с сухим преселективным роботом. На сайте Chery еще висит актуальный прайс-лист на модель, хотя в наличии ее уже нет. Tiggo 4 Pro чуть дороже: 2,05-2,5 млн рублей против 2-2,23 млн.

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Haval F7 7444 штук

В начале года «семерка» перенесла рестайлинг. Техника в лице турбомоторов 1,5 (150 л.с.) и 2,0 (190 л.с.) в сочетании с роботом, передним или полным приводом изменений не претерпела. Машине слегка подправили внешность, ограничившись навесными деталями. Да и те заметит не каждый. Основные усилия пришлись на салон, где появились новые дисплеи медиасистемы и цифровой приборки, вентиляция водительского кресла, двухзонный «климат», обогрев всей площади лобового стекла, новые цветовые решения для обивки. При цене от 2,3 до 3,2 млн рублей этот кроссовер длиной 4691 мм – самый доступный представитель сегмента С.

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Geely Atlas Pro 7258 штук

При длине 4544 мм Atlas Pro заметно компактнее Хавейла F7. А вот цена заметно выше – 2,76-2,88 млн рублей с передним приводом и 3,01-3,32 млн рублей с полным. Родство с Volvo добавляет доверия модели, а значит, обязано быть «зашито» в цену. В пользу моноприводной версии может сыграть связка достаточно мощного мотора 1,5 (177 л.с.) с классическим автоматом: все конкуренты перешли на роботы и вариаторы. Полноприводный Atlas Pro тоже уникум – он гибридный. Точнее, микрогибридный, с 48-вольтовым стартер-генератором. Нюанс модели в том, что максимально оснащенные варианты можно заполучить только с полным приводом. Кстати, наряду с Джолионом и Tiggo 7 Pro этот кроссовер активно покупают в московском такси.

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Geely Tugella 5514 штук

Завидная популярность для дорогой модели: Tugella стоит 4-4,3 млн рублей. Конечно, многих привлекает стильный кузов кросс-купе. Но и по характеристикам ему нет равных за такие деньги. С двух литров с наддувом сняли 238 л.с., что обеспечивает разгон до сотни за 6,9 с. Плюс полный привод и традиционный 8-ступенчатый автомат. Мощно, динамично, вызывает доверие по агрегатам – вот и покупают. Про комплектацию за такие деньги говорить излишне: есть всё необходимое. Недавний сверхлегкий рестайлинг добавил даже проекционный дисплей. Кстати, модель в различных рейтингах и опросах на тему китайских автомобилей в России стабильно занимает самые высокие места, хотя сама уже немолода.

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Haval F7x 5305 штук

Все сказанное про Haval F7 в полной мере справедливо и для модели F7x. С той лишь оговоркой, что купе-кроссовер в тех же комплектациях дороже обычной «семерки» ровно на 100 000 рублей и стоит от 2,4 до 3,3 млн. Однако популярность для менее практичного кузова завидная. Это оттого, что альтернатив нет, если хочется вседорожник в броском и стильном кузове: Geely Tugella заметно дороже, а недавно вышедшая на рынок Omoda C5 за 2,43-2,7 млн рублей при той же мощности – исключительно переднеприводная и ощутимо компактнее.

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Chery Tiggo 7 5209 штук

Обычный Tiggo 7 продавался в первом полугодии, уступив с июля место модели следующего поколения Tiggo 7 Pro. Он мог бы подняться в топ-10 выше, если бы активный период его продаж не пришелся на весенний пик кризиса. Точнее – дно продаж. Для сравнения: в январе было продано 947 «семерок», в феврале – 1345, а в апреле – 469, хотя должен был быть традиционный весенний всплеск. Вдобавок в докризисные месяцы китайские машины привлекали к себе меньше внимания на фоне конкурентов в силу обилия альтернатив. Поэтому результат следует назвать более чем достойным.

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Exeed TXL 5086 штук

На последнем месте в десятке лидеров – самая крупная и дорогая модель. Exeed TXL – первенец премиального бренда концерна Chery. Кроссовер длиной 4780 мм безальтернативно оснащается 7-ступенчатым преселективным роботом и полным приводом. Турбомоторы – 1,6 (186 л.с.) и 2,0 (197 л.с.). TXL стоит от 4 до 4,65 млн рублей. Статус подтверждают премиальные аудиосистема и кожа. Из интересных опций выделим встроенный видеорегистратор и подножки с электроприводом в максимальной комплектации. При такой длине кроссовер вполне мог бы быть семиместным. Однако и в этом создатели, видимо, решили подчеркнуть статус, оставив только два ряда сидений.

