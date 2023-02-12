По данным агентства «Автостат», в 2022 году в России было продано 121,8 тысячи новых «китайцев». Продажи по сравнению с 2021-м выросли на 7%, тогда как весь рынок рухнул на 59%. В итоге их доля увеличилась почти в 2,6 раза – с 7,5% до 19,4%. Запасы европейских, корейских и японских автомобилей из официальных поставок близки к нулевым. Так что фактически выбор для тех, кто хочет новую машину с полноценной гарантией, ограничен отечественными и китайскими моделями. А поскольку они сейчас играют в разных ценовых диапазонах, то у желающих купить иномарку альтернатив нет.
Но дело не только в стране выпуска как таковой. УАЗы, Гранты и Нивы сходят с конвейера без ABS и, по большей части, без подушек безопасности. Двигатели откатили до экологического класса Евро-0 и Евро-2. Комплектации усечены. Более современные модели типа Vesta, XRAY и Largus, как и иномарки, почти закончились. Так что если хочется безопасную и хорошо оснащенную машину – снова только «китайцы». Кто же эти герои?
17 447 штук
Когда Jolion запускали в продажу летом 2021 года, представители Haval говорили о доле в продажах марки около 30%. А по факту в прошлом году Jolion оттянул на себя больше половины спроса (всего Haval реализовал 34 128 машин). Модель отличает стильная внешность, просторный второй ряд, широкий выбор версий. Хотя мотор всего один, 1,5-литровый турбо (143 л.с. с 2WD и 150 л.с. в варианте с AWD), Jolion предлагает и механическую коробку передач, и полный привод. Конкуренты таким похвастаться не могут. В числе опций есть и премиальные – проекционный дисплей, возможность выбрать цвет кожаного салона, адаптивный круиз-контроль.
Сейчас Haval Jolion 2023 года выпуска стоит от 1,9 до 2,52 млн рублей. Если не брать в расчет скидки и спецпредложения, дешевле из официальных моделей ничего нет.
13 949 штук
Занявший второе место кроссовер Chery – одноклассник и прямой конкурент Jolion. В столичном регионе он на равных с ним быстро проник в такси и каршеринг. Меньшая популярность объяснима: сочетание мотора и коробки всего одно: 1,5 турбо плюс вариатор. Полного привода нет, опций меньше. А цена при этом выше: 2,65-2,78 млн рублей по официальному прайсу. Кроме того, модель ругают за непомерный для такой силовой установки расход бензина. На трассе «семерка» выпивает 9 л/100 км.
12 999 штук
Символично, что тройку лидеров составили представители всех трех основных китайских брендов на нашем рынке. Coolray в тройке лидеров наиболее компактный – 4330 мм против 4500 мм у Tiggo 7 Pro и 4472 мм в Jolion. Его турбомотор 1,5 выдает те же 150 л.с., но в нём три цилиндра вместо четырех. Корни Volvo оправдывают более высокую цену – машина оценивается в 2,3-2,71 млн рублей. Но Coolray и едет веселее, и рулится четче близких по продажам моделей. Его стоит выбрать, если скучаете по недоступным теперь европейским машинам с гарантией. По опциям на фоне конкурентов небогато. Даже обогрев лобового стекла не по всей площади.
9039 штук
«Четверка» уже ушла с нашего рынка: под занавес 2022 года ее заменила модернизированная версия с приставкой Pro. Chery Tiggo 4 из того же класса, что Geely Coolray – длина машины 4318 мм. Необычен для «китайца» широкий выбор агрегатов. Tiggo 4 можно было купить с атмосферником 1,5 мощностью 113 л.с. – с механикой или вариатором; с атмосферником 2,0 на 122 силы – с вариатором; или турбомотором 1,5 с отдачей 147 «лошадей» с сухим преселективным роботом. На сайте Chery еще висит актуальный прайс-лист на модель, хотя в наличии ее уже нет. Tiggo 4 Pro чуть дороже: 2,05-2,5 млн рублей против 2-2,23 млн.
7444 штук
В начале года «семерка» перенесла рестайлинг. Техника в лице турбомоторов 1,5 (150 л.с.) и 2,0 (190 л.с.) в сочетании с роботом, передним или полным приводом изменений не претерпела. Машине слегка подправили внешность, ограничившись навесными деталями. Да и те заметит не каждый. Основные усилия пришлись на салон, где появились новые дисплеи медиасистемы и цифровой приборки, вентиляция водительского кресла, двухзонный «климат», обогрев всей площади лобового стекла, новые цветовые решения для обивки. При цене от 2,3 до 3,2 млн рублей этот кроссовер длиной 4691 мм – самый доступный представитель сегмента С.
7258 штук
При длине 4544 мм Atlas Pro заметно компактнее Хавейла F7. А вот цена заметно выше – 2,76-2,88 млн рублей с передним приводом и 3,01-3,32 млн рублей с полным. Родство с Volvo добавляет доверия модели, а значит, обязано быть «зашито» в цену. В пользу моноприводной версии может сыграть связка достаточно мощного мотора 1,5 (177 л.с.) с классическим автоматом: все конкуренты перешли на роботы и вариаторы. Полноприводный Atlas Pro тоже уникум – он гибридный. Точнее, микрогибридный, с 48-вольтовым стартер-генератором. Нюанс модели в том, что максимально оснащенные варианты можно заполучить только с полным приводом. Кстати, наряду с Джолионом и Tiggo 7 Pro этот кроссовер активно покупают в московском такси.
5514 штук
Завидная популярность для дорогой модели: Tugella стоит 4-4,3 млн рублей. Конечно, многих привлекает стильный кузов кросс-купе. Но и по характеристикам ему нет равных за такие деньги. С двух литров с наддувом сняли 238 л.с., что обеспечивает разгон до сотни за 6,9 с. Плюс полный привод и традиционный 8-ступенчатый автомат. Мощно, динамично, вызывает доверие по агрегатам – вот и покупают. Про комплектацию за такие деньги говорить излишне: есть всё необходимое. Недавний сверхлегкий рестайлинг добавил даже проекционный дисплей. Кстати, модель в различных рейтингах и опросах на тему китайских автомобилей в России стабильно занимает самые высокие места, хотя сама уже немолода.
5305 штук
Все сказанное про Haval F7 в полной мере справедливо и для модели F7x. С той лишь оговоркой, что купе-кроссовер в тех же комплектациях дороже обычной «семерки» ровно на 100 000 рублей и стоит от 2,4 до 3,3 млн. Однако популярность для менее практичного кузова завидная. Это оттого, что альтернатив нет, если хочется вседорожник в броском и стильном кузове: Geely Tugella заметно дороже, а недавно вышедшая на рынок Omoda C5 за 2,43-2,7 млн рублей при той же мощности – исключительно переднеприводная и ощутимо компактнее.
5209 штук
Обычный Tiggo 7 продавался в первом полугодии, уступив с июля место модели следующего поколения Tiggo 7 Pro. Он мог бы подняться в топ-10 выше, если бы активный период его продаж не пришелся на весенний пик кризиса. Точнее – дно продаж. Для сравнения: в январе было продано 947 «семерок», в феврале – 1345, а в апреле – 469, хотя должен был быть традиционный весенний всплеск. Вдобавок в докризисные месяцы китайские машины привлекали к себе меньше внимания на фоне конкурентов в силу обилия альтернатив. Поэтому результат следует назвать более чем достойным.
5086 штук
На последнем месте в десятке лидеров – самая крупная и дорогая модель. Exeed TXL – первенец премиального бренда концерна Chery. Кроссовер длиной 4780 мм безальтернативно оснащается 7-ступенчатым преселективным роботом и полным приводом. Турбомоторы – 1,6 (186 л.с.) и 2,0 (197 л.с.). TXL стоит от 4 до 4,65 млн рублей. Статус подтверждают премиальные аудиосистема и кожа. Из интересных опций выделим встроенный видеорегистратор и подножки с электроприводом в максимальной комплектации. При такой длине кроссовер вполне мог бы быть семиместным. Однако и в этом создатели, видимо, решили подчеркнуть статус, оставив только два ряда сидений.
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Реальность - это то, что в России теперь остались только б/у, новых автомобилей нет. ТАЗ и косоглазые вёдра - это что угодно, но не автомобили.