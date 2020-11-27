Tiguan – сбалансированный немецкий ответ на потребительские запросы. В двухтысячных люди отчаянно возжелали кроссоверов, но денег на Touareg хватало не всем. Так что немцы посчитали бюджеты, достали «конструктор» из стандартизированных компонентов и оперативно состряпали высокую полноприводную легковушку на растянутой платформе Гольфа. Сегодня наша очередь считать бюджеты: за сколько можно купить подержанный Tiguan? Возраст машин от 4 до 12 лет обещает большой разброс цен, да и над техникой придется подумать. В общем, давайте разбираться, насколько широк выбор, в чем здесь основные сложности и в каких регионах шансы на успех могут быть выше.

Сколько стоит нормальный вариант?​

Одна из немногих общих черт между сверхпопулярным Renault Duster и просто успешным Volkswagen Tiguan – это локализация. Формально дебют немецкого кроссовера пришелся на 2007 год, но и в Европе, и в России фактические продажи начались в 2008. Причем у нас в салоны сразу поехали машины, собираемые в Калуге. На первых порах дело и ограничивалось именно сборкой, а уровень локализации был мизерным, но уже в 2010 году дело дошло до сварки и окраски кузовов. И сразу после дебюта Tiguan пришелся к месту в модельной линейке. Он, конечно, не стал бестселлером бренда, уступая соплатформенному Passat и компактной Jetta, не говоря уже о появившемся позже Polo, но свою аудиторию стабильно собирал. Начав со скромных 7 тысяч машин в первый полный год продаж, к 2011 году он дорос до 18 тысяч, а в 2012 – до 31 тысячи, замкнув топ-25 самых популярных машин того года. И пусть рекорды до самой смены поколений в 2016-м ему больше не покорялись, Tiguan отвоевал свою нишу и подготовил отличную почву для сменщика. Соответственно, вторичный рынок по модели тоже вполне сформированный: по всей стране можно найти около полутора тысяч объявлений о продаже. Сколько просят за свои машины продавцы?

Чтобы меньше удивляться максимальным ценам, стоит помнить, как изменялись прайс-листы за время жизни модели. Если в 2008 году Tiguan стоил примерно от 850 тысяч до 1,2 миллиона рублей и даже к рестайлингу 2011 года подорожал всего на 50-100 тысяч, то к 2016 году вилка цен уже выросла до 1,3-1,7 миллиона рублей, а появившаяся версия Sport стоила под 2 миллиона. Минимальные цены напоминают об этом подорожании: если дорестайлинговый кроссовер можно купить от 500-600 тысяч, то за рестайлинговые просят не менее 700-800, а немногочисленные машины последнего, 2016 года и вовсе стоят не менее миллиона. При этом среди владельцев Tiguan все же не так часто встречаются те, кто пытается продать десятилетнюю машину по цене покупки: даже максимальные цены на ранние экземпляры укладываются в 650-750 тысяч. К рестайлингу ценники самых жадных продавцов уже дорастают до миллиона, а после рестайлинга ожидаемо растут, причем сразу по 100 тысяч в год: от 1,2-1,3 миллиона за машины 2012-2013 годов до 1,4-1,6 миллиона за экземпляры 2014-2016 годов.

Tiguan – это не легковушка вроде Skoda Octavia или Hyundai Solaris, в такси он не работал, а значит, средние цены не так запредельно далеки от минимальных. Самые возрастные экземпляры, к примеру, отдают за 500-600 тысяч, но реальная стоимость большинства дорестайлинговых машин – 600-700 тысяч. С рестайлингом она подрастает до 700-800 тысяч, и чем моложе машины, тем больше становится разброс цен на них. К примеру, большинство Tiguan в возрасте 6-7 лет стоит 850-950 тысяч, а вот к пятилетнему возрасту пик резко смещается вверх, до 1,1-1,2 миллиона рублей. Выводы из всего этого простые: разница в цене между самыми пожилыми и молодыми кроссоверами более чем двукратная, поэтому бюджет стоит закладывать, исходя из желаемого возраста автомобиля, и наоборот. Та же логика, а заодно и сервис оценки Autocheck подсказывают, что лучше подходить к покупке Tiguan, имея 800-900 тысяч рублей, чтобы выбирать из еще нестарых машин с умеренными пробегами.

Желающим купить Tiguan с меньшим бюджетом будет несколько посложнее. Во-первых, возраст более дешевых автомобилей обещает солидные пробеги, а во-вторых, дорестайлинговых кроссоверов 2008-2010 года немного – около четверти всего вторичного рынка по модели. Впрочем, здесь не придется дополнительно ограничиваться выбором типа кузова и отсеивать машины после такси, так что вешать нос не нужно: кто ищет, тот всегда найдет. Давайте только взглянем, где искать будет попроще.

Где искать машину?

С точки зрения географии распространения Tiguan напоминает нам о том, что машины среднего класса более популярны в столице, чем бюджетники. Даже несмотря на возраст модели, в Москве собрано более 20% вариантов – то есть каждый пятый Tiguan в продаже находится в Москве. В Санкт-Петербурге объявлений тоже хватает – здесь их немногим менее 10% от общей массы. Примерно столько же их на Урале, а ровно 10% машин продается на юге страны. Даже в Поволжье, богатом на вторичный рынок, вариантов чуть меньше, чем в столице – почти 20%. В Сибири Tiguan ограниченно популярен – 5% рынка. Ну а о Дальнем Востоке и говорить нечего, здесь машин в продаже фактически нет.

Беглый взгляд на распределение цен на машины по регионам может вызвать недоумение. Отталкиваться традиционно будем от Москвы: здесь преобладают автомобили за 700-800 тысяч рублей. Санкт-Петербург обычно держит цены на уровне столицы или даже ниже, однако здесь пик внезапно повыше: 800-900 тысяч. Юг страны, где машины обычно дороже, удивляет ценовым паритетом с Москвой. Но самый большой сюрприз – это Поволжье, где пик цен оказывается даже ниже, чем в Москве – 600-700 тысяч. На Урале Tiguan стоит примерно так же, как в столице, а вот в Сибири цены ровно размазаны от 700 тысяч до миллиона, так что усредненный показатель тут самый высокий, 800-900 тысяч.

Однако у такой нестандартной ценовой картины есть и логические объяснения. Во-первых, нужно помнить о большой ценовой вилке, вызванной возрастом, и понимать, что пики цен здесь не такие выраженные, как для многих других моделей. Фактически машину можно найти где угодно и почти за сколько угодно – предложений с «погрешностью» в 200-300 тысяч хватает. Ну а во-вторых, низкие показатели средней цены по регионам объясняются еще и тем, что половину рынка формируют автомобили 2011-2013 годов – то есть уверенные середняки по возрасту, которые не могут стоить очень уж дорого. Это же, кстати, стоит помнить и с точки зрения поиска машины.

На какой пробег рассчитывать?

Картину пробега в случае с Tiguan можно отследить пусть и не с нуля, но с раннего возраста. Ведь 4-5 лет – это как раз тот начальный этап, когда пробеги начинают скручивать активнее. Мы принимаем усредненный годовой пробег равным 15 тысячам километров – давайте взглянем, насколько эта теория будет сходиться с практикой.

Практика сразу напоминает нам, что прописка в крупных городах обещает немалые пробеги. Так, даже среди самых молодых четырехлетних кроссоверов с расчетным пробегом в 60 тысяч километров треть имеет на одометре более 75 тысяч. К пятилетнему возрасту доля «превышающих» растет: при 75 «теоретических» тысячах более 40% машин уже перевалили за шестизначный показатель пробега.

С увеличением возраста динамика «честного превышения», конечно же, замедляется. Уже для восьмилетних Тигуанов доля машин с пробегом более 150 тысяч при расчетном показателе в 120 составляет всего четверть, а для девятилетних дорастает до 30%. То есть 150 тысяч километров становятся ключевой психологической отметкой: как мы помним, машины 2011-2013 годов формируют половину рынка, и именно у них пробеги оказываются скручены до показателя «меньше 150».

Ну а дальше на цифры можно посмотреть исключительно ради забавы. Если среди владельцев пятилеток наш расчетный пробег превышали более 40%, то к возрасту машин в 11 лет их доля сокращается до смехотворных 15%. И даже самые старые 12-летние машины с расчетным пробегом в 180 тысяч в 83% случаев не превышают показатель одометра в 200 тысяч. Все правильно: зачем на них ездить, их же еще продавать, в самом деле. Ну а если серьезно, то у Tiguan в возрасте старше 5-7 лет можно даже не смотреть на одометр: он скручен у 4 машин из 5, так что определять порядок реальных цифр придется в ходе диагностики и осмотра. Давайте посмотрим, насколько обман с пробегом критичен при выборе подержанного Тигуана и есть ли здесь более и менее предпочтительные варианты.

На что обратить внимание при покупке

В случае с Tiguan при выборе будут как относительно простые, так и сложные задачи. Найти машину с достойным состоянием кузова – задача скорее из простых. Качество окраски неплохое, что вкупе с оцинковкой обещает возможность подкрашивать сколы и заниматься прочей профилактикой даже когда машине уже 10 лет. Конечно, при условии отсутствия серьезных ДТП в истории и хорошего ухода с вниманием к скрытым полостям и регулярному антикору. На практике все это редкие машины, так что коррозию можно встретить как минимум в типовых местах. Капот, рамка лобового стекла и пороги – первые претенденты на подкраску, да и пятая дверь, даром что не имеет площадки номерного знака, не лишена проблем с ЛКП на нижней кромке. Двери здесь прикрывают пороги сбоку, но нужно осмотреть сами двери под уплотнителями на предмет ржавчины. Днище должно иметь следы антикора и не иметь следов бездорожья – чуть более внимательным можно быть при осмотре машин в версии Track&Field, у которых передний бампер скошен снизу с намеком на геометрическую проходимость и внедорожные способности. Технически, впрочем, эта версия не отличалась от остальных полноприводных вариантов.

Платформа PQ46 от Passat принесла Тигуану независимые подвески: МакФерсон впереди и многорычажку сзади. И это не все хорошие новости: то же «всефольксвагеновское» родство означает широкий выбор неоригинальных запчастей, что снижает стоимость содержания подвески до комфортных значений. Копеечные сайлентблоки, доступные рычаги и дешевые расходники вроде стоек стабилизатора и шаровых опор – все как положено компактному кроссоверу. То же самое в полной мере касается тормозов: ассортимент неоригинала широк, так что диски и колодки за пару тысяч не разорят. Единственный нюанс, касающийся тормозов, связан с работой ABS. Владельцы новых тогда Тигуанов выяснили, что в некоторых ситуациях система излишне растормаживает колеса, увеличивая тормозной путь, и привлекли внимание сначала журналистов Авторевю, а затем и инженеров из Volkswagen. С тех пор было выпущено несколько новых прошивок, так что стоит поинтересоваться у владельца, участвовал ли он в сервисных кампаниях.

Полный привод на Tiguan реализован при помощи муфты Haldex, причем на дорестайлинговых машинах применено четвертое поколение системы, а на рестайлинговых появилось пятое. Пятое со своим электрогидравлическим управлением несколько надежнее, но масло в муфте все равно стоит менять регулярно. Если для пятого Haldex замена раз в 30-40 тысяч очень желательна, то для четвертого – фактически обязательна, чтобы не прикончить насос и не лишиться полного привода. Кроме того, у полноприводных машин придется уделить время проверке масла в раздатке и состояния кардана: менять последний в сборе крайне дорого.

Коробка передач – один из вопросов при покупке подержанного Tiguan. С механикой здесь все просто: врожденных проблем у них нет, а главный подвох – двухмассовые маховики, которые при замене разорят на несколько десятков тысяч рублей. Тем же, кто не хочет переключать передачи, придется посложнее. Во-первых, у Tiguan есть некоторая чехарда с автоматическими трансмиссиями: до рестайлинга единственным вариантом была классическая АКП Aisin TF-60SN, а после появились и роботизированные коробки DSG. Во-вторых, и у автомата, и у робота есть давно изученные особенности, о которых мы рассказывали подробно в отдельных материалах и по Aisin, и по DSG. Хорошей новостью можно считать то, что семиступенчатая DQ200 с сухими сцеплениями Тигуану не полагалась: это в любом случае «мокрый» шестиступенчатый робот DQ250, а на двухлитровых машинах – семиступенчатый DQ500. Обе коробки менее капризны, чем «сухая» DSG, но сейчас многое зависит от эксплуатации, обслуживания и пробега, так что стоит закладывать деньги как минимум на диагностику.

Выбор моторов здесь не так велик, как ожидаешь. По сути, он сводится к двум ключевым вариантам: это либо 1,4 литра с одинарным или комбинированным наддувом, либо сразу турбированные 2 литра. Младшие моторы – это TSI семейства EA111, и об их недостатках известно уже достаточно. Здесь и недолговечный цепной ГРМ, и риск проблем с поршневой группой, и дорогой в ремонте непосредственный впрыск, и собственно наддув, особенно двойной. Появившиеся после рестайлинга моторы EA211 заметно получше, но проверку все равно стоит проводить с пристрастием. Ну или смотреть в сторону двухлитрового агрегата семейства EA888. Он тоже неидеален, но на сравнительно нетяжелом Tiguan живет нормально, хотя потенциальные затраты на ремонт турбины или впрыска все равно остаются. Есть еще 140-сильный двухлитровый дизель, но он занимает около 10% рынка, так что о нем достаточно упомянуть в двух словах. Он весьма неплох, но со временем все больше возрастает риск вложений в наддув и топливную аппаратуру: пьезофорсунки недешевы, как и ТНВД. В общем, фактически выбор мотора на долгую перспективу сводится либо к ухоженному двухлитровому бензиновому двигателю, либо к дизелю с подтвержденным небольшим пробегом: в этом случае владение Тигуаном не должно быть слишком обременительным. Правда, экономия здесь относительная, ведь изначально при покупке лучше не экономить ни на чем – ни на возрасте машины, ни на двигателе.

Теперь же давайте перейдем от теории к практике: за годы работы в Automama мы повидали достаточно Тигуанов, чтобы наглядно проиллюстрировать примеры хороших и плохих вариантов. Причем проблема, как это бывает, не всегда в моторе и даже не всегда в DSG.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Очень неплохой Tiguan мы встретили под финал зимы. В конце февраля 2020 года наш эксперт в Москве отправился на осмотр очередного кроссовера 2011 года, но дорестайлингового. Это означало, что ко всеми любимому двигателю 2,0 на 170 л.с. прилагался классический автомат. При телефонном разговоре клиент отметил, что является третьим собственником, а по автомобилю честно рассказал, что есть два перекрашенных элемента: капот и кромка крыши обрабатывались после сколов. Все это внушало определенные надежды, так что было интересно взглянуть на автомобиль живьем.

Надежды, надо сказать, оправдались. При осмотре эксперт не выявил других вторичных окрасок, кроме тех, о которых рассказал собственник. Пробег также соответствовал заявленному показателю в 103 000 километров, и состояние салона было близко к идеальному. Из «неучтенного» у автомобиля обнаружилась лишь пара незначительных сколов и царапин, больше эксперт ничего не нашел. Нам очень понравился этот автомобиль, так что вывод был прост – отправиться с клиентом на комплексную диагностику.

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Вторая часть знакомства тоже прошла удачно: мастера на СТОА не нашли серьезных недостатков по технической части. Единственная рекомендация, которую они дали, заключалась в замене прокладки клапанной крышки. Таким образом, у нас не было ни единой причины отказываться от такого экземпляра. В тот же день состоялась сделка, после чего Tiguan переехал в наш филиал в Краснодаре, где прошел полную предпродажную подготовку и уже через две недели обрёл нового владельца.

Ещё один очень достойный экземпляр попал в к нам в середине августа. Клиент сам приехал к нам на площадку в Краснодаре с целью продажи и сразу же честно рассказал все о своем автомобиле. История была короткой: по его словам, левое переднее крыло было заменено после незначительного ДТП. Клиент на тот момент являлся третьим собственником. Единственное, что не очень радовало, – комплектация. Но для этой версии богатую комплектацию встретить сложно. Поэтому мы не стали огорчаться, и эксперт приступил к осмотру.

В ходе осмотра мы убедились в честности клиента: окрашенных и замененных деталей на кроссовере больше не было. Только вот капот требовал ремонта: время и огромное количество сколов все же победили его. Больше заметных дефектов эксперт не выявил. Пробег также был похож на родной: на тот момент автомобилю было 11 лет, и на одометре значилось 148 000 км. Это немалый километраж, но и не такой большой для автомобиля 2008 года. Так что мы с клиентом без проволочек отправились на комплексную диагностику.

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А вот тут все прошло не так гладко, как хотелось бы: список технических замечаний оказался весьма велик. Нужно было срочно заменить пыльники и отбойники задних амортизаторов, а также опорные подшипники передних стоек. Но это были мелочи: самое неприятное – это серьезные проблемы с турбиной. Ремонт нас не пугал, но главным вопросом была его стоимость, которая влияла на цену автомобиля. Оценив все требуемые затраты, мы предложили клиенту окончательную сумму, и он после недолгих раздумий согласился на наши условия. Ситуация, надо сказать, не самая распространенная: обычно продавцы отказываются делать скидку и просто пытаются найти менее опытного и более доверчивого покупателя. Так что нужно отдать должное клиенту, который фактически принял на себя значительную часть расходов по ремонту. А именно туда и отправился Tiguan сразу после сделки. В короткие сроки технические замечания были устранены. Дальше все пошло привычным чередом: автомобиль прошел предпродажную подготовку и чуть менее чем через месяц уже радовал нового хозяина.

Как ни странно, за весь наш огромный опыт нам ни разу не попадался действительно плохой Tiguan, но третий на сегодня экземпляр все же выбился из общей массы. В середине июля наш эксперт отправился на осмотр очередного «немца». Клиент при телефонном разговоре был немногословен и сказал лишь, что автомобиль в хорошем состоянии. Загадки нам разгадывать не впервой, так что все должно было решиться при очной встрече.



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Прибывший на осмотр эксперт почти сразу выявил 7 перекрашенных элементов, причем качество окраски оставляло желать лучшего. В истории эксплуатации были обнаружены расчеты ремонтных работ на сумму более 150 000 рублей. Но на этом скелеты в шкафу не кончились: вдобавок у автомобиля был сильно скручен пробег, который еще в 2017 году составлял почти 200 000 километров. В общем, у этого Tiguan было слишком уж много минусов, но самым фатальным из них все же был пробег. Разумеется, розничным стандартам Automama кроссовер не соответствовал, так что мы приняли решение отказаться от его покупки. Единственное, что мы могли предложить клиенту – продать автомобиль через наш экспресс-аукцион, от чего он любезно отказался. И, надо сказать, невелика потеря для всех, кроме того неопытного человека, которому этот Tiguan в итоге достался. Ведь в том, что кто-то купит этот автомобиль, сомневаться, увы, не приходится.