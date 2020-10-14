На рынке не так много машин, которые могут посоперничать с безусловной иконой ликвидности на вторичном рынке – Toyota Camry . Но на другом конце шкалы престижности нашелся достойный конкурент. Duster с момента покупки практически не дешевеет, при необходимости продается за полчаса и при этом почти ничем не может огорчить своего обладателя. Причем спрос на Duster в России остается настолько стабильным, что французы не торопятся с локализацией нового поколения, которое уже давно продается в других странах. Давайте посмотрим, сколько денег нужно готовить на покупку этого чудо-автомобиля, где его лучше искать и есть ли шансы серьезно ошибиться в выборе машины.

Сколько стоит нормальный вариант?​

В мире Duster под брендом Dacia дебютировал еще в 2010 году, но до нас добирался еще долгие два года. Не подумайте, что французы сидели сложа руки: это время потребовалось для того, чтобы заложить фундамент будущего фееричного успеха – локализацию модели на заводе Автофрамос в Москве. В результате в первый же неполный год продаж Duster сразу вошел в топ-20 самых популярных моделей, а в следующем году распихал всех локтями и залез в топ-5. С тех пор он никогда не выходил из десятки самых востребованных машин в стране. В хорошие годы объемы продаж были максимальными – 75-85 тысяч. После кризиса 2014 года цифры снизились до 40-45 тысяч, но остались удивительно стабильными. Так что вторичный рынок по модели, разумеется, обширный: по всей стране можно найти около 3 тысяч машин в продаже. Сколько же они стоят?

При словах «Duster» и «цена» многие смахнут слезу: на старте продаж в 2012 году кроссовер, пусть и в комплектации «колеса, сиденья и усилитель руля», можно было купить за 450 тысяч рублей, а топовая версия укладывалась в 700 тысяч. Сегодня прайс-листы только начинаются с 800 тысяч (причем базовая комплектация с тех пор не слишком-то изменилась в сторону увеличения опций), так что вывод прост: чем раньше кому-то удалось купить Duster, тем выгоднее его сегодня продавать. Некоторые продавцы даже чересчур увлекаются: за дорестайлинговые машины 2012-2015 года просят до 750-800 тысяч – то есть дороже, чем они стоили 5-8 лет назад, и почти столько же, сколько стоит новый автомобиль сейчас! На этом фоне не кажется удивительным то, что после рестайлинга максимальные цены сразу прыгают к миллиону и выше. Скорее удивляет то, что даже за самые дешевые и старые машины все равно просят как минимум стоимость новой «базы» в те годы – 450-500 тысяч. Рестайлинговый же Duster не найти дешевле 600 тысяч, и чем младше машина, тем резче растет минимальный ценник.

Однако тем, кто всерьез хочет купить Duster, придется иметь дело не с минимальными (и, к счастью, не с максимальными), а со средними ценами. Для самых старых машин 2012-2013 года они начинаются с полумиллиона и плавно растут до 650 тысяч к 2014-му. Рестайлинг сразу прибавляет еще сотню тысяч: здесь большинство машин продается за 650-750 тысяч. Первый год после рестайлинга, 2016-й – еще плюс сто тысяч, до 750-850 тысяч, а к 2017-2018 средняя цена достигает 850-900 тысяч. Да-да, вы не ослышались: за основную массу двух-трехлетних машин просят столько же, сколько за новый автомобиль в салоне. Дефицит, знаете ли. Ну а цены на годовалые экземпляры не поддаются логике и по большей части превышают отметку в миллион. В общем, Duster – это тот случай, когда четко обозначить бюджет на покупку довольно затруднительно. С одной стороны, надежды можно строить, имея хотя бы полмиллиона, но здравый смысл и сервис оценки Autocheck подсказывают, что лучше не ориентироваться на низ рынка и готовить хотя бы 700-750 тысяч на рестайлинговый экземпляр.

Впрочем, тем, у кого денег впритык, но хочется купить именно подержанный Duster, а не новую Гранту, не стоит вешать нос. Даже если отбросить «переходный» 2015 год, то почти 60% автомобилей в продаже дорестайлинговые. Поэтому шансы найти подходящую по цене и состоянию машину достаточно велики. Стоит лишь выяснить, влияет ли такое распределение машин по возрасту на ценовую картину рынка в целом и есть ли на общем фоне колебания в зависимости от региона.

Где искать машину?

Наш опыт показывает, что даже свежие, но бюджетные автомобили вроде Lada Largus, Lada Vesta или Renaut Logan не пользуются большой популярностью в Москве и Санкт-Петербурге, и Duster это подтверждает. Так, в столице собрано всего 12% предложений о продаже, а в «городе поребриков» – менее 5%. На юге страны вариантов тоже не так много – менее 10%. Зато в Поволжье Duster – абсолютный любимец: этот регион формирует добрые 30% вторичного рынка. А вот по мере продвижения на восток кроссовер как и все «западные» бестселлеры, сдает позиции: на Урале сконцентрировано всего около 7% предложений, а в Сибири – 5%. Дальний Восток привычно игнорирует модели, популярные в европейской части России: объявления о продаже здесь штучные.

А вот ценовая картина отражает перевес возрастных машин в структуре вторичного рынка. Нечто похожее мы видели, например, для Ford Focus III: практически в любом регионе преобладают дешевые варианты. Смотреть здесь приходится не на одну, а на несколько преобладающих ценовых вилок с шагом в 100 тысяч. Так, в Москве и Санкт-Петербурге цены, как всегда, сильнее всего смещены вниз: машин за 500-600 тысяч больше всего, а дальше число предложений плавно уменьшается с каждым шагом цены вверх. А вот на юге объемы автомобилей с ценником от 500 до 800 тысяч с шагом в 100 тысяч практически равномерные, и лишь после 800 тысяч идут вниз. В Поволжье и на Урале есть выраженный пик на 500-600 тысячах – то есть картина схожа со столичной. А вот в Сибири машины в среднем дороже: здесь пик приходится на 600-700 тысяч, так что на выгоду здесь можно не рассчитывать.

Такая равномерная ценовая картина при такой неравномерной географии обитания Duster все же успокаивает. Явного перекоса в дешевизну у машин из Москвы нет, так что даже здесь при желании и небольшом везении вполне можно найти хороший вариант. В такси эти машины практически не ездят и в качестве рабочих, как Largus, тоже приобретаются не так часто. Но много ли накатывают на этих кроссоверах их владельцы? Давайте посмотрим, насколько «разъездной» стала модель.

На какой пробег рассчитывать?

Учитывая, что Duster продается до сих пор, можно наглядно отследить динамику пробега с самого раннего возраста машин. И уже первый взгляд на самые свежие автомобили показывает любопытные результаты. Напомним, что мы принимаем расчетный годовой пробег равным 15 тысячам километров – это усредненное значение между годовыми показателями в большом городе и в провинции. Но, несмотря на то что Duster по большей части прописывается именно в регионах, а не в мегаполисах, пробеги у машин все равно оказываются солидными.

Редкие годовалые машины, 40% из которых прошли более 25 тысяч километров при расчетном показателе в 30, всерьез брать не будем: спишем на скудную выборку. К трехлетнему возрасту доля «превышающих» тоже остается большой: почти 50%, но показатели расчетного и реального пробега пограничные (45 и 50 тысяч километров), так что и это можно отчасти списать на погрешность. Но вот тот факт, что 40% машин 2016 года прошли более 75 тысяч при расчетной цифре в 60, уже ни на что не спишешь. К возрасту в 5 лет почти 30% кроссоверов перешагнули шестизначную отметку пробега, превышая теоретические данные. Но вот чем реальнее выглядят на одометре эти заветные сто тысяч, тем меньше машин этой отметки достигают.

Так, для шестилетних Duster с расчетным пробегом в 90 тысяч доля «превышающих» составляет всего треть, а среди семилетних автомобилей, которые точно должны преодолеть психологический порог в сто тысяч, в реальности таких якобы половина! И самые старые экземпляры 2012 года только подтверждают любовь продавцов к красивому пробегу до 100 тысяч: при расчетном пробеге в 120 тысяч почти половина машин по-прежнему молодится. Если перевести это на простой русский язык, можно сказать просто: пробег серьезно скручен у каждого второго Duster, а уж «по мелочи» – у 9 машин из 10.

Почему же продавцы так нагло и беззастенчиво сматывают пробег перед продажей? Ну, во-первых, банально потому, что сделать это на Дастерах элементарно. А во-вторых, еще и потому, что техническая простота и приличный ресурс основных узлов и агрегатов позволяет смело приукрашивать состояние автомобиля – он все равно не сломается сразу после продажи, даже если пробег скрутить в полтора, а то и два раза. Давайте кратко вспомним, что вообще собой представляет Duster с точки зрения техники и можно ли здесь «попасть» на дорогой ремонт.

На что обратить внимание при покупке

Несмотря на бюджетность и простоту модели, поиск не обещает быть слишком уж простым. Например, кузов от бюджетности как раз страдает. Лакокрасочное покрытие неплохое с учетом класса машины, но сколам противостоит слабо. Зоны, особенно подверженные воздействию внешней среды, – это внутренние кромки широких арок, передние части порогов, а также внешние стороны задних крыльев и задних дверей, куда летят песок и камни из-под передних колес. Разумеется, капот и рамка лобового стекла тоже в зоне риска и часто уже перекрашены. На пятой двери коррозия может традиционно развиваться под пластиковым молдингом – лучше проверить эту зону заранее, чтобы отделаться частичной подкраской. Но в случае с Duster осмотр днища, пожалуй, ничуть не менее важен, чем проверка кузова: лучше сразу отсеивать машины, которые гоняли на бездорожье. Дешевый кроссовер с полным приводом нередко становился «заменителем уазика» или просто мишенью для экспериментов, платить за которые обычно приходится следующим владельцам. Так что ободранные лонжероны и днище, грязь в полостях и поврежденные детали вроде выхлопного тракта – повод серьезно задуматься об отказе от покупки.

В очередной раз напомним, что конструкция задней подвески у Duster отличается в зависимости от типа привода: у переднеприводных машин здесь обычная скручиваемая балка, а у полноприводных – многорычажка. Бояться последней не стоит – в обслуживании она ненамного дороже, а езды по плохим дорогам с полной загрузкой одинаково не любят и сайлентблоки балки, и пружины с амортизаторами. Подвеска вообще вряд ли может стать поводом отказаться от покупки, здесь все настолько дешево, что главное – не увлекаться. Причем дешевы даже многие оригинальные компоненты, а уж цены на заменители иногда и вовсе неприличные. Правда, качество тоже. С рулевым управлением (оно здесь с гидроусилителем) и тормозами все так же просто и так же недорого. Хотя закисшие суппорты, потрескавшиеся шланги и щербатые диски – это не столько потенциальные вложения, сколько повод усомниться в адекватности владельца: если уж он экономит на тормозах, то что может быть с мотором…

Если вы хотите получить полноприводный Duster, закладывайте деньги и время на проверку электромагнитной муфты подключения задней оси, включая ее плохо укрытую управляющую электрику, состояние масла в заднем редукторе и раздатке, а также люфтов карданов. Ремонт, разумеется, освоен, причем народный – с подбором крестовин кардана и подвесного подшипника от других машин, да и переборка муфты тоже возможна, но грязное масло и люфты должны навести на мысли о плохом обслуживании и снижении остаточного ресурса.

Варианты коробок передач тоже всем известны: две механики (6-ступенчатая TL8 на полном приводе и 5-ступенчатая JR5 на переднем) и один автомат (четырехступенчатый наследник AL4 – DP2 на переднеприводных машинах и DP8 на полноприводных). С ручными коробками потенциальных проблем мало – снова спасибо производителям неоригинальных компонентов, которые предлагают дешевые комплекты сцепления. Единственный подвох имеется на дизельном моторе: двухмассовый маховик к пробегу в 120-150 тысяч заставит раскошелиться на солидные 25-30 тысяч рублей. В остальном же сомнения может вызвать только явный шум при движении или износ синхронизаторов, которые намекнут на пробег далеко за 200 тысяч километров. Ну а французские автоматы слишком стары, чтобы сказать о них что-то новое. Ключ к долголетию для них – частая замена масла (раз в 30-40 тысяч – идеал), дополнительное охлаждение и щадящая эксплуатация. В таких условиях коробка может пройти 200-250 тысяч, а если все будет наоборот, может не дожить и до 100. Благо, ремонт прост и не очень дорог.

Моторная гамма Duster претерпела изменение лишь один раз: при рестайлинге 2015 года, когда базовый 102-сильный мотор K4M уступил место 16-клапанному H4M на 114 л.с. Старший двухлитровый F4R и 1,5-литровый турбодизель K9K все эти годы оставались бессменными спутниками модели. По сути, выбирать мотор можно, исходя из бюджета и потребностей: все они просты и вполне беспроблемны. Небольшая разница может наблюдаться в стоимости обслуживания – например, ГРМ у 1,6-литрового мотора цепной, а у двухлитрового несколько более дешевый в замене ременной. Но на общем фоне это нюансы – важнее то, что 1,6-литровый двигатель не может сочетаться с АКП. Дизель, конечно, более дорог в содержании при пробегах более 120-150 тысяч: здесь и ТНВД за 40 тысяч, и форсунки по 15-20, так что диагностика должна быть более тщательной. Однако, повторюсь, шансов на то, что с мотором откровенно не повезет, не так много. А чтобы подтвердить теорию практикой, предлагаю посмотреть на несколько Duster, с которыми мы в Automama имели дело лично.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Первый пример на сегодня – это вариант хороший, но противоречивый: такое встречается у бюджетных машин, и Duster – наглядный образец. Встретились мы в прошлом году: клиент приехал в наш офис сам с целью обмена своего Renault Duster 2014 года выпуска на наш SsangYong Kyron 2011 года. Автомобиль выглядел весьма достойно, так что мы быстро обсудили детали и приступили к осмотру.

Осмотр кроссовера экспертом подтвердил, что внешний вид был признаком действительно хорошей сохранности. Кузов был в очень хорошем состоянии, более того – на нем не было ни одного перекрашенного элемента. Салон полностью соответствовал внешности – из дефектов можно упомянуть только отсутствие одной заглушки воздуховода на передней панели. Ну и тест-драйв тоже не преподнес сюрпризов: простая техника Duster не подкачала. Но вот кое-что все же было неидеально.

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Кто-то мог бы предположить, что это пробег. Он действительно был немаленьким – 152 тысячи километров, но это для такой машины отнюдь не приговор. Куда больше удручала самая что ни есть базовая комплектация: мотор на 1,6 литра, передний привод, черные некрашеные бамперы и, конечно же, отсутствие кондиционера. Мы прекрасно понимали, что автомобиль в такой комплектации продать будет весьма сложно. Однако все вышеуказанные недостатки компенсировались действительно хорошим состоянием автомобиля, так что после недолгих сомнений мы все же решились и отправились с клиентом на комплексную диагностику.

Диагностика не выявила абсолютно никаких проблем, кроме изношенных тормозных дисков – для пятилетнего автомобиля это был отличный результат. Он укрепил нашу уверенность в покупке, так что сделка состоялась в тот же день, и Duster отправился на замену дисков и полную предпродажную подготовку. Правда, и наши прогнозы по сложности продажи тоже сбылись в полной мере: нового владельца автомобиль обрел только в этом году. Именно поэтому «пустой» Duster – автомобиль для продажи противоречивый.

Для контраста – чуть более свежий пример. Еще один клиент обратился к нам в середине декабря прошлого года, предложив свой Duster 2017 года выпуска. Продавец был собственником, причем единственным. Автомобиль был оснащен дизельным мотором, намекавшим на приличную комплектацию. Правда, пробег здесь тоже подарком не назвать: 70 тысяч – не так уж мало для трехлетней машины, хотя и не так уж много для Duster. В общем, мы без сомнений приступили к осмотру.

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При осмотре наш эксперт не выявил никаких кузовных дефектов кроме незначительных вроде сколов и царапин: кроссовер был в родной краске. Это уже успех, так что мы провели короткий тест-драйв, согласовали с клиентом предварительную цену и отправились на комплексную диагностику. По ее итогам в списке рекомендаций оказалась замена стоек и втулок стабилизатора и правой рулевой тяги.

Такие мелочи никого не могут разубедить в покупке, так что мы в тот же день приобрели автомобиль и отправили его на рекомендованный ремонт и полную предпродажную подготовку. Ну а контраст здесь – это срок продажи: к нам Duster приехал в середине декабря, а уехал от нас в последний день года. То есть с учетом времени на подготовку и ремонт на поиск нового хозяина потребовалось менее двух недель.

Ну а на десерт – еще один контрастный пример, причем уже сравнительно недавний. В середине лета этого года наш эксперт в Москве отправился на осмотр очередного Renault Duster. Вводные были благоприятные: 2014 год выпуска, 93 тысячи километров пробега, мотор 1,6 и полный привод. К тому же продавец по телефону сообщил, что является собственником, а автомобиль в отличном состоянии. В общем, мы просто обязаны были проверить правдивость всех этих фактов.

При первом взгляде автомобиль больших подозрений не вызвал. И действительно, состояние кузова было вполне пристойным: три перекрашенных элемента все же нельзя считать критическими дефектами. Но вот осмотр салона подозрения уже спровоцировал: руль и рычаг КП были перешиты, да и в целом салон не выглядел на заявленный пробег в 93 тысячи. Окончательно развеял сомнения тот факт, что продавец не был собственником, а приобрел машину для перепродажи: пробег, как мы помним, на Duster корректируется элементарно. Собственно, на этом осмотр можно было завершать, но мы решили подтвердить свои подозрения.

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Проверка кроссовера по базам в этом деле помогла: мы быстро установили, что буквально пару месяцев назад пробег был более чем вдвое выше – 220 тысяч километров! Конечно, для Duster при должном уходе и такой показатель можно не считать смертельным, но розничные стандарты Automama не позволяют продавать семилетний автомобиль с таким большим пробегом, да еще и смотанным. Так что мы предложили клиенту воспользоваться нашим экспресс-аукционом, от чего он, разумеется, отказался, так как прекрасно понимал, какую цену предложат за его автомобиль с учетом наших открытий. Ну а мы в очередной раз напомним: будьте внимательны и обращайте внимание на важные мелочи вроде состояния руля, рычага коробки передач и педалей. При небольшом заявленном пробеге их незачем менять или перешивать, так что их «освеженная» внешность – явный признак того, что вас хотят ввести в заблуждение и скрыть реальный пробег автомобиля.