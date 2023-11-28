Проверка уровня масла – самая простая операция, с которой справится даже восемнадцатилетняя выпускница филологического университета. Но и тут иногда возможны ошибки. Они обычно некритические, но лучше их не допускать. Давайте сегодня вспомним, как проверить уровень масла правильно и на что ещё желательно обратить внимание при выполнении этой несложной, но важной работы.

По инструкции

Наверняка слышали шутку о том, что, мол, раньше в инструкции по эксплуатации автомобиля рассказывали, как регулировать тепловые зазоры клапанов, а сейчас в ней предупреждают, что нельзя пить антифриз. Отчасти так оно и есть – производители пытаются переложить всё обслуживание автомобиля на плечи своих дилеров. Но хотя бы один абзац о проверке уровня масла есть и сейчас – справится с ней любой, а проводить её желательно регулярно. Правда, абзац этот обычно коротенький, и максимум, о чем в нём сказано, это о том, что машина в это время должна стоять на горизонтальной площадке, а проверка должна осуществляться после того, как масло стечёт в картер. То есть, не сразу после остановки мотора.

Насчёт горизонтальной площадки всё верно. Если машина стоит под уклоном, масло в картере хотя бы немного, но стечёт к одному из его краёв. В этом случае уровень на щупе будет занижен или завышен, то есть, не будет отражать реально существующее положение (напомню, что в большинстве моторов диапазон между отметками min и max на щупе соответствует приблизительно одному литру масла). Причём на некоторых автомобилях с мелким картером разброс окажется очень существенным. При этом у щупов, которые используются в таких моторах, есть неприятная особенность: расстояние между отметками с минимальным и максимальным значениями уровня масла у них обычно небольшое. А это значит, что отклонение масляной отметки на щупе в несколько миллиметров может означать колебание в уровне масла на две-три сотни граммов. Поэтому выбрать горизонтальную площадку действительно необходимо, это не прихоть авторов инструкции. Небольшой лайфхак: строго горизонтальные полы обычно в зданиях, то есть, они есть на закрытых паркингах больших торговых центров.

Не стоит отчаиваться, если асфальт во дворе, где обычно приходится оставлять машину, повторяет поверхность гиперболического параболоида. Если ставить машину всегда на одном и том же месте и проверять масло регулярно, точно его уровень определить, скорее всего, не выйдет, но отследить изменение получится. И если это изменение покажется тревожными, оно станет серьёзным поводом, чтобы озадачиться поиском той самой идеально горизонтальной площадки всерьёз.

Второе, о чём обычно говорят в инструкции, это необходимость проверять уровень масла на тёплом моторе, но дав ему постоять заглушенным хотя бы в течение пяти минут. Почему именно так и что будет, если проверить уровень на холодном моторе?

Требование подождать несколько минут логично и понятно: маслу требуется время, чтобы стечь в картер. Если проверить уровень сразу после того, как заглушили двигатель, можно испытать шок: его там будет совсем мало. Если попытаться с перепугу довести уровень масла до верхней отметки на щупе, его несложно будет перелить, причём существенно. И после этого излишки масла надо будет откачать или слить через фильтр. Поэтому подождать после остановки мотора, конечно же, надо. И лучше не пять минут, а все десять.

А вот с требованием проверять уровень на тёплом моторе не всё так просто. Почему бы не проверять его утром, до запуска двигателя? Очевидно, что за ночь оно точно полностью стекло в картер, а значит, проверка получится точной. На самом деле это не совсем так. Как ни странно, масло, как и любое другое вещество, при нагревании расширяется. Работает оно в приблизительно одинаковом диапазоне температур, а после остановки мотора в первые 5-10 минут сильно остыть не успевает. И замер по щупу в этом случае получается наиболее точным. Если замерить уровень масла после ночёвки машины зимой на улице при -25 градусах, может показаться, что не хватает граммов 200 масла (или 100, или 300 – зависит от его объёма в картере). И это будет неправильно, потому что если производитель прямо указывает в инструкции, что замер должен производиться на тёплом моторе, то и метки на щупе нанесены с тем условием, что масло в картере тёплое, почти горячее. Правда, если в инструкции рекомендовано проверять уровень после стоянки и до запуска мотора, то можно это сделать и с утра. Но всё же желательно убедиться, при каких условиях рекомендует делать это инструкция – замер на холодную и на горячую всегда будет давать разные результаты.

В целом, это всё, что обычно пишут в инструкциях. Но ограничиваться простым разглядыванием меток на щупе не стоит. Мы же говорили, что это увлекательный процесс, так давайте им увлечёмся.

Динамика и цвет

Не надо посыпать голову пеплом, если с ростом пробега будет заметен некоторый расход масла – это нормально. В любом моторе масло смазывает стенки цилиндров и штоки клапанов, и полностью это масло не снимут ни поршневые кольца, ни сальники клапанов. Небольшой расход масла вполне допустим. Конечно, со временем, когда кольца изнашиваются и коксуются, а сальники клапанов (маслосъёмные колпачки) дубеют, расход масла неизбежно вырастет и когда-то достигнет ненормальных масштабов. Но даже на новом двигателе угар масла неизбежен. Важно понять, насколько интенсивно он растёт.

Если он снижается равномерно за весь пробег от замены до замены, а доливать масло в этот период не приходится, поводов для паники нет. Понятно, что у нового атмосферного мотора расход должен быть минимальным и по щупу практически незаметным, но для мотора с пробегом равномерный расход граммов в 500-700 за 10 тысяч километров пробега – это ещё не приговор. Другое дело, если первые тысяч 3-5 расход был незаметен, а потом резко вырос. Это очень тревожный звоночек, но тревогу в этом случае должно вызвать не состояние мотора, а непосредственно масло. Если после определённого пробега оно стало расходоваться намного интенсивнее, чем сразу после замены, это говорит о том, что оно выработало свой ресурс. А качественное масло не должно этого делать ни за три тысячи пробега, ни за пять. Поэтому, скорее всего, в картере мотора плещется какая-то бадяга: или очень некачественное масло, или подделка. Такое масло лучше как можно быстрее заменить: оно всё равно толком не работает из-за чрезмерно быстрого истощения пакета присадок и старения базы. Одним словом, оценивать нужно не только уровень масла на щупе, но и скорость, с которой этот уровень падает.

Второй вопрос – это рост уровня масла. Такое в отношении бензиновых моторов встречается очень редко, с дизельными может происходить чаще. Обычно в этом явлении виновато топливо, которое попадает в масло. У дизеля в случае критического повышения содержания солярки в масле может начаться так называемый «разнос» – разбавленное соляркой масло становится топливом, после чего остановить работу мотора сложно. Он будет молотить бесконтрольно, пока не развалится или в нём не кончится масло с соляркой. Это и выглядит пугающе, и кончается плохо, поэтому если в дизельном моторе существенно повышается уровень масла, следует поддаться лёгкой панике.

В случае с бензиновым мотором некоторое повышение уровня масла тоже может говорить о попадании в него топлива. Это может быть связано с не очень благоприятным режимом эксплуатации, особенно зимой: если часто ездить на непрогретом автомобиле на короткие расстояния, он не успевает сжигать весь бензин, который поступает в переобогащённой в режиме прогрева смеси. Это не так опасно, но некоторые меры принять не помешает. Например, покататься по трассе на достаточно высоких оборотах или пересмотреть свой подход к прогреву двигателя до начала движения. Впрочем, со временем бензин из масла обычно испаряется.

Хуже, если в бензин попадает антифриз. Это тоже случается не так часто, но теоретически такое возможно. Так что подозрительный рост уровня масла – повод для проведения диагностики: само собой количество масла в картере увеличиваться не может, а смешивание масла с любыми посторонними жидкостями вредит мотору очень существенно.

И последнее: при проверке уровня желательно обратить внимание на цвет масла как на щупе, так и на пробке горловины. Если на пробке наличие слабого налёта конденсата ещё допустимо, то на щупе – нет. Белёсый налёт – повод съездить в сервис. Ну а заодно проверить уровень и состояние антифриза. Если он имеет нездоровый цвет, некоторые проблемы уже достигли критического уровня.

А вот темнеющее в ходе эксплуатации масло – это нормально. Конечно же, чёрным оно быть не должно, но немного менять оттенок масло вполне имеет право: оно не только охлаждает двигатель, но и моет его. И грязи не остаётся ничего другого, как оседать в масле.

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По-хорошему, проверять уровень масла нужно каждый раз после или до поездки. И вполне очевидно, что никто этого не делает (кроме владельцев Subaru, которые, судя по поговорке, вычёрпывают всё масло щупом). Наверное, понять нынешних автолюбителей можно: мы привыкли не лазить в двигатель самостоятельно, да ещё и регулярно. Но всё-таки хотя бы раз в неделю проверить уровень не так уж сложно, а если делать это более-менее вдумчиво, то это будет ещё и полезно. Увы, машины чаще страдают от недостатка внимания, чем от его избытка.