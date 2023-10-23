Перевозка грузов на легковом автомобиле: что можно нарушить и какие штрафы получить

Перевозка груза, габаритного или негабаритного – это зачастую проявление экономии, а экономить у нас любят. Но что нужно учитывать, чтобы экономия на перевозке не обернулась крупным штрафом, который окажется больше полученной «выгоды»? Давайте вспомним, что можно нарушить при перевозке грузов и какие штрафы за это получить.

Правила перевозки грузов регламентирует соответствующий раздел 23 ПДД. Но не все возможные варианты нарушения собраны в нем одном. Про обозначение негабаритных грузов помнят почти все водители, хоть и не всегда его соблюдают. Но штраф за нарушение перевозки грузов можно получить даже без негабарита в виде лодки на крыше или труб, торчащих из багажника. Мы последовательно рассмотрим все варианты и начнем с редкого для легковушек, но базового нарушения: перегруза.

Превышение разрешенной максимальной массы

Подсознательно владельцы легковушек ассоциируют штраф за перегруз с грузовыми автомобилями – ведь весовой контроль на трассах адресован фурам, а не легковым машинам. Но на самом деле штраф за перегруз может получить и владелец легковушки. Ведь понятие «разрешенная максимальная масса» зафиксировано в ПДД, а конкретное значение этой массы указывается и в ПТС, и в свидетельстве о регистрации автомобиля. Ну а еще пункт 23.1 ПДД указывает, что «масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства». А раз есть нормы, то есть и вероятность их нарушения.

Штрафы за перевес для водителей легковушек встречаются редко: «пограничные» нарушения трудно оценить на глаз. Но при оценке нагрузки по осям и максимальной массы инспектор может обойтись без весов: если автомобиль загружен кирпичом или арбузами под крышу, и кузов просел до земли, превышение разрешенной максимальной массы налицо. Правда, наказание за такое нарушение не очень серьезное. Отдельной статьи в КоАП на этот счет нет, поэтому водителя перегруженной легковушки оштрафуют по части 1 статьи 12.21 за нарушение правил перевозки грузов. Эта часть 1 гласит, что «нарушение правил перевозки грузов <…> влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».

Груз ограничивает обзор

Пункт 23.3 ПДД содержит перечень основных условий перевозки грузов на автомобиле. Первое условие в списке – груз не должен ограничивать водителю обзор. Под ограничением обзора подразумевается любое размещение предметов в зоне обзора водителя: как спереди, так и по бокам, и сзади. За нарушение этой нормы предусмотрено наказание по той же части 1 части 12.21 КоАП, что упомянута выше: предупреждение или штраф в 500 рублей.

Груз затрудняет управление или нарушает устойчивость автомобиля

Следующее условие в пункте 23.3 – запрет на перевозку груза, который затрудняет управление или нарушает устойчивости автомобиля. Трубы или коробки, которые мешают рулить или переключать передачи, размещение крупного груза на коленях водителя, тяжелые предметы на крыше, влияющие на центр тяжести и повышающие риск опрокидывания – все это запрещено. Правда, наказание за такие опасные трюки все то же: предупреждение или штраф в 500 рублей.

Груз закрывает внешние световые приборы и световозвращатели

Это условие пункта 23.3 тоже простое: груз не должен закрывать фары, фонари и другие световые приборы, включая боковые поворотники. Наказание, само собой, то же самое – предупреждение или штраф в 500 рублей.

Груз создает шум, пылит, загрязняет дорогу и окружающую среду

Мало кто возит на легковушке грязные или зловонные грузы, но все равно стоит помнить, что требования ПДД в этом отношении распространяются на всех водителей. Так что если из багажника или с крыши на дорогу что-то течет или сыплется, водителя легковушки могут привлечь к ответственности так же, как водителя грузовика. Хотя знакомые нам предупреждение или 500 рублей штрафа – не самое серьезное наказание.

Могут ли лишить прав за то, что груз закрывает номер?

Еще одно условие, упомянутое в пункте 23.3 ПДД – это то, что груз не должен закрывать регистрационные и опознавательные знаки, а также препятствовать восприятию сигналов, подаваемых рукой. И с этим пунктом на практике связано больше всего неоднозначности, поскольку инспекторы зачастую трактуют номер, закрытый грузом, как «оборудованный с применением устройств или материалов, препятствующих его идентификации либо позволяющих его видоизменить или скрыть». А это уже не предупреждение: такое нарушение карается по части 2 статьи 12.2, которая предусматривает штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Но правомерно ли такое наказание?

На самом деле, наказание по статье 12.2 при нарушении правил перевозки грузов неправомерно. В далеком 2016 году это даже было доказано в судебном порядке: автовладелец, получивший штраф по части 2 статьи 12.2 за велосипеды, закрепленные сзади и ограничивающие видимость номера, обжаловал постановление, и Верховный суд поддержал отмену наказания. Верховный суд постановил, что груз, закрывающий номера, «образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.21 КоАП». То есть, это все то же предупреждение или штраф в 500 рублей.

Само собой, поскольку судебное право в России не прецедентное, доказывать неправомерность другой трактовки в каждом случае придется заново. Но знать о своих правах обязательно нужно – как и о самой возможности оспорить такое решение.

Негабаритный груз без опознавательных знаков

Пункт 23.4 обязывает водителя обозначать негабаритный груз. Согласно ему, «груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз", а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди – фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади – фонарем или световозвращателем красного цвета». Напомним, знак «Крупногабаритный груз» выглядит как щиток размером 400 x 400 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью.

Из этого нужно сделать два вывода. Во-первых, если груз выступает за габариты машины менее чем на 40 сантиметров вбок или менее чем на метр вперед или назад, обозначать его по закону необязательно, хоть по логике и желательно. Ну а во-вторых, простая красная тряпка или лист бумаги с красными полосами не будут основанием, чтобы избежать штрафа: знак по правилам должен иметь световозвращающую поверхность, чтобы работать в условиях недостаточной видимости. Так что здесь нарушителей ждет наказание – правда, все по той же части 1 статьи 12.21 в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей.

Проезд под знаки ограничения габаритов

Помимо правил обозначения негабаритного груза есть и ограничения по передвижению с ним. В частности, это знаки 3.13 «Ограничение высоты», 3.14 «Ограничение ширины» и 3.15 «Ограничение длины». Такие знаки запрещают движение транспортных средств (составов транспортных средств), габаритная высота, ширина и длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке. Здесь тоже нужно обратить внимание на то, что эти знаки касаются не только грузовых автомобилей, а вообще всех транспортных средств, а значит, распространяются и на легковушки. И если нарушить ограничение по длине на легковом автомобиле сложно, то с шириной и особенно высотой все проще. Например, знак ограничения высоты может быть установлен на въезде на подземную парковку.

Специфическое наказание за проезд под запрещающие знаки 3.13, 3.14 и 3.15 не предусмотрено, так что это нарушение трактуется согласно части 1 статьи 12.16 как несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. За это предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Но конкретно здесь штраф будет не самым неприятным последствием: ведь знаки ограничения габаритов означают, что за ними следует физическое, а не нормативное ограничение. Так что водитель, проехавший под такой знак с негабаритом, может повредить и свой груз, и чужое имущество, за которое ему тоже придется нести ответственность.

Могут ли оштрафовать за проезд под знак запрета движения с прицепом на легковушке?

В ПДД есть запрещающий знак, на котором нарисован легковой прицеп: 3.7 «Движение с прицепом запрещено». Но на самом деле на легковом автомобиле ехать под такой знак можно, в том числе с прицепом.

Дело в том, что этот знак запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств. То есть, легковых автомобилей запрет не касается, и за прицеп не оштрафуют, а вот за буксировку – вполне могут.

Могут ли частного водителя, перевозящего груз, оштрафовать за нарушение норм отдыха?

В ПДД есть раздел 26, который устанавливает нормы времени управления транспортным средством и отдыха. Многие знают, что он написан для водителей, которые выполняют работу по перевозке грузов. Но касаются ли его требования частников, которые везут личный груз? Нет, не касаются, и оштрафовать водителя легковушки с грузом инспектор не может.

В конце раздела 26 сказано следующее: «Положения настоящего раздела применяются в отношении физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусов, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", не являющихся индивидуальными предпринимателями и которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси».

Проще говоря, требования этого раздела обязаны соблюдать водители грузовиков и автобусов, а также самозанятые таксисты. Обычных водителей легковушек эти правила не касаются вне зависимости от того, перевозят они груз или нет.

Есть ли штраф за плохое закрепление груза?

Пункт 23.2 ПДД регламентирует надежность крепления груза. Согласно ему, «перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения». А раз есть требование, то есть и наказание за его несоблюдение. Правда, это все та же часть 1 статьи 12.21 КоАП, по которой на нарушение правил перевозки груза предусмотрено предупреждение или штраф в 500 рублей.

Если водитель нарушил требования Правил, и груз упал, то водителя, конечно, оштрафуют, но штраф в 500 рублей – далеко не главное в этой ситуации. Куда важнее факт того, что упавший груз, повредивший другой автомобиль, приведет к полноценному ДТП, хоть и условно бесконтактному. А здесь уже предупреждением не отделаться. Как действовать в этой ситуации и как доказать вину перевозчика груза, мы поговорим в отдельном материале.