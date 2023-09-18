Понятия «бесконтактного ДТП» официально не существует, а сами бесконтактные ДТП при этом существовали всегда. А с ними всегда рука об руку идут и проблемы с официальным установлением виновника аварии и привлечением его к ответственности с компенсацией нанесенного ущерба. Есть ли какие-то нормативные документы, которые могут помочь в этом деле? И вообще, упомянута ли где-то вероятность ответственности для тех, кто спровоцировал ДТП без физического контакта?

Что такое бесконтактное ДТП?

Под бесконтактным ДТП мы подразумеваем ситуацию, когда водитель спровоцировал аварию, но его автомобиль физически в ней не задействован. Например, если он подрезал кого-то на дороге, резко затормозил без необходимости, не уступил дорогу, совершил неожиданный маневр – и из-за этого другой участник движения попал в ДТП. Наверняка вы видели массу подборок видео, где водители, пытаясь избежать столкновения из-за чужого нарушения, съезжают в кювет, попадают в занос из-за резкого торможения, врезаются в столбы, утыкаются в сугробы и так далее. А нарушитель, спровоцировавший аварию, в большинстве случаев просто уезжает.

В чем проблема с определением бесконтактного ДТП?

То, что мы условно называем бесконтактным ДТП, по определению ПДД безусловно является дорожно-транспортным происшествием. Ведь это «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб». Вопрос здесь в одном-единственном слове: участие. Если у автомобиля есть повреждения, то экспертиза может доказать его участие в ДТП. А что если повреждений нет?

Как доказать, что отсутствие повреждений не освобождает от ответственности?

Как мы поняли, в ПДД четко не оговорено, что отсутствие физического контакта не означает непричастности к ДТП. Но если взглянуть на судебную практику, то можно обнаружить немало дел, в которых суд признавал виновником ДТП того, кто его спровоцировал, даже если у его автомобиля не было повреждений. Такие прецеденты были давно – и в 2015, и в 2017 годах. Но как известно, судебное право в России не прецедентное, так что доказывать вину «провокатора» каждый раз приходится в индивидуальном порядке.

Однако в 2019 году вышло Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 20, которое официально утвердило факт того, что отсутствие контакта не означает отсутствия ответственности за оставление места ДТП. Статья 20 этого постановления утверждает следующее:

К административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ может быть привлечен водитель транспортного средства, допустивший нарушение требований ПДД РФ, которое стало причиной дорожно-транспортного происшествия с участием других транспортных средств (другого транспортного средства), вне зависимости от того, вступило ли управляемое им транспортное средство в механическое взаимодействие с другими транспортными средствами (транспортным средством), физическими лицами или материальными объектами, при условии, что этот водитель был осведомлен о факте дорожно-транспортного происшествия, однако умышленно оставил место дорожно-транспортного происшествия.

Проще говоря, Верховный суд запрещает виновникам скрываться с места ДТП вне зависимости от того, был контакт автомобилей или нет. То есть, устанавливает факт того, что быть виновником аварии можно и без контакта, просто нарушив правила. Конечно, здесь есть и огромная лазейка для нарушителей в виде оговорки «при условии, что этот водитель был осведомлен о факте дорожно-транспортного происшествия». Но она касается ответственности за покидание места ДТП, но никак не отменяет факта вины такого водителя.

Как доказать вину «бесконтактного» участника ДТП?

Итак, с законодательной точки зрения все стало ясно. Но вот на практике доказать вину второго участника в случившемся ДТП не так просто, как на бумаге.

По сути, вся работа по доказательству чужой вины ложится на владельца поврежденного автомобиля, особенно если виновник аварии скрылся. Поэтому нужно собрать как можно больше доказательств. Выполнив базовые требования после ДТП в виде аварийки и знака аварийной остановки, нужно начинать искать свидетелей произошедшего. Пешеходы, водители, пассажиры других машин – пригодятся все, кто может подтвердить произошедшее. Идеальным вариантом будут записи с видеорегистраторов, но их тоже лучше подкрепить показаниями очевидцев. И не забудьте сохранить для себя копию видеозаписей – прежде чем отдавать флэш-карту инспектору в качестве доказательной базы, крайне желательно скопировать запись на свой носитель. А еще не поленитесь записать данные автомобиля виновника, если вы успели их разглядеть: даже частично записанный госномер может помочь, если подкрепить его моделью машины и ее цветом.

Само собой, на место аварии нужно вызвать сотрудников ГИБДД. Когда они прибудут, нужно подробно и правильно составить схему ДТП: четко указать расположение автомобилей и описать, как они двигались, подчеркнув, как именно виновник нарушил ПДД. Ну а после выполнения бумажной работы можно попытаться дополнительно помочь себе и инспекторам – например, поискать записи с камер видеонаблюдения. К сожалению, бесконтактное ДТП – это тот случай, когда «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

Как накажут водителя, который спровоцировал бесконтактное ДТП?

Водитель, который спровоцировал ДТП, но сохранил честь и остался на месте аварии, не получит специфического наказания. Наказать его могут за то конкретное нарушение, которое привело к ДТП. Например, если он не уступил дорогу, то может быть наказан по части 3 статьи 12.14 КоАП и получить штраф в 500 рублей. Ведь в КоАП до сих пор нет даже штрафа за опасное вождение – термин ввели уже давно, а ввести наказание за него все это время только обещают, а воз и ныне там. Если же виновник ДТП уехал с места аварии, то его тоже могут наказать по стандартной процедуре: часть 2 статьи 12.27 КоАП предусматривает за это лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток. Само собой, ко всему этому добавятся последствия ДТП, виновником которого он является.

А вот если виновник уехал с места аварии и доказать его вину не удалось, то потерпевший не может рассчитывать на компенсацию ущерба машине по ОСАГО. Единственное, за что можно получить деньги – это ущерб жизни и здоровью пострадавших в ДТП, на этот случай предусмотрены компенсационные выплаты от РСА. Поэтому еще раз подчеркнем важный факт: бремя доказательства вины при бесконтактном ДТП, к сожалению, ложится на плечи потерпевшего, поэтому здесь все средства будут хороши.