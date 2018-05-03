Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

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Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления автомобилем? Для ответа на этот вопрос «Колеса» протестировали на достоверность популярные приложения-алкотестеры для смартфонов.

Миллиграммы, литры и промилле

До 2013 года уехать безнаказанными после гаишной «продувки» могли водители лишь с нулевым содержанием алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это порождало шквал народной критики в сторону законодателей, поскольку положительные результаты давали некоторые вполне безобидные продукты питания или хронические заболевания. Кроме этого, у алкотестеров существует погрешность, также часто порождающая ложный алкогольный «выхлоп» у трезвых водителей. В итоге в 2013 году гайки слегка ослабили, и допустимым уровнем содержания алкоголя стали и остаются по сей день 0,16 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 грамма спирта на литр крови.

Разрешенные 0,16 мг/л  при «продувке» — это аж тройной запас на погрешность алкотестеров, которую принято брать как 0,05 мг/л. В случае же анализа крови официальные граммы спирта на литр крови некорректно называть так любимыми народом «промиллями», которые многие путают. Промилле, в отличие от грамм на литр крови, является единицей не массы, а объема. И уж совсем не причем тут проценты.

Измерять или рассчитывать?

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Персональный алкотестер – гаджет своеобразный… Трёхсотрублевые ненадежны, и одному богу известно, что они показывают на дисплеях. Ну, а дорогие, как ни странно, слишком дорогие. При этом Google Play и AppStore предлагают массу приложений-«алкотестеров», зачастую совершенно бесплатных. Они не измеряют «выхлоп» напрямую, а работают косвенно, по расчетным алгоритмам на основе формул шведского химика Эриха Видмарка, выведенных им в 20-х годах ХХ века.

Если ввести в такую программку параметры своего организма (обычно это пол и вес), а также количество и тип выпитого спиртного, она рассчитает время, через которое можно будет сесть за руль, не опасаясь лишения.

Мы решили проверить, насколько велика погрешность у такого метода измерения и отличаются ли алгоритмы расчета разных приложений друг от друга. Тест – самый простой и очевидный: вводим в программу собственные параметры, выпиваем фиксированную дозу алкоголя и сравниваем полученные от приложения данные с результатами проверки на алкотестере прямого типа измерения. Это эксперимент не претендует, разумеется, на звание сколь либо научного, но общую картину показать вполне способен.

Скачиваем «алкотестер»!

Для проверки мы взяли десяток приложений из Google Play, которые поиск вывел по запросу «алкотестер». Всяких разных, иностранных и отечественных, с количеством скачиваний от 5 до 500 тысяч.

алкотестер приложение

По факту таких программок в маркетах Google и Apple гораздо больше, но цели протестировать все мыслимые (тем более, что на две трети они одинаковые), не ставилось. Ключевые особенности каждого из приложений мы отметили на скриншотах.

алкотестер приложение

алкотестер приложение

алкотестер приложение (9)

алкотестер приложение (8)

алкотестер приложение (7)

алкотестер приложение

алкотестер приложение

алкотестер приложение

алкотестер приложение

алкотестер приложение

Проверяем!

Параметры исследуемого «кролика»: пол мужской, вес 76 килограммов, рост 179 см, возраст 35 годиков. Вливаем в него реальные 100 миллилитров 40-градусной водки на голодный желудок и «продуваем» через прошедший поверку полупрофессиональный алкотестер Drager 6810.

алкотестер

Спустя полчаса прибор выдает пик опьянения – 0,35 мг/литр в выдыхаемом воздухе. От этой цифры будем отталкиваться, как от фактической. Теперь нам нужно внести физические параметры тела и количество выпитого в приложения-алкотестеры и сравнить их виртуальные измерения с реальным. Правда, потребуется еще несложный пересчет, ибо приложения-алкотестеры выдают результат своих расчетов в промилле в крови (количество миллилитров алкоголя на литр крови), а нам нужны миллиграммы на литр в выдыхаемом воздухе.

Перевод единиц объема в единицы массы может иметь разный коэффициент пересчета. В среднем соотношение составляет 1 к 2 200 при колебаниях от 1 300 до 3 000. Иными словами, взяв наиболее часто рекомендуемое соотношение 1:2 200, получаем, что предел 0,16 мг/л  в выдыхаемом воздухе будет равен 0,352 г/л в крови.

алкотестер приложение

Забавно, но практически все приложения-алкотестеры дали при одинаковых исходных условиях разные результаты оценки содержания алкоголя в крови в промилле и, соответственно, в выдыхаемом воздухе.

Сильно разнилось и время, необходимое для отрезвления:

  • AlcoCalc — 0,34 мг/литр, 3 часа
  • Сколько выпить? — 0,22 мг/литр, 56 мин/1 час 15мин/1 час 52 мин.
  • За руль! — 0,28 мг/литр, 4 часа 9 мин
  • Калькулятор алкоголя — 0,28 мг/литр, 4 часа
  • Алкометр 1 — 0,21 мг/литр, 2 часа 47 мин. — 4 часа 41 мин
  • Alcohol Calcolator — 0,25 мг/литр, 4 часа 20 мин
  • Алкотестер — 0,15 мг/литр, трезв
  • Best Alcohol Test — 0,22 мг/литр, 2 часа
  • Алкогольный калькулятор — 0,29 5 часов
  • Алкометр 2 — 0,37 мг/литр, 2 часа 42 мин

Разница между максимальным и минимальным количеством алкоголя составила почти 2,5 раза… Скажем, согласно «Алкометру», после ста граммов сесть за руль можно приблизительно через три часа, а согласно «Алкотестеру» можно давить на газ прямо сразу – он считает, что вы трезвы.

По результатам же измерения физическим прибором, проверки которым проводились до полного отрезвления каждые пятнадцать минут, изначальные 0,35 мг/литр снизились до разрешенных 0,16 мг/л через 2 часа. Ни одно приложение, по сути, к обеим этим цифрам не приблизилось. Совпадало либо одно, либо другое, либо ничего…

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Можно ли пользоваться мобильными приложениями вместо прибора-алкотестера прямого типа измерения? Откровенно говоря, мы бы не стали их рекомендовать… Ибо слишком большое количество разных нюансов в расчетах приводит к накоплению ошибок и отрыву от реальности.

Во-первых, эти программы «любят» типаж среднестатистического человека, на которого рассчитаны формулы Эриха Видмарка – именно поэтому эксперимент проводился на подопытном с весом 76 килограммов и ростом 179 см. У меня же лично с моими 125 килограммами и 186 сантиметрами приложения показали и вовсе натуральную чушь.

Во-вторых, часть приложений дает добро на вождение при снижении уровня алкоголя до разрешенных законом пределов (причем, используются неофициальные промилле вместо грамм/литр, да еще и разные значения, которые не везде можно изменить вручную), а часть и вовсе не учитывает допустимый барьер и «добро» дает лишь при полном отрезвлении до нуля. И не у каждой программы сходу понятно, какая логика применена, если не покопаться в меню.

В-третьих, огромный разброс в результатах говорит о том, что в исходные формулы Видмарка разработчики программ вставляют какие-то собственные поправочные коэффициенты, научность которых под вопросом.

Ну и, наконец, если прием алкоголя растягивается во времени, а вы не записываете скрупулезно на бумажку, лежащую рядом с рюмкой, объем и градус всех выпитых доз, то точность и вовсе становится условной.

Так что либо покупайте дорогой хороший алкотестер, либо просто не пейте перед тем, как сеть за руль. Это и выгоднее, и безопаснее!

Теги: Практика , Приложения , алкоголь , алкотестеры
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