Покупаем Chery Tiggo 7 PRO MAX: так ли он хорош и на что придётся потратиться

Chery – одна из немногих компаний из Поднебесной, автомобили которой были хорошо известны ещё до того, как наш рынок наполнился продукцией десятков ранее не слишком знакомых нам китайских производителей. И заработать неплохую репутацию у Chery получилось раньше, чем многие того ожидали. А кроссовер Chery Tiggo 7 PRO в прошлом году и вовсе стал лидером продаж среди «китайцев» – их продали почти 19 тысяч. Chery Tiggo 7 Pro Max – это, по сути, рестайлинг ставшего бестселлером обычного Chery Tiggo 7 PRO. А ведь есть ещё и Tiggo 7 Pro Max AWD – полноприводная версия этого кроссовера. Во сколько обойдётся покупка этих машин и с чем можно будет столкнуться во время их эксплуатации? Обо всём расскажем ниже, а пока вспомним, что это за машины.

Для семьи, а не экстрима

Внешне 7 Pro Max – типичный автомобиль Chery. Чего-то особенно запоминающегося в его экстерьере нет (кроме, пожалуй, фирменной трёхмерной фальшрадиаторной решётки, которая до сих пор заставляет обращать на себя внимание), но никакого отторжения машина не вызывает. Выглядит она вполне сбалансировано, габариты 4500×1842×1705 мм при колёсной базе в 2670 мм типичны для кроссоверов этого класса. Дорожный просвет для переднеприводной машины не слишком велик (190 мм), но для города его вполне достаточно. Да и небольшие загородные поездки кроссоверу тоже по плечу, и в этом отношении ограничителем станут, скорее, вариатор и привод на одну ось, чем геометрическая проходимость.

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Внутри «семёрка макс» намного интереснее. Во-первых, любители современных технологий сразу оценят огромную комбинацию из двух дисплеев (цифровой приборной панели и экрана мультимедийной системы) по 12,3 дюйма каждый. К тому же у них и графика отличная, и скорость реакции достойная. Во-вторых, визуально интерьер не выглядит дешёвым. Тут, в отличие от обычного Tiggo 7 Pro, нет большого количества глянцевого пластика, который намного результативнее собирает отпечатки пальцев, чем вызывает ощущение дорогого интерьера. Отделка под алюминий в Tiggo 7 Pro Max не только более практичная, но и выглядит намного дороже. В ходе редакционного теста мы выяснили, что сиденья в машине достаточно удобные, а замечаний к организации пространства нет никаких. Кстати, надо отметить, что размер багажника составляет 475 л, а если разложить задний ряд сидений, то все 1500. И это очень хороший показатель: для семьи, которая любит в полном составе путешествовать на машине, это очень важный параметр. А в том, что Tiggo 7 Pro Max – это автомобиль для семейных поездок, сомнений быть не может: каких-то спортивных задатков у него нет, зато объём салона и уровень комфорта в нём настаивают именно на семейственности.

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А что не так со спортивными задатками? Тут следует обратить внимание на технику.

Единственный мотор кроссовера – полуторалитровый турбированный SQRE4T15C мощностью 147 л.с. Максимальную мощность он выдаёт только на 5500 оборотах, так что если есть желание ездить активно, его придётся сильно крутить. Но станет ли от этого Tiggo 7 Pro Max спортивным болидом? К сожалению, нет, потому что в паре с этим мотором работает вариатор, который в компании называют CVT 25 – это клиноременный вариатор с наборной металлической лентой Bosch. И связка этого вариатора с мотором явно не рассчитана на быстрые старты и скоростные заезды. Иногда владельцы даже отмечают недостаточную тягу на обгонах, но тут, скорее, виновато свойственное этим автомобилям запаздывание реакции на нажатие педали газа. И вот как раз наличие вариатора накладывает те самые ограничения на внедорожные «покатушки»: как и любой другой вариатор, CVT 25 не терпит насилия в виде долгих пробуксовок. Вроде бы грустно, но на деле не всё так страшно: для города вариатор подходит очень хорошо. А кроме того, есть ещё и полноприводный Tiggo 7 Pro Max AWD, у которого другие и мотор, и коробка передач.

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На первый взгляд, мотор полноприводного «макса» не сильно отличатся от мотора переднеприводной версии – это тоже рядная турбированная «четвёрка». Но объём двигателя SQRF4J16 чуть больше – 1,6 литра. И если мощность у них почти одинаковая, то разница в крутящем моменте значительная: 275 Нм против 210 у полуторалитрового. Причём этот момент доступен в диапазоне от 2000 до 3800 об/мин. То есть, несмотря на формально небольшую разницу в объёме, тянет мотор полноприводной машины заметно бодрее. И это первый момент.

Второй заключается в том, что коробка передач у Tiggo 7 Pro Max AWD – семиступенчатый робот с двойным мокрым сцеплением Getrag 7 DCT 300, а не вариатор. И этот робот гораздо спокойнее относится к нагрузкам, что для полноприводного кроссовера очень важно. Кстати, система полного привода на основе вискомуфты с электронным управлением разработана Chery совместно с ZF и имеет завидную скорость подключения задней оси – пределах 0,1 секунды. Но чтобы окончательно убедить покупателей в потенциальной способности 7 Pro Max AWD съезжать с асфальта, производители добавили ему шайбу-переключатель режимов движения именно вне дорог – Snow («Снег»), Mud («Грязь») и загадочный Off Road («Бездорожье»). Чем отличаются режимы «Грязь» и «Бездорожье» – осталось большой китайской загадкой. Видимо, в последнем муфта принудительно подключает задний мост, а в режиме «Грязь» подключение происходит в автоматическом режиме в случае пробуксовки передней оси (как это называют, on-demand – по требованию). Однако дорожный просвет у полноприводной версии такой же, как и у моноприводной –190 мм.

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Подведём первые итоги. Переднеприводный Tiggo 7 Pro Max отлично подойдёт для поездок по городу и трассе: он комфортный, просторный, хорошо оснащённый. Тут есть и система автоматического торможения, и мониторинг слепых зон, и контроль выхода из полосы, и автоматическое переключение ближнего света, и адаптивный круиз-контроль, и функция антизапотевания у климат-контроля, и голосовое управление, и многое другое, чего с избытком хватит для передвижения как в городе, так и по трассе. Однако если хочется ездить и вне асфальта, лучше присмотреться к полноприводному Tiggo 7 Pro Max AWD. Мало того, что на нём действительно можно иногда месить грязь, он и ездит задорнее. Вот только стоимость его, конечно, выше.

Что почём?

Переходим ко второму вопросу: что сколько стоит? Самая простая комплектация Tiggo 7 Pro Max, которая называется Elite, без учёта скидок и акций обойдётся в 2,82 млн рублей, вторая (Prestige) стоит 2,95 миллиона. Ну и за топовую комплектацию Ultimate придётся выложить 3,21 млн. Основные отличия заключаются в списке электронных ассистентов, и ещё одна важная деталь – отсутствие панорамной крыши в начальной комплектации Elite. Нужно ли за них переплачивать – каждый решает для себя. В общем-то, даже базовое исполнение у автомобиля назвать бедным нельзя.

Цены на полноприводные Tiggo 7 Pro Max AWD немного выше. Комплектаций у него всего две: Elite за 3,26 млн и Ultimate за 3,57 млн рублей. Разница между ними почти та же: наличие панорамной крыши, наружной декоративной подсветки, памяти водительского сиденья и набора электронных ассистентов.

Конечно, при покупке можно сэкономить, сдав старую машину в трейд-ин, взяв кредит или рассрочку или попав под какую-либо акцию от производителя или дилера. А юридическим лицам доступен ещё и лизинг, приобретение по которому особенно выгодно. Например, на сайте лизинговой компании «Европлан» полноприводный 7 PRO MAX в комплектации Elite обойдётся всего от 2,5 млн рублей, потому что на него есть скидка до 710 000 рублей. Помимо этого юридические лица получают ещё дополнительную выгоду по налогам до 40%: возмещение НДС и экономию на налоге на прибыль. Кстати, Европлан сможет помочь выгодно продать старый автомобиль, и тогда полученные деньги можно будет направить в аванс покупки новой машины. Для полной уверенности лучше уточнить все условия у менеджера Европлана. В общем, при желании юридическим лицам Tiggo 7 Pro Max можно купить намного дешевле, чем кажется. В этом им повезло. Однако купить машину мало, её надо ещё и обслуживать. Как с этим обстоят дела у 7 Pro Max?

Не хуже других

Чем хороши автомобили Chery (включая автомобили суббрендов Jaecoo, Exeed, Jetour, Omoda и некоторых прочих), так это тем, что набор моторов и коробок у всех них практически одинаковый. А это значит, что совсем незнакомых агрегатов уже практически не осталось. В случае с Tiggo 7 Pro Max ситуация та же: мы уже знаем, чего можно ожидать и от моторов, и от коробок этого автомобиля. Начнём с моторов.

Полуторалитровый SQRE4T15C устанавливается на множество автомобилей концерна Chery. Например, на Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8, Omoda C5. Конструктивно это не самый сложный или передовой мотор: у него чугунный блок цилиндров, а алюминиевая только головка блока. Привод ГРМ у него цепной, на обоих распредвалах установлены фазовращатели BorgWarner. Само собой, это мотор турбированный (турбина американской компании Honeywell), есть и жидкостный интеркулер. Системных нареканий на этот мотор пока нет. Так как мотор имеет распределённый впрыск, он даже не страдает от повышенного нагарообразования на впускных клапанах и не так требователен к качеству бензина. Производитель уверяет, что заливать можно даже АИ-92 (степень сжатия у него указана 9,5, что, в общем-то, допускает применение этого бензина), но лучше всё-таки заправляться 95-м бензином. Единственное опасение вызывает катализатор. У этого мотора в угоду экологичности выпускной коллектор интегрирован в ГБЦ (на сегодня это вполне традиционная конструкция), но близость катализатора к головке блока может быть опасной, к чему нас уже давно приучили корейцы. Так что низкооктанового бензина и тем более дешёвого и некачественного масла желательно избегать.

1,6-литровый двигатель SQRF4J16C нам тоже знаком. Его можно увидеть под капотами Omoda C5, Exeed LX и Jaecoo J7. И совсем недавно мы о нём уже рассказывали в материале о выборе Jaecoo J7, поэтому сейчас напомним только основное.

Двигатель Jaecoo J7

Конструктивно это заметно более сложный мотор. Он алюминиевый (и блок и, и ГБЦ), но гильзы у него чугунные. Привод ГРМ тоже цепной и с фазовращателями и на впуске, и на выпуске. Клапанов, само собой, 16. Основное отличие от 1,5-литрового мотора – система непосредственного впрыска с рабочим давлением до 350 бар.

На сегодня это наиболее экологичный двигатель Chery (недаром его разрабатывали совместно с австрийцами, а среди его компонентов встречается продукция мировых европейских и американских брендов). Имею основания полагать, что на его экологичность всем плевать с высокой колокольни, но надо понимать, что экологичность – это не только количество вредных выбросов, но и технологичность. Поэтому в этом моторе используется не только интегрированный в ГБЦ выпускной коллектор, но и электронноуправляемый термостат. Несмотря на то, что мотор этот не самый простой, нареканий на него пока нет. Но, как и любой другой двигатель с непосредственным впрыском, он имеет склонность к образованию нагара во впуске, поэтому даже в регламенте ТО присутствует регулярная (каждые 15 тысяч километров) чистка дроссельной заслонки.

Вариатор CVT 25 некоторые свои недостатки уже проявил. В первую очередь – лёгкими пинками при остановке и трогании с места. Иногда владельцы жалуются и на незначительные провалы при разгоне. К слову, такой же вариатор используется и на Kaiyi E5, и там проблемы те же. Паниковать не надо: всё это решается перепрошивкой. Не так давно производитель выпустил новую версию прошивки этой коробки 84.67.00, с которой она работает более адекватно. Судя по отзывам владельцев Chery, некоторые дилеры в ходе регламентного обслуживания прошивку уже обновляют.

Салон Kaiyi E5

В остальном это обычный вариатор, который не терпит пробуксовок, длительной езды с «тапком в пол» и насилия зимой без предварительного прогрева. В целом на ресурс жалоб пока нет.

Про робот Getrag 7 DCT 300 мы тоже уже рассказывали в материале про Jaecoo J7 – в обоих кроссоверах используется одна и та же коробка. Работает адекватно, претензий меньше, чем к вариатору, потенциальная проблема одна: высокая стоимость пакета сцеплений. Впрочем, пока претензии к ресурсу сцепления в отзывах владельцев не встречаются.

Салон Jaecoo J7

В целом обслуживание Tiggo 7 Pro Max выглядит стандартным и особых тонкостей в нём нет. Однако очень желательно не «слетать» с гарантии раньше времени: Chery достаточно трепетно относится к своим клиентам, поэтому постоянно выпускает новые прошивки, первые версии которых не всегда получались идеальными. И это относится не только к блокам управления вариаторов, но и ко всему остальному, включая пакеты активной безопасности. Да и поиск запчастей на стороне в случае отказа от гарантийного ремонта (а от него не застрахован никто, неважно, китайская это машина или нет) может быть довольно хлопотным занятием. Так что ещё раз вспомним про лизинг, доступный юридическим лицам. Если воспользоваться предложением от Европлана, то можно сэкономить не только на покупке, но и на обслуживании: скидка на ТО после покупки машины составляет до 20%, и это очень приятный бонус. И ещё один бонус – это возможность получить в подарок до 600 литров топлива. Словом, тут имеет место быть аттракцион неслыханной щедрости, ну а физическим лицам придётся просто проводить ТО у дилера и не пытаться на нём экономить: такая экономия может выйти боком, чего, конечно, лучше не допускать.

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