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Самые дешевые машины с автоматом: что можно купить в начале 2019 года

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Прошло всего полгода с момента выхода нашей последней подборки самых дешевых автомобилей с автоматом на российском рынке – но смена календарного года принесла заметные изменения, сделав предыдущий список практически полностью неактуальным. Что именно изменилось, и какие модели теперь стали самыми доступными вариантами с автоматической коробкой передач?
 

Прошлогодний список дешевых машин с АКП предсказуемо состоял из «китайцев», Lada и Ravon – с поправкой на то, что Ravon уже тогда не поставлял машины в Россию. Однако теперь Ravon не просто приостановил поставки, но и отправил на пересмотр цены – пока на официальном сайте их нет. Китайцы в лице FAW и Brilliance распродали остатки дешевых седанов Oley и H230 и актуализировали свои сайты – теперь в ассортименте обоих брендов остались исключительно кроссоверы ценой около миллиона. Ну а вазовские бюджетники с тех пор претерпели обновление: Granta перенесла рестайлинг, в ходе которого с ней слилась Kalina – и все это повлияло в том числе и на цены. В общем, давайте посмотрим, кто составит компанию Lada в начале 2019 года.

Lada Granta

  • Цена базовой комплектации: от 435 000
  • Цена комплектации с АКП: от 536 500 с АМТ / от 596 500 с АТ

Если в прошлом году Granta была не самым дешевым «двухпедальным» автомобилем на рынке, уступая Ravon R2 и FAW Oley, то теперь, несмотря на рестайлинг и связанное с ним небольшое подорожание, именно за нее просят меньше всего. Подробно об обновлении мы рассказывали после презентации модели, а в начале сентября провели ее тест-драйв – в этих материалах можно узнать, какие именно изменения получила Granta. Многие из них относятся к мелким, точечным – но некоторых мелочей вроде кнопки открывания багажника на седане владельцам и не хватало. Да и обновление внешности тоже пошло автомобилю на пользу.

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Lada Granta седан'2018-н.в.
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Lada Granta седан'2018-н.в.
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Lada Granta седан'2018-н.в.

А вот технических изменений с рестайлингом пришло немного. В числе ключевых – «безвтыковые» поршни с выемками под клапаны, новая главная пара с увеличенным передаточным числом и спортивный режим роботизированной коробки передач. В остальном же все осталось по-прежнему: три мотора, три коробки передач и четыре (с учетом слияния с Калиной) типа кузова. Базовый восьмиклапанный 87-сильный двигатель сочетается только с механической коробкой, в паре с «роботом» работает самый мощный, 106-сильный агрегат с индексом 21127, а с четырехступенчатой АКП JF414E от Jatco – 98-сильный 21126.

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Lada Granta универсал '2018-н.в.
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Lada Granta универсал'2018-н.в.
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Lada Granta лифтбек'2018-н.в.
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Lada Granta лифтбек'2018-н.в.
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Lada Granta хэтчбек '2018–н.в.
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Lada Granta хэтчбек '2018–н.в.
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Lada Granta '2018-н.в.

Базовое оснащение самого дешевого седана Granta по-прежнему скромное. Хоть окрашенные бамперы теперь и стали обязательной опцией, ни усилителя руля, ни электростеклоподъемников здесь нет – только водительская подушка безопасности, ABS с BAS да салонный фильтр (хотя последнее само по себе неплохо). Стоит такая машина 435 тысяч рублей – но ни о какой автоматической трансмиссии здесь и речи быть не может. Самое доступное предложение с двумя педалями – это Classic Optima за 536,5 тысяч: роботизированная коробка, электроусилитель руля, обогрев зеркал и кондиционер. Но здесь будет лишь одна подушка безопасности, зеркала регулируются вручную, задний диван – цельный, нет подогрева сидений, а вместо аудиосистемы – выемка в передней панели. Чтобы все это устранить, нужно доплатить всего 20 тысяч – и получить версию Comfort за 556,5 тысяч. А вот седан с автоматом «бедным» не бывает – это как минимум тот самый Comfort, но уже за 596,5 тысяч рублей. В остальных кузовах Granta немного дороже: самый дешевый хэтчбек и лифтбек без педали сцепления стоят от 551,5 тысячи, а универсал – еще на 10 тысяч больше.

Datsun on-DO / Datsun mi-DO

  • Цена базовой комплектации: от 480 000 / от 545 000
  • Цена комплектации с АКП: от 562 000 / от 595 000

После окончательного объединения Granta и Kalina было бы логичным не разделять и две модели Datsun – тем более что технически они практически близнецы. Здесь мало что изменилось по сравнению с прошлым годом: все та же вазовская основа, все те же отличия на уровне нюансов в подвеске и шумоизоляции и все та же внешность, которая, в отличие от Лады, рестайлинга не видела. Главным техническим отличием, как и ранее, стоит считать отсутствие роботизированной коробки передач, а также то, что в паре с автоматом работает не 98-сильный двигатель, а младший 87-сильный восьмиклапанник 11186.

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Datsun on-DO '2014-н.в.
2 / 4
Datsun on-DO '2014-н.в.
3 / 4
Datsun on-DO '2014-н.в.
4 / 4
Datsun on-DO '2014-н.в.

Преимущества тоже остались неизменными: к примеру, плюсом можно считать то, что автоматическая коробка доступна в любом исполнении – от базового до топового. Здесь есть лишь одно исключение: седан по-прежнему позиционируется как более доступное предложение и имеет базовую версию Access с неокрашенными бамперами и без возможности доплатить за АКП. Кроме того, в отличие от вазовских машин, Datsun не предлагаются с кондиционером – за доплату здесь сразу появляется климат-контроль. В топовых версиях автомобили под японским брендом оснащаются боковыми подушками безопасности, которые не предлагаются для Granta. И еще одно доказательство «более высокого статуса» Datsun – это возможность заказать аудиосистему с 7-дюймовым цветным тачскрином: Granta этой малопопулярной опции лишилась.

Самый дешевый седан on-DO стоит 480 тысяч рублей, но версия Trust I с автоматом на 82 тысячи дороже – 562 000 рублей. Разница объясняется не только собственно четырехступенчатым автоматом Jatco, таким же как на Granta, но и наличием электростеклоподъемников, электрозеркал с подогревом, противотуманных фар и бортового компьютера. Но вот пассажирская подушка безопасности, как и климат-контроль, появляется только в версии Trust II за 587 тысяч рублей. Топовое же исполнение седана за 657 тысяч имеет раздельную спинку заднего дивана, задние парктроники, датчики дождя и света, а также те самые боковые эйрбеги и мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном и штатной навигацией.

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Datsun mi-DO '2015-н.в.
2 / 4
Datsun mi-DO '2015-н.в.
3 / 4
Datsun mi-DO '2015-н.в.
4 / 4
Datsun mi-DO '2015-н.в.

Для хэтчбека mi-DO принцип построения комплектаций несколько иной: здесь фронтальные подушки безопасности, усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электрозеркала, подогрев передних сидений и некоторые другие опции уже включены в список базового оснащения. По этой причине автомобиль стоит минимум 545 тысяч рублей, а с автоматической коробкой – на 50 тысяч дороже: 595 тысяч. Правда, климат-контроль и центральный замок появляются только в следующем исполнении Trust II, которое с автоматом стоит 620 тысяч, а топовая версия по цене подбирается к 700 тысячам – 684 000 рублей.

Lada Vesta / Lada Vesta SW

  • Цена базовой комплектации: от 595 000 / от 677 000
  • Цена комплектации с АКП: от 665 000 / от 730 000

Vesta – один из бестселлеров первичного рынка: она опережает даже более дешевую Granta, а в прошлом месяце, к примеру, было продано почти 13 тысяч машин. Не слишком мешает продажам даже отсутствие у модели классического автомата: единственная альтернатива пятиступенчатой механике – это все тот же вазовский «робот». Зато сочетать его можно с любым из двух доступных моторов: базовым 1,6-литровым 21129 на 106 л.с. или 1,8-литровым 21179 на 122 силы. Второй хоть и построен на базе первого, но оснащается фазовращателем на впуске и облегченными распредвалами, а еще машины с ним штатно оснащаются задними дисковыми тормозами.

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Lada Vesta '2015-н.в.
2 / 3
Lada Vesta '2015-н.в.
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Lada Vesta '2015-н.в.

Как и в случае с Granta, мы объединяем седан и универсал Vesta, хотя подход к формированию комплектаций здесь несколько схож с таковым у Datsun: для четырехдверки предлагаются более доступные, но бедно оснащенные исполнения. Поэтому входной порог для покупки седана Vesta – это 595 тысяч рублей, но за эти деньги в машине не будет кондиционера, подогрева передних сидений и регулировки водительского по высоте. Минимальная же сумма для покупки «автоматизированной» машины – 665 тысяч, и здесь, в версии Classic Start, уже будет все вышеперечисленное. В дорогих же версиях можно получить боковые подушки безопасности, подогрев задних сидений, комбинированную отделку сидений экокожей или алькантарой, парктроники, датчики дождя и света, а также мультимедийку с 7-дюймовым цветным экраном.

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Lada Vesta SW '09.2017-н.в.
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Lada Vesta SW '09.2017-н.в.
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Lada Vesta '2015-н.в.

Универсал сразу начинается с комплектации Classic Start за 677 тысяч рублей – но заказать для него коробку АМТ нельзя, придется доплачивать за Comfort, который с двумя педалями стоит 730 тысяч. Кроме «робота» доплата включает задние стеклоподъемники, регулировку водительского кресла по высоте, задние парктроники, аудиосистему и круиз-контроль. Топовая версия универсала с 1,8-литровым мотором и АМТ стоит 874 тысячи – и это уже ненамного ниже, чем у седана с его 870 тысячами.

Renault Logan / Renault Sandero

  • Цена базовой комплектации: от 564 000 / от 564 000
  • Цена комплектации с АКП: от 720 000 / от 733 000

Продолжаем обобщать: несмотря на то, что в Renault считают продажи Logan и Sandero по отдельности, при выборе дешевого автомобиля с автоматом эти машины-близнецы вполне едины. Обновление в середине прошлого года не принесло им серьезных изменений, ограничившись легкими штрихами во внешности и интерьере – светодиодные ДХО, индикатор температуры охлаждающей жидкости, новый руль и так далее. Технически же машины остались неизменными: в моторной гамме числятся восьмиклапанный K7M на 82 л.с., а также 16-клапанные K4M и H4M на 102 и 113 л.с. соответственно: второй работает в паре с механической коробкой, а вот второй – с интересным для нас автоматом. Сам по себе четырехступенчатый автомат DP0, конечно, совсем не интересный – но зато ремонтопригодный и довольно надежный (при условии хорошего к нему отношения).

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Renault Logan '2018–н.в.
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Renault Logan '2018–н.в.
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Renault Logan '2018–н.в.
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Renault Sandero '2018-н.в.
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Renault Sandero '2018-н.в.
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Renault Sandero '2018-н.в.

Прайс-листы для обеих моделей начинаются с единой суммы в 564 тысячи рублей: это исполнение Access, в котором наличествуют усилитель руля, подушка безопасности и ABS. Дальше Sandero в аналогичных комплектациях становится чуть дороже: в частности, самый дешевый Logan с АКП в комплектации Life стоит 720 тысяч рублей, а Sandero – 733. Здесь уже будет кондиционер, передние электростеклоподъемники и круиз-контроль. Но вот обогрев передних сидений и электрозеркала в сочетании с автоматом – это уже 775 или 803 тысячи в зависимости от числа дверей. Зато для Logan доступно исполнение Style, отличающееся помимо боковых подушек безопасности, задних парктроников, климат-контроля и кожаного руля еще и двухцветной отделкой передней панели. Такой Logan стоит 826 тысяч рублей – а Sandero со всеми этими опциями, но «скучной» панелью укладывается в 803.

Kia Picanto

  • Цена базовой комплектации: от 655 000
  • Цена комплектации с АКП: от 755 000

Когда-то Picanto был не только одной из самых маленьких, но и одной из самых доступных машин на рынке – но сейчас он поднабрал не только в стиле, качестве отделки и уровне оснащения, но и в цене. Для компакта предлагается два мотора и две коробки передач – но они жестко связаны между собой: с младшим трехцилиндровым литровым 67-сильным агрегатом сочетается только механика, а с 1,2-литровым 4-цилиндровым на 84 л.с. – исключительно четырехступенчатый автомат.

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Kia Picanto '2017-р.в.
2 / 3
Kia Picanto '2017-р.в.
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Kia Picanto '2017-р.в.

Маленький мотор – прерогатива более дешевых базовых комплектаций: с ним цена на Picanto стартует с 655 тысяч рублей. При этом базовая версия удивительно небогатая: здесь есть фронтальные подушки, датчик света, датчики давления в шинах и комплекс электронных систем безопасности, но нет даже электростеклоподъемников и кондиционера. Проще говоря, версия Classic – маркетинговая: уже в следующей версии Comfort появляются и кондиционер, и подогревы зеркал, передних сидений и даже руля, и передние стеклоподъемники, и многое другое. Однако базовая версия Classic с кондиционером и автоматом отличается от «механической лишь наличием кондиционера, стеклоподъемников, аудиосистемы, а стоит ровно на 100 тысяч дороже – 755 тысяч. Приличное оснащение для Picanto с АКП – это уже 780 тысяч, а топовая версия GT Line оценена в полновесные 960 тысяч.

Lada XRAY

  • Цена базовой комплектации: от 610 000
  • Цена комплектации с АКП: от 758 000

Lada XRAY – это уже шажок на территорию кроссоверов: ведь еще до появления XRAY Cross вазовцы позиционировали автомобиль именно как кроссовер, пусть и не имеющий ни пластикового обвеса, ни намеков на полный привод. По сути, единственные аргументы в таком позиционировании – это высокая посадка и дорожный просвет в 195 миллиметров. Набор силовых агрегатов здесь аналогичен таковому у Vesta за исключением связки 1,6-литрового мотора с «роботом». Базовый 106-сильный 21129 сочетается исключительно с пятиступенчатой механикой, а вот для 1,8-литрового 122-сильного 21179 предусмотрена возможность выбрать коробку АМТ. Но никаких внедорожных «помощников» здесь не будет: система Ride Select с имитацией блокировки переднего межколесного дифференциала есть только у XRAY Cross, который стоит дороже.

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Lada XRAY '12.2015-н.в.
2 / 4
Lada XRAY '12.2015-н.в.
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Lada XRAY '12.2015-н.в.
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Lada XRAY '12.2015-н.в.

Стартовое исполнение XRAY под названием Standard стоит 610 тысяч рублей. в нее уже включены фронтальные подушки безопасности, усилитель руля, передние стеклоподъемники, помощь при трогании на подъеме и некоторые другие опции – но кондиционер и обогревы традиционно требуют доплаты. Более того, даже для следующей комплектации Classic кондиционер – это дополнительная опция. Однако самая дешевая «двухпедальная» версия XRAY за 675 тысяч уже его предусматривает – правда, кроме него и регулировки водительского сиденья по высоте сюда ничего не добавляется. Задние электростеклоподъемники, обогрев передний сидений и зеркал, а также аудиосистема при наличии АМТ обойдутся в 758 тысяч – ну а топовая версия Prestige с навигацией и камерой заднего вида стоит 843 тысячи рублей.

Renault Logan Stepway / Sandero Stepway

  • Цена базовой комплектации: от 676 000 / от 723 000
  • Цена комплектации с АКП: от 766 000 / от 793 000

Серия Stepway – это отчасти вынужденный двойной ход конем от французов. Чтобы поднять продажи немолодой модели и удовлетворить спрос на двухпедальные версии, старой коробке DP0 уже не хватало запала, а единственной альтернативой был вариатор. Его внедрение требовало увеличения клиренса – и именно для версии Stepway увеличение клиренса пришлось как нельзя кстати. В результате получилось решить все вопросы разом, попутно ответив ВАЗу на появление седана Vesta Cross. Подробно о разработке «кросс-Логана» и ездовых впечатлениях мы рассказывали в недавнем тест-драйве.

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Renault Logan Stepway '2018-н.в.
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Renault Logan Stepway '2018-н.в.
3 / 3
Renault Logan Stepway '2018-н.в.

Технически версия Stepway ожидаемо отличается увеличенным до 195 мм дорожным просветом, более плотной и энергоемкой подвеской и собственно вариатором JF015E, который хорошо известен по моделям концерна Renault-Nissan. Правда, вариатор – прерогатива версии Stepway City, а «обычные» Logan и Sandero Stepway предлагаются в с теми же механикой и четырехступенчатым автоматом. Вариатор, в отличие от автомата, работает в паре исключительно с самым мощным 113-сильным мотором H4M, а прочие силовые агрегаты – те же, что и у упомянутых выше «французов»: 82-сильный K7M или H4M в паре с пятиступенчатой механикой или 102-сильный K4M в сочетании с АКП.

1 / 3
Renault Sandero Stepway '2018-н.в.
2 / 3
Renault Sandero Stepway '2018-н.в.
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Renault Sandero Stepway '2018-н.в.

Цены на Logan Stepway начинаются с отметки в 676 тысяч рублей – «пустой» версии Access здесь нет, а учитывая цену, логично видеть уже в базе кондиционер, подогрев зеркал и передних сидений, электростеклоподъемники и прочее. Седан с АКП стоит минимум 766 тысяч рублей, а с вариатором – еще дороже: 801 тысячу рублей. Самый дорогой Logan с длинным уточнением «Stepway Drive City» обойдется в 872 тысячи. Sandero – еще дороже: 723 тысячи в базе, от 793 тысяч с гидромеханическим автоматом и 911 тысяч – в топовом исполнении.

Lifan X50

  • Цена базовой комплектации: от 690 000
  • Цена комплектации с АКП: от 770 000

Чем большую сумму мы выделяем на покупку, тем явственнее становится любовь покупателей в России ко всему «кроссоверному», даже если по факту оно отличается лишь наличием декоративного пластикового обвеса. Lifan X50 – еще один такой «кроссовер»: небольшой хэтчбек со 185 миллиметрами дорожного просвета и исключительно передним приводом, но украшениями из неокрашенного пластика на арках. В остальном тоже никаких откровений: сзади в подвеске – балка, под капотом – 1,5-литровый двигатель с индексом LF479Q2, выдающий скромные и налогово неудобные 103 лошадиные силы. Единственная «отдушина» – это возможность доплатить и выбрать не пятиступенчатую механику, а вариатор, хотя и это сочетание порадует только спокойного водителя.

Lifan X50 '11.2014-н.в.

Lifan X50 ‘11.2014-н.в.

Минимальная сумма для покупки Lifan X50 – 690 тысяч рублей. Однако ценообразование здесь вполне типично для китайских брендов: разница между «базой» и «топом» невелика, так что от стартового Comfort до двухпедального Luxury CVT – всего 80 тысяч. Впрочем, и отличий минимум: мультируль, задние парктроники да подогрев передних сидений. Даже люк и мультимедийная система с тачскрином и навигацией достались только «механической» версии Luxury. Доплатить в автомобиле с вариатором можно только за стилистический пакет Off-Road, который предлагает накладки на арки и бамперы за 25 тысяч рублей. Кстати, стоит также отметить, что для всех рассмотренных выше машин указывались исключительно цены на экземпляры 2019 года, а вот X50 можно приобрести только прошлогодними.

Nissan Almera

  • Цена базовой комплектации: от 688 000
  • Цена комплектации с АКП: от 809 000

Almera прекратили выпускать уже полгода назад, а потому не стоит удивляться, что в продаже, как и у Lifan, есть исключительно прошлогодние машины. Однако пока Almera доживает свой век «из складских запасов», исключить ее из списка тоже было бы несправедливо. В Nissan ожидают, что складских запасов хватит на весну, что говорит о не самом высоком спросе. Удивляться здесь нечему: родственный Logan успел обновиться уже несколько раз, а Almera с 2012 года продолжала эксплуатировать образ «большого Логана» без каких-либо заметных изменений. Вдобавок для седана предлагается только один мотор – «промежуточный» 102-сильный K4M, который един и для пятиступенчатой механики, и для все того же четырехступенчатого автомата DP0.

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Nissan Almera '2012-18
2 / 4
Nissan Almera '2012-18
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Nissan Almera '2012-18
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Nissan Almera '2012-18

Базовая Almera недешева – седан в исполнении Welcome стоит 688 тысяч рублей. Наполнение комплектации не такое приветливое, как название: фронтальные подушки, ABS, ГУР да два стеклоподъемника – вот и весь основной пакет. Версия Comfort предполагает наличие обогрева передних сидений, центрального замка, борткомпьютера и электрозеркал с подогревом – но при этом кондиционер добавляется только в соответствующей версии Comfort A/C. Комплектации седана с автоматом начинается как раз с нее – а обойдется такая машина в 809 тысяч рублей. Топовое же исполнение Tekna с АКП стоит 869 тысяч: здесь будут задние электростеклоподъемники, кожаный руль и мультимедийка с цветным, но скромным сенсорным экраном на 5 дюймов.

Lada Vesta Cross / Lada Vesta SW Cross

  • Цена базовой комплектации: от 690 000
  • Цена комплектации с АКП: от 844 000 / от 830 000

В отличие от «кроссовых» Logan и Sandero, Vesta Cross и SW Cross не имеют «уникальных» двигателей и коробок передач. Более того, возможность выбора здесь даже уже, чем у обычных версий без черного пластика в отделке и увеличенного до 203 миллиметров дорожного просвета. Дело в том, что с коробкой АМТ здесь сочетается только 1,8-литровый 122-сильный двигатель, а в пару к базовому 1,6-литровому предлагается только пятиступенчатая механика. Зато задние дисковые тормоза здесь входят в стандартное оснащение.

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Lada Vesta Cross '2018-н.в.
2 / 6
Lada Vesta Cross '2018-н.в.
3 / 6
Lada Vesta Cross '2018-н.в.
4 / 6
Lada Vesta SW Cross '2017-н.в.
5 / 6
Lada Vesta SW Cross '2017-н.в.
6 / 6
Lada Vesta SW Cross '2017-н.в.

Причина такой щедрости проста: приставка Cross означает только богатые комплектации. Причем здесь принцип построения исполнений не такой, как обычно: универсал предлагается в версиях Comfort и Luxe, а седан – исключительно в Luxe. Именно поэтому SW Cross оказывается дешевле и в базовом оснащении, и в самой дешевой версии с «роботом»: в исполнении Comfort нет боковых подушек безопасности, обогрева лобового стекла, датчиков дождя и света, климат-контроля и некоторых мелких опций вроде светодиодной подсветки салона, автоматического выключения света фар и так далее. Такой универсал обойдется минимум в 780 тысяч рублей, а с АМТ и более мощным мотором – в 830 тысяч. Luxe с АМТ стоит минимум 881 тысячу, а топовая версия пятидверки с камерой заднего вида, подогревом задних сидений и навигацией оценена в 927 тысяч рублей. У седана ценовая вилка поуже: минимальный ценник – 794 тысяч, вариант с роботизированной трансмиссией стоит от 844 тысяч, а топовое исполнение укладывается в 890 тысяч рублей.

Вне зачета

Для тех, кто по каким-то причинам не заинтересовался ни одной моделью из списка выше, но все равно не отказывается от идеи купить недорогой автомобиль с автоматом, предлагаем еще 5 популярных моделей, которые оказались совсем немного дороже «топ-10».

Lifan Solano

  • Цена базовой комплектации: от 710 000
  • Цена комплектации с АКП: от 840 000
1 / 3
Lifan Solano II '2016-н.в.
2 / 3
Lifan Solano II '2016-н.в.
3 / 3
Lifan Solano II '2016-н.в.
Ford Fiesta

  • Цена базовой комплектации: от 774 000
  • Цена комплектации с АКП: от 834 000
1 / 3
Ford Fiesta Titanium 5-door '2017-н.в.
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Ford Fiesta Titanium 5-door '2017-н.в.
3 / 3
Ford Fiesta Titanium 5-door '2017-н.в.
Volkswagen Polo

  • Цена базовой комплектации: от 646 000 с учетом временной скидки
  • Цена комплектации с АКП: от 816 000 с учетом временной скидки
1 / 4
Volkswagen Polo Sedan '2015-н.в.
2 / 4
Volkswagen Polo Sedan '2015-н.в.
3 / 4
Volkswagen Polo Sedan '2015-н.в.
4 / 4
Volkswagen Polo Sedan '2015-н.в.
Hyundai Solaris

  • Цена базовой комплектации: от 730 000
  • Цена комплектации с АКП: от 843 000
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Hyundai Solaris '2017-н.в.
2 / 4
Hyundai Solaris '2017-н.в.
3 / 4
Hyundai Solaris '2017-н.в.
4 / 4
Hyundai Solaris '2017-н.в.
Kia Rio

  • Цена базовой комплектации: от 765 000
  • Цена комплектации с АКП: от 865 000
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Kia Rio X-Line '2017–н.в.
2 / 4
Kia Rio X-Line '2017–н.в.
3 / 4
Kia Rio X-Line '2017–н.в.
4 / 4
Kia Rio X-Line '2017–н.в.
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Не стареют душой ветераны: хотя с начала выпуска "уазика" и Нивы прошло уже более четырех десятилетий, эти машины до сих пор остаются в строю, причём в буквальном, конвейерном смысле. Однако мы идем еще дальше:…

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Статьи / История
Малоизвестная многодверная Таврия: история разработки ЗАЗ-1105 «Дана»

В СССР традиционно любили четырёхдверные автомобили, поскольку поездка на машине достаточно долго была настоящим событием, к которому обычно готовились и собирались всем семейством. А вот запорожские машины всегда были…

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Статьи / Эксперт выбирает авто
Держать удар: покупаем Lifan Solano I за 200 тысяч

Китайские автомобили уже довольно давно представлены на нашем рынке. Какие-то марки быстро канули в Лету, а какие-то «задержались» надолго. Solano — один из бестселлеров сегмента, который, в частности, успел немало…

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Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы…

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Выбор авто / Подержанные авто
Fiat Albea с пробегом: оцинкованный металл и проблема мокрой ноги

Во второй половине “нулевых” Fiat Albea выступал одной из “иномарочных” альтернатив ВАЗам, пытаясь соревноваться с Renault Logan и в меньшей степени – более дорогими Hyundai Accent и Kia Spectra. Битва эта итальянцами…

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Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: губительные вибрации трансмиссии и хорошие моторы с плохим впуском

Из первой части обзора мы уже выяснили, что, несмотря на отличное качество оцинковки и окраски, кузов Икс-Тайпа всё же имеет пару очень неприятных слабых мест, электрика славится дороговизной оригинальных компонентов, а…

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Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Когда классификация обманчива: опыт владения Lexus RX 300 I

На рубеже девяностых и двухтысячных все наперебой бросились создавать «аболютно новый и уникальный» класс автомобилей, сочетающих легковые и внедорожные качества – SUV. В Mercedes изобрели нечто рамное, а затем начали…

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Тест-драйвы / Одиночные
Обычная пятёрка за 3 миллиона: опыт владения BMW 5 series E39

Что можно купить, если у тебя есть 3 миллиона рублей? Новую пятёрку “на минималках”, коллекционный янг- или даже олдтаймер, четыре Соляриса для таксопарка… А можно потратить их на BMW E39 528i, одну из самых странных…

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Тест-драйвы / Одиночные
Включай своё мотовило: тест-драйв Praga V3S

Люблю машины, которые притягивают взгляды. Вот, например, эта Прага: водитель в одной футболке помахал рукой из кабины встречного Renault Magnum… Я бы тебе тоже помахал, браток, но у меня тут нет возможности рулить одной…

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Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

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Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

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Статьи / Практика
«Вы в эфире!» Сравнительный тест FM-трансмиттеров

Давненько не брали мы в руки шашек… В смысле, таких гаджетов, как FM-трансмиттеры! По случаю в тестовой лаборатории «Колес» оказалась целая охапка подобных устройств – посмотрим, как подобные автоаксесуары…

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Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

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Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

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Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

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История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

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Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

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Статьи / История
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В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

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