Самые дешевые машины с автоматом: что можно купить в начале 2019 года

Прошло всего полгода с момента выхода нашей последней подборки самых дешевых автомобилей с автоматом на российском рынке – но смена календарного года принесла заметные изменения, сделав предыдущий список практически полностью неактуальным. Что именно изменилось, и какие модели теперь стали самыми доступными вариантами с автоматической коробкой передач?

Прошлогодний список дешевых машин с АКП предсказуемо состоял из «китайцев», Lada и Ravon – с поправкой на то, что Ravon уже тогда не поставлял машины в Россию. Однако теперь Ravon не просто приостановил поставки, но и отправил на пересмотр цены – пока на официальном сайте их нет. Китайцы в лице FAW и Brilliance распродали остатки дешевых седанов Oley и H230 и актуализировали свои сайты – теперь в ассортименте обоих брендов остались исключительно кроссоверы ценой около миллиона. Ну а вазовские бюджетники с тех пор претерпели обновление: Granta перенесла рестайлинг, в ходе которого с ней слилась Kalina – и все это повлияло в том числе и на цены. В общем, давайте посмотрим, кто составит компанию Lada в начале 2019 года.

Lada Granta

Цена базовой комплектации: от 435 000

Цена комплектации с АКП: от 536 500 с АМТ / от 596 500 с АТ

Если в прошлом году Granta была не самым дешевым «двухпедальным» автомобилем на рынке, уступая Ravon R2 и FAW Oley, то теперь, несмотря на рестайлинг и связанное с ним небольшое подорожание, именно за нее просят меньше всего. Подробно об обновлении мы рассказывали после презентации модели, а в начале сентября провели ее тест-драйв – в этих материалах можно узнать, какие именно изменения получила Granta. Многие из них относятся к мелким, точечным – но некоторых мелочей вроде кнопки открывания багажника на седане владельцам и не хватало. Да и обновление внешности тоже пошло автомобилю на пользу.

1 / 3 Lada Granta седан'2018-н.в. 2 / 3 Lada Granta седан'2018-н.в. 3 / 3 Lada Granta седан'2018-н.в.

А вот технических изменений с рестайлингом пришло немного. В числе ключевых – «безвтыковые» поршни с выемками под клапаны, новая главная пара с увеличенным передаточным числом и спортивный режим роботизированной коробки передач. В остальном же все осталось по-прежнему: три мотора, три коробки передач и четыре (с учетом слияния с Калиной) типа кузова. Базовый восьмиклапанный 87-сильный двигатель сочетается только с механической коробкой, в паре с «роботом» работает самый мощный, 106-сильный агрегат с индексом 21127, а с четырехступенчатой АКП JF414E от Jatco – 98-сильный 21126.

1 / 7 Lada Granta универсал '2018-н.в. 2 / 7 Lada Granta универсал'2018-н.в. 3 / 7 Lada Granta лифтбек'2018-н.в. 4 / 7 Lada Granta лифтбек'2018-н.в. 5 / 7 Lada Granta хэтчбек '2018–н.в. 6 / 7 Lada Granta хэтчбек '2018–н.в. 7 / 7 Lada Granta '2018-н.в.

Базовое оснащение самого дешевого седана Granta по-прежнему скромное. Хоть окрашенные бамперы теперь и стали обязательной опцией, ни усилителя руля, ни электростеклоподъемников здесь нет – только водительская подушка безопасности, ABS с BAS да салонный фильтр (хотя последнее само по себе неплохо). Стоит такая машина 435 тысяч рублей – но ни о какой автоматической трансмиссии здесь и речи быть не может. Самое доступное предложение с двумя педалями – это Classic Optima за 536,5 тысяч: роботизированная коробка, электроусилитель руля, обогрев зеркал и кондиционер. Но здесь будет лишь одна подушка безопасности, зеркала регулируются вручную, задний диван – цельный, нет подогрева сидений, а вместо аудиосистемы – выемка в передней панели. Чтобы все это устранить, нужно доплатить всего 20 тысяч – и получить версию Comfort за 556,5 тысяч. А вот седан с автоматом «бедным» не бывает – это как минимум тот самый Comfort, но уже за 596,5 тысяч рублей. В остальных кузовах Granta немного дороже: самый дешевый хэтчбек и лифтбек без педали сцепления стоят от 551,5 тысячи, а универсал – еще на 10 тысяч больше.

Datsun on-DO / Datsun mi-DO

Цена базовой комплектации: от 480 000 / от 545 000

Цена комплектации с АКП: от 562 000 / от 595 000

После окончательного объединения Granta и Kalina было бы логичным не разделять и две модели Datsun – тем более что технически они практически близнецы. Здесь мало что изменилось по сравнению с прошлым годом: все та же вазовская основа, все те же отличия на уровне нюансов в подвеске и шумоизоляции и все та же внешность, которая, в отличие от Лады, рестайлинга не видела. Главным техническим отличием, как и ранее, стоит считать отсутствие роботизированной коробки передач, а также то, что в паре с автоматом работает не 98-сильный двигатель, а младший 87-сильный восьмиклапанник 11186.

1 / 4 Datsun on-DO '2014-н.в. 2 / 4 Datsun on-DO '2014-н.в. 3 / 4 Datsun on-DO '2014-н.в. 4 / 4 Datsun on-DO '2014-н.в.

Преимущества тоже остались неизменными: к примеру, плюсом можно считать то, что автоматическая коробка доступна в любом исполнении – от базового до топового. Здесь есть лишь одно исключение: седан по-прежнему позиционируется как более доступное предложение и имеет базовую версию Access с неокрашенными бамперами и без возможности доплатить за АКП. Кроме того, в отличие от вазовских машин, Datsun не предлагаются с кондиционером – за доплату здесь сразу появляется климат-контроль. В топовых версиях автомобили под японским брендом оснащаются боковыми подушками безопасности, которые не предлагаются для Granta. И еще одно доказательство «более высокого статуса» Datsun – это возможность заказать аудиосистему с 7-дюймовым цветным тачскрином: Granta этой малопопулярной опции лишилась.

Самый дешевый седан on-DO стоит 480 тысяч рублей, но версия Trust I с автоматом на 82 тысячи дороже – 562 000 рублей. Разница объясняется не только собственно четырехступенчатым автоматом Jatco, таким же как на Granta, но и наличием электростеклоподъемников, электрозеркал с подогревом, противотуманных фар и бортового компьютера. Но вот пассажирская подушка безопасности, как и климат-контроль, появляется только в версии Trust II за 587 тысяч рублей. Топовое же исполнение седана за 657 тысяч имеет раздельную спинку заднего дивана, задние парктроники, датчики дождя и света, а также те самые боковые эйрбеги и мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном и штатной навигацией.

1 / 4 Datsun mi-DO '2015-н.в. 2 / 4 Datsun mi-DO '2015-н.в. 3 / 4 Datsun mi-DO '2015-н.в. 4 / 4 Datsun mi-DO '2015-н.в.

Для хэтчбека mi-DO принцип построения комплектаций несколько иной: здесь фронтальные подушки безопасности, усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электрозеркала, подогрев передних сидений и некоторые другие опции уже включены в список базового оснащения. По этой причине автомобиль стоит минимум 545 тысяч рублей, а с автоматической коробкой – на 50 тысяч дороже: 595 тысяч. Правда, климат-контроль и центральный замок появляются только в следующем исполнении Trust II, которое с автоматом стоит 620 тысяч, а топовая версия по цене подбирается к 700 тысячам – 684 000 рублей.

Lada Vesta / Lada Vesta SW

Цена базовой комплектации: от 595 000 / от 677 000

Цена комплектации с АКП: от 665 000 / от 730 000

Vesta – один из бестселлеров первичного рынка: она опережает даже более дешевую Granta, а в прошлом месяце, к примеру, было продано почти 13 тысяч машин. Не слишком мешает продажам даже отсутствие у модели классического автомата: единственная альтернатива пятиступенчатой механике – это все тот же вазовский «робот». Зато сочетать его можно с любым из двух доступных моторов: базовым 1,6-литровым 21129 на 106 л.с. или 1,8-литровым 21179 на 122 силы. Второй хоть и построен на базе первого, но оснащается фазовращателем на впуске и облегченными распредвалами, а еще машины с ним штатно оснащаются задними дисковыми тормозами.

1 / 3 Lada Vesta '2015-н.в. 2 / 3 Lada Vesta '2015-н.в. 3 / 3 Lada Vesta '2015-н.в.

Как и в случае с Granta, мы объединяем седан и универсал Vesta, хотя подход к формированию комплектаций здесь несколько схож с таковым у Datsun: для четырехдверки предлагаются более доступные, но бедно оснащенные исполнения. Поэтому входной порог для покупки седана Vesta – это 595 тысяч рублей, но за эти деньги в машине не будет кондиционера, подогрева передних сидений и регулировки водительского по высоте. Минимальная же сумма для покупки «автоматизированной» машины – 665 тысяч, и здесь, в версии Classic Start, уже будет все вышеперечисленное. В дорогих же версиях можно получить боковые подушки безопасности, подогрев задних сидений, комбинированную отделку сидений экокожей или алькантарой, парктроники, датчики дождя и света, а также мультимедийку с 7-дюймовым цветным экраном.

1 / 3 Lada Vesta SW '09.2017-н.в. 2 / 3 Lada Vesta SW '09.2017-н.в. 3 / 3 Lada Vesta '2015-н.в.

Универсал сразу начинается с комплектации Classic Start за 677 тысяч рублей – но заказать для него коробку АМТ нельзя, придется доплачивать за Comfort, который с двумя педалями стоит 730 тысяч. Кроме «робота» доплата включает задние стеклоподъемники, регулировку водительского кресла по высоте, задние парктроники, аудиосистему и круиз-контроль. Топовая версия универсала с 1,8-литровым мотором и АМТ стоит 874 тысячи – и это уже ненамного ниже, чем у седана с его 870 тысячами.

Renault Logan / Renault Sandero

Цена базовой комплектации: от 564 000 / от 564 000

Цена комплектации с АКП: от 720 000 / от 733 000

Продолжаем обобщать: несмотря на то, что в Renault считают продажи Logan и Sandero по отдельности, при выборе дешевого автомобиля с автоматом эти машины-близнецы вполне едины. Обновление в середине прошлого года не принесло им серьезных изменений, ограничившись легкими штрихами во внешности и интерьере – светодиодные ДХО, индикатор температуры охлаждающей жидкости, новый руль и так далее. Технически же машины остались неизменными: в моторной гамме числятся восьмиклапанный K7M на 82 л.с., а также 16-клапанные K4M и H4M на 102 и 113 л.с. соответственно: второй работает в паре с механической коробкой, а вот второй – с интересным для нас автоматом. Сам по себе четырехступенчатый автомат DP0, конечно, совсем не интересный – но зато ремонтопригодный и довольно надежный (при условии хорошего к нему отношения).

1 / 6 Renault Logan '2018–н.в. 2 / 6 Renault Logan '2018–н.в. 3 / 6 Renault Logan '2018–н.в. 4 / 6 Renault Sandero '2018-н.в. 5 / 6 Renault Sandero '2018-н.в. 6 / 6 Renault Sandero '2018-н.в.

Прайс-листы для обеих моделей начинаются с единой суммы в 564 тысячи рублей: это исполнение Access, в котором наличествуют усилитель руля, подушка безопасности и ABS. Дальше Sandero в аналогичных комплектациях становится чуть дороже: в частности, самый дешевый Logan с АКП в комплектации Life стоит 720 тысяч рублей, а Sandero – 733. Здесь уже будет кондиционер, передние электростеклоподъемники и круиз-контроль. Но вот обогрев передних сидений и электрозеркала в сочетании с автоматом – это уже 775 или 803 тысячи в зависимости от числа дверей. Зато для Logan доступно исполнение Style, отличающееся помимо боковых подушек безопасности, задних парктроников, климат-контроля и кожаного руля еще и двухцветной отделкой передней панели. Такой Logan стоит 826 тысяч рублей – а Sandero со всеми этими опциями, но «скучной» панелью укладывается в 803.

Kia Picanto

Цена базовой комплектации: от 655 000

Цена комплектации с АКП: от 755 000

Когда-то Picanto был не только одной из самых маленьких, но и одной из самых доступных машин на рынке – но сейчас он поднабрал не только в стиле, качестве отделки и уровне оснащения, но и в цене. Для компакта предлагается два мотора и две коробки передач – но они жестко связаны между собой: с младшим трехцилиндровым литровым 67-сильным агрегатом сочетается только механика, а с 1,2-литровым 4-цилиндровым на 84 л.с. – исключительно четырехступенчатый автомат.

1 / 3 Kia Picanto '2017-р.в. 2 / 3 Kia Picanto '2017-р.в. 3 / 3 Kia Picanto '2017-р.в.

Маленький мотор – прерогатива более дешевых базовых комплектаций: с ним цена на Picanto стартует с 655 тысяч рублей. При этом базовая версия удивительно небогатая: здесь есть фронтальные подушки, датчик света, датчики давления в шинах и комплекс электронных систем безопасности, но нет даже электростеклоподъемников и кондиционера. Проще говоря, версия Classic – маркетинговая: уже в следующей версии Comfort появляются и кондиционер, и подогревы зеркал, передних сидений и даже руля, и передние стеклоподъемники, и многое другое. Однако базовая версия Classic с кондиционером и автоматом отличается от «механической лишь наличием кондиционера, стеклоподъемников, аудиосистемы, а стоит ровно на 100 тысяч дороже – 755 тысяч. Приличное оснащение для Picanto с АКП – это уже 780 тысяч, а топовая версия GT Line оценена в полновесные 960 тысяч.

Lada XRAY

Цена базовой комплектации: от 610 000

Цена комплектации с АКП: от 758 000

Lada XRAY – это уже шажок на территорию кроссоверов: ведь еще до появления XRAY Cross вазовцы позиционировали автомобиль именно как кроссовер, пусть и не имеющий ни пластикового обвеса, ни намеков на полный привод. По сути, единственные аргументы в таком позиционировании – это высокая посадка и дорожный просвет в 195 миллиметров. Набор силовых агрегатов здесь аналогичен таковому у Vesta за исключением связки 1,6-литрового мотора с «роботом». Базовый 106-сильный 21129 сочетается исключительно с пятиступенчатой механикой, а вот для 1,8-литрового 122-сильного 21179 предусмотрена возможность выбрать коробку АМТ. Но никаких внедорожных «помощников» здесь не будет: система Ride Select с имитацией блокировки переднего межколесного дифференциала есть только у XRAY Cross, который стоит дороже.

1 / 4 Lada XRAY '12.2015-н.в. 2 / 4 Lada XRAY '12.2015-н.в. 3 / 4 Lada XRAY '12.2015-н.в. 4 / 4 Lada XRAY '12.2015-н.в.

Стартовое исполнение XRAY под названием Standard стоит 610 тысяч рублей. в нее уже включены фронтальные подушки безопасности, усилитель руля, передние стеклоподъемники, помощь при трогании на подъеме и некоторые другие опции – но кондиционер и обогревы традиционно требуют доплаты. Более того, даже для следующей комплектации Classic кондиционер – это дополнительная опция. Однако самая дешевая «двухпедальная» версия XRAY за 675 тысяч уже его предусматривает – правда, кроме него и регулировки водительского сиденья по высоте сюда ничего не добавляется. Задние электростеклоподъемники, обогрев передний сидений и зеркал, а также аудиосистема при наличии АМТ обойдутся в 758 тысяч – ну а топовая версия Prestige с навигацией и камерой заднего вида стоит 843 тысячи рублей.

Renault Logan Stepway / Sandero Stepway

Цена базовой комплектации: от 676 000 / от 723 000

Цена комплектации с АКП: от 766 000 / от 793 000

Серия Stepway – это отчасти вынужденный двойной ход конем от французов. Чтобы поднять продажи немолодой модели и удовлетворить спрос на двухпедальные версии, старой коробке DP0 уже не хватало запала, а единственной альтернативой был вариатор. Его внедрение требовало увеличения клиренса – и именно для версии Stepway увеличение клиренса пришлось как нельзя кстати. В результате получилось решить все вопросы разом, попутно ответив ВАЗу на появление седана Vesta Cross. Подробно о разработке «кросс-Логана» и ездовых впечатлениях мы рассказывали в недавнем тест-драйве.

1 / 3 Renault Logan Stepway '2018-н.в. 2 / 3 Renault Logan Stepway '2018-н.в. 3 / 3 Renault Logan Stepway '2018-н.в.

Технически версия Stepway ожидаемо отличается увеличенным до 195 мм дорожным просветом, более плотной и энергоемкой подвеской и собственно вариатором JF015E, который хорошо известен по моделям концерна Renault-Nissan. Правда, вариатор – прерогатива версии Stepway City, а «обычные» Logan и Sandero Stepway предлагаются в с теми же механикой и четырехступенчатым автоматом. Вариатор, в отличие от автомата, работает в паре исключительно с самым мощным 113-сильным мотором H4M, а прочие силовые агрегаты – те же, что и у упомянутых выше «французов»: 82-сильный K7M или H4M в паре с пятиступенчатой механикой или 102-сильный K4M в сочетании с АКП.

1 / 3 Renault Sandero Stepway '2018-н.в. 2 / 3 Renault Sandero Stepway '2018-н.в. 3 / 3 Renault Sandero Stepway '2018-н.в.

Цены на Logan Stepway начинаются с отметки в 676 тысяч рублей – «пустой» версии Access здесь нет, а учитывая цену, логично видеть уже в базе кондиционер, подогрев зеркал и передних сидений, электростеклоподъемники и прочее. Седан с АКП стоит минимум 766 тысяч рублей, а с вариатором – еще дороже: 801 тысячу рублей. Самый дорогой Logan с длинным уточнением «Stepway Drive City» обойдется в 872 тысячи. Sandero – еще дороже: 723 тысячи в базе, от 793 тысяч с гидромеханическим автоматом и 911 тысяч – в топовом исполнении.

Lifan X50

Цена базовой комплектации: от 690 000

Цена комплектации с АКП: от 770 000

Чем большую сумму мы выделяем на покупку, тем явственнее становится любовь покупателей в России ко всему «кроссоверному», даже если по факту оно отличается лишь наличием декоративного пластикового обвеса. Lifan X50 – еще один такой «кроссовер»: небольшой хэтчбек со 185 миллиметрами дорожного просвета и исключительно передним приводом, но украшениями из неокрашенного пластика на арках. В остальном тоже никаких откровений: сзади в подвеске – балка, под капотом – 1,5-литровый двигатель с индексом LF479Q2, выдающий скромные и налогово неудобные 103 лошадиные силы. Единственная «отдушина» – это возможность доплатить и выбрать не пятиступенчатую механику, а вариатор, хотя и это сочетание порадует только спокойного водителя.

Минимальная сумма для покупки Lifan X50 – 690 тысяч рублей. Однако ценообразование здесь вполне типично для китайских брендов: разница между «базой» и «топом» невелика, так что от стартового Comfort до двухпедального Luxury CVT – всего 80 тысяч. Впрочем, и отличий минимум: мультируль, задние парктроники да подогрев передних сидений. Даже люк и мультимедийная система с тачскрином и навигацией достались только «механической» версии Luxury. Доплатить в автомобиле с вариатором можно только за стилистический пакет Off-Road, который предлагает накладки на арки и бамперы за 25 тысяч рублей. Кстати, стоит также отметить, что для всех рассмотренных выше машин указывались исключительно цены на экземпляры 2019 года, а вот X50 можно приобрести только прошлогодними.

Nissan Almera

Цена базовой комплектации: от 688 000

Цена комплектации с АКП: от 809 000

Almera прекратили выпускать уже полгода назад, а потому не стоит удивляться, что в продаже, как и у Lifan, есть исключительно прошлогодние машины. Однако пока Almera доживает свой век «из складских запасов», исключить ее из списка тоже было бы несправедливо. В Nissan ожидают, что складских запасов хватит на весну, что говорит о не самом высоком спросе. Удивляться здесь нечему: родственный Logan успел обновиться уже несколько раз, а Almera с 2012 года продолжала эксплуатировать образ «большого Логана» без каких-либо заметных изменений. Вдобавок для седана предлагается только один мотор – «промежуточный» 102-сильный K4M, который един и для пятиступенчатой механики, и для все того же четырехступенчатого автомата DP0.

1 / 4 Nissan Almera '2012-18 2 / 4 Nissan Almera '2012-18 3 / 4 Nissan Almera '2012-18 4 / 4 Nissan Almera '2012-18

Базовая Almera недешева – седан в исполнении Welcome стоит 688 тысяч рублей. Наполнение комплектации не такое приветливое, как название: фронтальные подушки, ABS, ГУР да два стеклоподъемника – вот и весь основной пакет. Версия Comfort предполагает наличие обогрева передних сидений, центрального замка, борткомпьютера и электрозеркал с подогревом – но при этом кондиционер добавляется только в соответствующей версии Comfort A/C. Комплектации седана с автоматом начинается как раз с нее – а обойдется такая машина в 809 тысяч рублей. Топовое же исполнение Tekna с АКП стоит 869 тысяч: здесь будут задние электростеклоподъемники, кожаный руль и мультимедийка с цветным, но скромным сенсорным экраном на 5 дюймов.

Lada Vesta Cross / Lada Vesta SW Cross

Цена базовой комплектации: от 690 000

Цена комплектации с АКП: от 844 000 / от 830 000

В отличие от «кроссовых» Logan и Sandero, Vesta Cross и SW Cross не имеют «уникальных» двигателей и коробок передач. Более того, возможность выбора здесь даже уже, чем у обычных версий без черного пластика в отделке и увеличенного до 203 миллиметров дорожного просвета. Дело в том, что с коробкой АМТ здесь сочетается только 1,8-литровый 122-сильный двигатель, а в пару к базовому 1,6-литровому предлагается только пятиступенчатая механика. Зато задние дисковые тормоза здесь входят в стандартное оснащение.

1 / 6 Lada Vesta Cross '2018-н.в. 2 / 6 Lada Vesta Cross '2018-н.в. 3 / 6 Lada Vesta Cross '2018-н.в. 4 / 6 Lada Vesta SW Cross '2017-н.в. 5 / 6 Lada Vesta SW Cross '2017-н.в. 6 / 6 Lada Vesta SW Cross '2017-н.в.

Причина такой щедрости проста: приставка Cross означает только богатые комплектации. Причем здесь принцип построения исполнений не такой, как обычно: универсал предлагается в версиях Comfort и Luxe, а седан – исключительно в Luxe. Именно поэтому SW Cross оказывается дешевле и в базовом оснащении, и в самой дешевой версии с «роботом»: в исполнении Comfort нет боковых подушек безопасности, обогрева лобового стекла, датчиков дождя и света, климат-контроля и некоторых мелких опций вроде светодиодной подсветки салона, автоматического выключения света фар и так далее. Такой универсал обойдется минимум в 780 тысяч рублей, а с АМТ и более мощным мотором – в 830 тысяч. Luxe с АМТ стоит минимум 881 тысячу, а топовая версия пятидверки с камерой заднего вида, подогревом задних сидений и навигацией оценена в 927 тысяч рублей. У седана ценовая вилка поуже: минимальный ценник – 794 тысяч, вариант с роботизированной трансмиссией стоит от 844 тысяч, а топовое исполнение укладывается в 890 тысяч рублей.

Вне зачета

Для тех, кто по каким-то причинам не заинтересовался ни одной моделью из списка выше, но все равно не отказывается от идеи купить недорогой автомобиль с автоматом, предлагаем еще 5 популярных моделей, которые оказались совсем немного дороже «топ-10».

Lifan Solano

Цена базовой комплектации: от 710 000

Цена комплектации с АКП: от 840 000

1 / 3 Lifan Solano II '2016-н.в. 2 / 3 Lifan Solano II '2016-н.в. 3 / 3 Lifan Solano II '2016-н.в.

Ford Fiesta

Цена базовой комплектации: от 774 000

Цена комплектации с АКП: от 834 000

1 / 3 Ford Fiesta Titanium 5-door '2017-н.в. 2 / 3 Ford Fiesta Titanium 5-door '2017-н.в. 3 / 3 Ford Fiesta Titanium 5-door '2017-н.в.

Volkswagen Polo

Цена базовой комплектации: от 646 000 с учетом временной скидки

Цена комплектации с АКП: от 816 000 с учетом временной скидки

1 / 4 Volkswagen Polo Sedan '2015-н.в. 2 / 4 Volkswagen Polo Sedan '2015-н.в. 3 / 4 Volkswagen Polo Sedan '2015-н.в. 4 / 4 Volkswagen Polo Sedan '2015-н.в.

Hyundai Solaris

Цена базовой комплектации: от 730 000

Цена комплектации с АКП: от 843 000

1 / 4 Hyundai Solaris '2017-н.в. 2 / 4 Hyundai Solaris '2017-н.в. 3 / 4 Hyundai Solaris '2017-н.в. 4 / 4 Hyundai Solaris '2017-н.в.

Kia Rio

Цена базовой комплектации: от 765 000

Цена комплектации с АКП: от 865 000