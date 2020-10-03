Несмотря на статус мирового бестселлера, в России популярность Corolla похожа на кардиограмму – какие-то поколения продавались вполне успешно, а какие-то даже не попадали в топы продаж. Десятое поколение в России и вовсе оказалось последним, которое можно признать довольно успешным. И не в последнюю очередь это связано с политикой самого производителя: зачем пытаться продвигать Corolla, зная, что потенциальный покупатель продаст последнюю рубаху, но купит Camry ? Этот тезис наглядно подтверждается локализацией: если Camry XV40 начали собирать на свежепостроенном заводе под Санкт-Петербургом, то в случае с Corolla ставка была сделана на японскую сборку. С одной стороны, это должно было помочь, сыграв на стереотипе о лучшем качестве японской сборки, а с другой, дало ясно понять, что в Тойоте не делают ставку на младшую модель и не сильно озабочены объемами ее продаж. Тем не менее на вторичном рынке Corolla пользуется уверенным спросом. Здесь ей на руку играет имидж надежной марки и большое количество действительно крепких праворулек. Давайте посмотрим, как себя чувствует десятое поколение сейчас, спустя почти пятнадцать лет после запуска производства, и сколько денег стоит готовить на покупку? Ответы на эти вопросы могут оказаться несколько более неожиданными, чем кажется на первый взгляд.

Сколько стоит нормальный вариант?



Как мы уже поняли, у «десятой» Corolla график продаж был ощутимо синусоидальным. Дебютировав в 2006 году, модель быстро набрала форму на сильном рынке, выйдя на пик в 64 тысячи машин уже к 2008 году. А вот кризисный 2010-й обрушил продажи до 16 тысяч, и выйти из этого пике Corolla смогла лишь частично, вернув в оставшиеся 2011-2013 годы лишь половину былого величия со средними продажами по 30 тысяч в год. С учетом суммарных объемов продаж вторичный рынок по модели силен и хорошо сформирован, хотя спорадический характер продаж сказывается на нем и сейчас. А чуть позже мы увидим, что он вдобавок искажает ценовую картину.

Цены на подержанные Corolla традиционно для Toyota остаются довольно высокими. Особенно шокируют максимальные ценники, которые выставляют на свои машины отдельные продавцы. Так, за автомобили в возрасте 11-13 лет просят до 600-620 тысяч рублей, а для рестайлинговых экземпляров 2011-2013 годов запросы продавцов порой вырастают до немыслимых 800-850 тысяч рублей. Фактически мы видим нередкую с учетом падения курса рубля ситуацию, когда довольно старую машину продают по цене новой на момент покупки. Минимальные ценники тоже наглядно отражают разницу в цене между рестайлинговыми и дорестайлинговыми автомобилями. Для экземпляров до 2010 года стартовый ценник «чего-то почти живого» составляет 300-400 тысяч, а с 2010 года сразу прыгает к полумиллиону и дальше растет до 550-600 тысяч. То есть о рестайлинговой Corolla без полумиллиона можно даже не мечтать, а реальный бюджет покупки будет еще выше.

Для того чтобы понять, сколько действительно нужно готовить денег, стоит взглянуть на средние цены. Дорестайлинговые машины тучных 2007-2008 годов продают за 400-450 тысяч, что кажется неплохим предложением, а к 2009 году цена достигает полумиллиона. Переходный 2010 год поднимает средний ценник до 500-550 тысяч, а вот первый пострестайлинговый год сразу расставляет все точки над i, подбрасывая цены одним махом на сто тысяч, до 650-700. На этой отметке они и остаются, хотя более дорогих машин в продаже тоже хватает, и к финальному 2013-му году средний ценник закономерно подрастает еще немного, до 700-750 тысяч. Таким образом, на приличную машину стоит готовить те самые 650-700 тысяч, что подтверждает и анализ рынка, и сервис оценки Autocheck.

О том, почему рестайлинг так резко задирает цены, мы поговорим чуть позже, в разделе о технике, а пока отметим, что купить машину возрастом 10 лет и младше будет еще и более сложно. Дело в том, что 60% вторичного рынка формируют автомобили тех самых 2007-2008 годов, а рестайлинговые варианты составляют всего около 30% рынка. На этом фоне некоторое облегчение вызывает хотя бы то, что не придется выбирать тип кузова. Да и в такси Corolla с ее тесным вторым рядом была не востребована – более дорогая Camry здесь опережает ее в разы. Остается только понять, удалось ли десятому поколению проникнуть не только в центральные регионы, но и в более отдаленные уголки России, такие как Сибирь и Дальний Восток.

Где искать машину?

В распределении по стране на этот раз есть необычные детали: в частности, это небольшая доля Москвы в общей массе. Предложения из столицы составляют всего около 10% рынка – машин здесь примерно столько же, сколько на юге и в Сибири. Даже на Урале вариантов больше – почти 15%. В Санкт-Петербурге Corolla не очень популярна – здесь собрано менее 5% объявлений. Ну а лидирует ожидаемо Поволжье, которое формирует 20% вторичного рынка по модели. На этом фоне еще одно небольшое откровение – это низкая популярность Corolla на Дальнем Востоке. Мало того, что здесь в продаже всего пара десятков машин, так вдобавок почти все они праворульные, а потому нас не интересуют.

Ценовая картина по регионам тоже обманчивая. Если преобладание дешевых машин за 400-450 тысяч в Москве и Санкт-Петербурге – это скорее правило, чем исключение, то тот факт, что на юге страны, в Поволжье и на Урале цены будут аналогичными – наоборот. Единственный регион, который почти традиционно выбивается из общей картины, – это Сибирь, где Corolla оказывается минимум на 50 тысяч дороже среднего по стране на уровне 450-500 тысяч. Однако чтобы понять причину такой низкой средней стоимости машин, стоит вспомнить то, о чем мы говорили чуть раньше – распределение по возрасту. Преобладание дешевых вариантов объясняется доминирующим числом дорестайлинговых автомобилей. Тем же, кто хочет свежий автомобиль (а с учетом технических особенностей его хочется почти всем), придется смотреть на распределение цен по годам выпуска, а не по регионам. В общем, ситуация вполне схожа с той, что мы видели в случае с Ford Focus III: иллюзия низких цен создается дисбалансом в общем объеме рынка в пользу более возрастных машин.

В случае с Corolla высокая цена еще не гарантирует хорошего технического состояния и небольшого пробега. И прежде чем говорить о первом, давайте разберемся со вторым. Какие показатели можно встретить на одометрах большинства машин и насколько склонны владельцы «чистокровных японцев» скручивать пробег перед продажей?

На какой пробег рассчитывать?

Если взглянуть на статистику пробега у тех Toyota Corolla, что выставлены на продажу, то можно сделать два вывода. Первый – полушутливый-полусерьезный: мы весьма точно выбрали расчетный среднегодовой пробег, равный 15 тысячам километров, поскольку у машин любого года выпуска преобладающий заявленный пробег совпадает с нашим расчетным. Второй – простой: владельцам Corolla не чуждо ничто человеческое, в том числе и любовь к «приятным» цифрам на одометре. Разумеется, с поправкой на возраст: по нашим расчетам, даже самые молодые машины 2013 года уже должны преодолеть отметку в 100 тысяч километров. Но вот какое любопытное дело: среди восьмилетних машин с теоретическим пробегом в 120 тысяч доля «превышающих» с заявленным пробегом в 150 тысяч и выше составляет добрые 40%. И по мере увеличения возраста она… сохраняется! Для девятилетних и десятилетних машин эта доля увеличивается буквально на считанные проценты, не достигая даже 50%. В общем, типичная «уличная магия»: чем ближе 150 тысяч, тем меньше владельцы начинают ездить на своих машинах…

Следующей психологической отметкой ожидаемо становятся 200 тысяч, и здесь динамика еще более наглядная. Доля машин с заявленным пробегом более 200 тысяч при теоретическом в 150-200 стабильно держится на довольно низком уровне в 30%, даже когда расчетный показатель достигает 195 тысяч километров. Причем именно машины 2007-2008 года выпуска, как мы помним, самые многочисленные, и они же оказываются самыми наглядными в вопросе человеческой психологии.

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Но в случае с выбором подержанной Corolla самые старые машины – это не только наглядное пособие по корректировке пробега. Факт того, что при покупке Toyota пробег стоит умножать на 1,3, а то и на полтора, мало для кого станет откровением – эти машины, обладая статусом простых и надежных, обычно становятся спутниками в активной эксплуатации. Однако некоторые вопросы к Corolla десятого поколения связаны именно с надежностью, а точнее, с ресурсом некоторых узлов. Давайте подробнее выясним, где могут возникнуть сложности и почему дешевые дорестайлинговые машины – это не такое удачное вложение денег, как может показаться.

На что обратить внимание при покупке

Состояние кузова у Corolla в этом возрасте во многом зависит от ухода за тонким и не самым прочным ЛКП. Хронические мелочи – это страдающая от сколов кромка капота и ржавеющая под хромированным молдингом крышка багажника, из-за которых обычно перекрашивают элемент целиком. Порог, особенно в зоне шва, наверняка подернулся коррозией, а низы дверей при недостаточно регулярной мойке могут иметь дефекты в зоне завальцовки. То же самое касается полостей арок с ворсовыми подкрылками, под которыми может годами скапливаться влага и грязь. Стыки бамперов с крыльями – еще одна зона риска, где из-под облезающей краски выползает ржавчина. Однако встретить машину, у которой будут все вышеперечисленные проблемы одновременно, все же маловероятно. Хотя некоторые адепты «вечных Тойот, за которыми не надо ухаживать» могут довести до ручки любую машину, а уж эту Короллу и подавно.

Ходовая часть у Corolla не слишком аристократичная, зато простая и ремонтопригодная: это МакФерсон впереди и скручиваемая балка сзади. Единственный вопрос здесь – поиск оптимального баланса между ценой и качеством неоригинальных запчастей, поскольку оригинальные все же дороговаты. В остальном все вполне демократично, даже мелочи вроде шаровых опор, меняемых отдельно от рычага, присутствуют. То же самое касается тормозов: здесь применены дисковые механизмы на обеих осях, но даже оригинальные компоненты в большинстве своем стоят умеренных денег, а качественные заменители – еще дешевле.

Немного расстроить может разве что рулевая рейка: она нередко стучит, а поскольку этот стук долгое время не приносит никаких проблем, кроме дискомфорта, некоторые владельцы предпочитают не тратиться на ремонт. Учитывая, что усилитель руля здесь не гидравлический, а электрический, кто-то вообще не вспоминает о рейке до критических поломок. Однако даже это не так страшно: неоригинальную восстановленную рейку можно купить тысяч за 15-20.

Трансмиссия – это тот самый камень преткновения, из-за которого дорестайлинговые машины менее предпочтительны, чем рестайлинговые. Дело в том, что единственным доступным вариантом автоматизированной трансмиссии до рестайлинга был робот с одним сцеплением. И здесь некоторых может ждать разочарование: помимо обычных проблем с надежностью этот агрегат, в отличие от европейских собратьев, еще и необычайно задумчив. Говорят, что производитель сознательно пошел на это в попытке продлить ресурс сцепления, но тот факт, что за время выпуска прошивку робота несколько раз дорабатывали, намекает на другое. Понятно, что кардинально изменить принцип работы коробки, естественно, было невозможно, так что японцы решили пойти другим путем. Поэтому после рестайлинга робот окончательно уступил место классическому автомату U340/341 – архаичному и четырехступенчатому, но простому и надежному. При условии регулярной замены масла он может пройти 250, а то и 300 тысяч километров, так что с учетом возраста машин ресурс многих коробок еще не исчерпан. Этим и объясняется повышенная ценность рестайлинговых машин как у владельцев, так и у покупателей. Ну а тем, кто хочет сэкономить, можно взглянуть в сторону машин с механикой – там и до рестайлинга особых проблем не было, так что МКП можно считать «универсальным» вариантом.

Моторная гамма у десятого поколения Corolla была на удивление широкой, но нам достались только три бензиновых варианта. На ранних машинах базовым был 1,4-литровый 4ZZ-FE – такой же, как у прошлого поколения. Конструктивно мотор довольно простой, но его ресурс сильно зависит от качества обслуживания и особенно смазки. Не самый лучший подбор поршневых колец нередко приводит к закоксовке и угару масла, а те, кто пренебрегает обслуживанием цепного ГРМ, окончательно подкашивают здоровье не самого ресурсного мотора. После рестайлинга на Corolla появился двигатель 1NR-FE объемом 1,33 литра – более современный, но не лишенный той же склонности к потреблению масла. Недостатки даже устраняли в ходе сервисных кампаний, так что сейчас при покупке машины, особенно с небольшим пробегом, стоит поинтересоваться списком выполненных работ. Ну а «старшим» и самым популярным вариантом был 1,6-литровый 1ZR-FE. Конструктивно он похож на 4ZZ-FE: алюминиевый блок с чугунными гильзами, распределенный впрыск и цепной ГРМ. Однако и проблема масложора его, как ни странно, тоже коснулась, причем иногда мотор приходилось вскрывать еще до 200 тысяч километров. В общем, при покупке подержанной Corolla крайне желательной процедурой будет эндоскопия цилиндров для оценки текущего состояния и остаточного ресурса.

Ну а теперь, имея представление о том, почему лучше подкопить денег на рестайлинговую машину и сколько именно денег потребуется на покупку, можно взглянуть на несколько наглядных примеров хороших и плохих машин, которые побывали у нас в Automama. Ведь, несмотря на некоторые хронические болезни, Corolla – автомобиль вполне неплохой, и найти живую машину вполне возможно.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Один из хороших образцов Corolla приехал к нам в офис в Москве около года назад: это был рестайлинговый седан 2012 года на механике и с пробегом в 112 тысяч километров. В телефонном разговоре клиент обозначил, что является собственником машины, но владеет ей недавно и продает вынужденно, а до него у автомобиля за всю жизнь был один собственник. Предложение, конечно же, показалось нам интересным, и наш эксперт в тот же день отправился на осмотр.

Как ни удивительно, но абсолютно все, что рассказал по телефону продавец, оказалось правдой. Автомобиль был практически в идеальном состоянии для своих лет – из дефектов были лишь незначительные сколы и царапины, не считая единственной небольшой вмятины на пороге. Тест-драйв также ничем не огорчил, лишь горящий на приборной панели сигнал ABS обратил на себя внимание. Но самое главное – проверка документов действительно подтвердила, что все 8 лет Corolla фактически провела в одних руках. Так что мы предварительно согласовали с клиентом цену и отправились на комплексную диагностику.

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Диагностика рассказала нам лишь то, что уже было известно: никаких дефектов, кроме неисправного датчика ABS, обнаружить не удалось. Соответственно, сделка состоялась в тот же день, и автомобиль сразу отправился сначала на замену датчика, а затем… в Краснодар. Да, такое в нашей практике бывает: иногда автомобили переезжают в регион, где они более востребованы. Уже на юге Corolla прошла полную предпродажную подготовку и уже в скором времени нашла нового владельца.

Еще одну Corolla мы встретили тоже прошлой осенью, но сразу в Краснодаре. Клиент приехал в наш офис сам с целью продажи дорестайлинговой машины 2008 года с пробегом в 189 тысяч километров. Внешне автомобиль выглядел просто великолепно – настолько, что это настораживало. Не может ведь машина такого возраста и с таким пробегом не иметь ни единого скола и царапины, кроме легкой притертости на правом переднем крыле. Однако проверка документов показала, что клиент действительно являлся собственником, так что мы вооружились скепсисом и толщиномером и приступили к осмотру.

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Очевидные предположения о том, что автомобиль полностью перекрашен, само собой, оказались верными. Но проблема была не в этом, а в том, что полная перекраска, включая пороги и внутренние силовые элементы, проводилась после кузовного ремонта: на это намекало резаное заднее крыло. Еще одним элементом «тюнинга» была замена роботизированной коробки передач на автомат от рестайлинга. Беглый тест-драйв никаких явных проблем кроме отсутствия индикации включенного режима коробки на приборке не выявил, однако ручаться за полную работоспособность этой системы мы бы не стали. В общем, с учетом всех «улучшений» мы отказались от покупки автомобиля, который точно не соответствовал розничным стандартам Automama. Как обычно, мы предложили клиенту экспресс-аукцион, но ориентировочная цена, которую можно было бы там получить, клиента не устроила, так что сделка не состоялась.

Третья Corolla на сегодня – пример совсем свежий, мы нашли ее в Ростове-на-Дону в середине этого лета. Автомобиль был дорестайлинговый, 2008 года, с пробегом в 200 тысяч и, что немаловажно, на механике. По телефону продавец честно предупредил о незначительном ДТП, из-за которого была перекрашена пара элементов, но больше ничего не вспомнил, так что наш эксперт выехал на осмотр автомобиля.

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На первый взгляд автомобиль выглядел неплохо с учетом пробега в 200 тысяч. Несколько небольших дефектов было видно невооруженным глазом: задний бампер имел потертости и провисал с правой стороны, на переднем имелась трещина, а на капоте – сколы. Но это для 12-летнего автомобиля вполне простительно. Но вот когда дело дошло до осмотра с толщиномером, обнаружились уже непростительные детали.



При тщательном изучении машины наш эксперт выявил 11 перекрашенных элементов, не считая порогов и задних крыльев с обеих сторон. Более того, слой шпатлевки на некоторых деталях был таким, что мы бы не рекомендовали сильно хлопать дверями, чтобы не облегчить машину на пару килограммов. В общем, было кристально ясно, что ни о каких розничных стандартах и речи нет, и автомобиль нам не подойдет, так что подтекание в подкапотном пространстве было уже неважным. Как обычно бывает в таких случаях, мы предложили клиенту воспользоваться нашим экспресс-аукционом, а клиент, как обычно, отказался, рассчитывая продать машину дороже. И, скорее всего, нашему «архитектору» это удалось: далеко не каждый покупатель берет с собой не то что толщиномер, а даже базовые знания о том, как осматривать машину.