Я посадил за руль другого человека: чем это опасно и почему за это можно получить штраф

Все слышали об услуге «трезвый водитель», которую предоставляют компании, таксопарки и просто частные лица. Некоторые такой услугой даже пользовались. А некоторые иногда просят сесть за руль друга, супругу, соседа или знакомого – например, если праздник удался, а до дома доехать надо. Все эти ситуации объединяет одно условие: за рулем оказывается посторонний человек. Но далеко не все водители учитывают все возможные проблемы, которые могут из-за этого возникнуть. А проблемы вполне вероятны, причем как для того, кому помогают, так и для того, кто сел за руль. Давайте разберемся, какие.

Для начала оговоримся: разумеется, мы не будем перечислять все возможные нарушения, которые может совершить человек, которого попросили сесть за руль, ведь теоретически он может нарушить буквально что угодно. Но тут возможны два ключевых сценария: если нарушение будет зафиксировано автоматической камерой, то штраф все равно придет владельцу машины. Ну а если нарушение увидит инспектор ДПС, то наказание понесет уже тот, кто сидит за рулем – например, если водитель выедет на встречку через сплошную линию разметки, то получит стандартное наказание. Но этим может не ограничиться, если при передаче управления водитель и владелец машины не учли дополнительных условий – вот эти условия и их последствия мы и уточним. И это будут вовсе не те нарушения ПДД пассажиром, за которые несет наказание водитель.



Если у водителя нет с собой документов

Самая безобидная ситуация – это вариант, когда владелец автомобиля посадил за руль трезвого человека, у которого есть водительские права, но их нет при себе. При остановке инспектором водитель будет отвечать по части 2 статьи 12.3 КоАП: согласно ей, «управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им <…> влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».

Однако наказание в этой ситуации понесет и сидящий рядом владелец машины, причем наказание это будет гораздо более существенным. Часть 3 той же статьи 12.3 КоАП указывает, что «передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им, влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей».

Если у водителя нет прав или он был их лишен

Иногда сознание нетрезвого владельца машины подсказывает ему, что «тут ехать пять минут», и за руль можно посадить хоть кого-нибудь трезвого и немного умеющего водить. Ну или на помощь готов прийти знакомый, лишенный прав за какое-то серьезное нарушение, ведь он-то водить умеет. Такая «взаимовыручка» может обернуться серьезным наказанием для обоих. Если прав у водителя никогда не было, то он будет наказан по части 1 статьи 12.7: она указывает, что «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 15 000 рублей». Ну а если за рулем будет «лишенец», то его накажут по части 2 той же статьи, и накажут сурово: «управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов».



Но наказание в этой ситуации тоже понесет не только водитель, но и владелец машины, который посадил его за руль. Причем здесь уже будет неважно, нет ли у водителя прав вообще, или же он был их лишен. Часть 3 все той же статьи 12.7 гласит, что «передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей».

Отдельно отметим, что аналогичное наказание предусмотрено в ситуации, когда родители сажают своего несовершеннолетнего ребенка за руль, чтобы «поучить водить» или «покататься». Разве что штраф «водителю» все равно будет адресован его родителям.

Если водитель тоже будет пьян

Случаются и такие ситуации, когда после застолья из его участников выбирают самого трезвого, чтобы посадить его за руль – «ведь он выпил всего две рюмки». Вполне предсказуемо это худший сценарий, грозящий максимально серьезным наказанием для обоих участников авантюры – водителя и владельца машины. Что будет с пьяным водителем, мы уже разбирали подробно: по части 1 статьи 12.8 ему грозит «наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет», а если он сел за руль пьяным повторно, то понесет уже уголовную ответственность.



Но стоит помнить и о том, что абсолютно такое же наказание предусмотрено и для владельца машины. Часть 2 той же статьи 12.8 указывает, что «передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет». Проще говоря, владелец машины, за рулем которой едет пьяный водитель, будет наказан точно так же, как будто он ехал пьяным сам.

Если водитель не вписан в страховку

Последний сценарий – один из самых неприятных, но уже не для владельца машины, а для того, кто согласился сесть за руль. Если полис ОСАГО на этот автомобиль не «неограниченный», а предусматривает ограниченное число лиц, допущенных к управлению, и «трезвый водитель» в него не вписан, это грозит ему потенциальными проблемами. Прежде всего, при остановке инспектором он будет оштрафован по части 1 статьи 12.37 КоАП. Согласно ей, «управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей».



Но штраф – далеко не самое неприятное, ведь есть еще и вероятность ДТП. Если авария произойдет не по вине «трезвого водителя», то его потенциальные убытки ограничиваются все тем же штрафом в 500 рублей – ремонтировать автомобиль будет страховая компания виновника. Куда больше проблем ждет водителя, если он попадет в ДТП по своей вине. Такую ситуацию мы подробно разбирали в отдельном материале, так что здесь кратко опишем последствия.

Если водитель, не вписанный в страховку, становится виновником аварии, то страховая компания сначала возместит ущерб потерпевшим в ДТП, а затем, согласно пункту «д» части 1 статьи 14 Федерального закона «Об ОСАГО» № 40 от 25.04.2002, подаст в суд на виновника с регрессным требованием о компенсации ущерба. И шансов выиграть суд у виновного водителя практически нет, ведь требование страховщика закреплено законодательно. А ведь остаются еще и возможные претензии владельца автомобиля, за рулем которого ехал «трезвый водитель». Таким образом, желание помочь может обернуться для помощника крупными долгами за восстановление всех разбитых в ДТП машин. Об этом нужно помнить, когда вас просят сесть за руль и довезти кого-то «буквально пару кварталов».

Отдельно отметим проблемы для владельца разбитого автомобиля, если он действительно воспользовался услугой «трезвый водитель». Большинство компаний и лиц, оказывающих эту услугу, не заключают с заказчиком никаких официальных соглашений, подтверждающих материальную ответственность водителя при ДТП и вообще как-либо регламентирующих отношения между заказчиком и исполнителем. То есть, вполне вероятна ситуация, когда вызванный «трезвый водитель» просто скроется с места ДТП, оставив владельца разбираться с последствиями самостоятельно. Чем это может обернуться – вопрос открытый, ведь для начала придется доказывать, что собственник машины, особенно если он был нетрезв, на самом деле не сидел за рулем.

Ну а резюмируя все вышесказанное в целом, можно сделать простой вывод: если у вас нет возможности сесть за руль своей машины, проще и безопаснее добраться до дома на такси. А если вас просят сесть за руль чужой машины, от этого лучше отказаться – объем потенциальных проблем слишком велик.