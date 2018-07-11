В вояж на Запорожце: как и на чем ездили в отпуск автомобилисты СССР

В вояж на Запорожце: как и на чем ездили в отпуск автомобилисты СССР

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В наше время путешествие на собственном автомобиле во время отпуска стало обыденностью – никого не удивишь поездкой на машине в Крым или на Кавказ, да и в европейские «трипы» российские автомобилисты отправляются регулярно и с удовольствием. Возможно, это связано с "историческим наследием", ведь наши отцы и деды так же лихо бороздили просторы Советского Союза на своих Москвичах, Жигулях и даже Запорожцах. Каршеринг, навигация, кондиционер, круиз-контроль и прочие атрибуты современных автотуристов были им, конечно же, неведомы, но "отпуск на колёсах" для многих жителей СССР был не мечтой, а реальностью. Сегодня мы попробуем вспомнить, как это им удавалось, и с какими трудностями сталкивались отважные автотуристы полвека назад.

Первые шаги

Как сколь-нибудь массовое явление автомобильный туризм возник в СССР в пятидесятые годы – практически одновременно с проникновением в обиход собственных автомобилей. Да, личная машина была диковинкой, но многие молодые автомобилисты решались на то, чтобы отправиться летом во время отпуска в небольшое путешествие – например, к морю. Дешевизна топлива и относительная доступность путёвок способствовали интересу советских граждан к дальним поездкам на собственной машине. Тем более, что многие автомобилисты в недавнем прошлом были заядлыми мотопутешественниками, привычными к тяготам и лишениям, связанным с «отдыхом на колёсах». К тому же в автомобиле с закрытым цельнометаллическим кузовом путешествовать и отдыхать на стоянках было на порядок комфортнее, чем на двухколёсном транспорте. Ведь даже тесный Запорожец или чуть более просторный Москвич позволял взять на борт нехитрый дорожный скарб, включая палатку и личные вещи для двух-трёх путешественников. Вдобавок очень быстро «грузовой потенциал» автомобилей начали расширять с помощью багажников на крышу и прицепов – как покупных, так и самодельных.

путешествие на автомобиле СССР

Первые советские автотуристы не боялись путешествовать даже на тесном и слабосильном «четырёхсотом» Москвиче

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Доступность и относительная массовость ЗАЗ-965 способствовали его популярности – в том числе и среди тех, кто любил путешествовать по СССР на «своих колёсах»
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Доступность и относительная массовость ЗАЗ-965 способствовали его популярности – в том числе и среди тех, кто любил путешествовать по СССР на «своих колёсах»
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Доступность и относительная массовость ЗАЗ-965 способствовали его популярности – в том числе и среди тех, кто любил путешествовать по СССР на «своих колёсах»

кадр из фильма 3 плюс 2

Обратите внимание на стильный прицеп этой «двадцать первой», мелькавший в кадрах кинокомедии «Три плюс два»

путешествие на автомобиле СССР

Такой роскошный прицеп на базе микроавтобуса РАФ для советских туристов был несбыточной мечтой

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Журнал За Рулем Журнал За Рулем

Журнал «За Рулём» постоянно публиковал материалы, связанные с прицепами для легковушек – в том числе и с самодельными

Прицеп-палатка «Скиф»

Прицеп-палатка «Скиф» был популярен у советских автопутешественников

Неудивительно, что в шестидесятые годы редкий автовладелец летом не отправлялся в отпуск в горы или к морю на своей машине. Такой вид отдыха в те времена был окутан неким романтическим ореолом – молодых энтузиастов не смущали ни регулярные поломки не самой совершенной советской техники, ни откровенно невысокий уровень комфорта, который могли обеспечить малолитражки московского и запорожского автозаводов. Конечно, отдельные баловни судьбы покоряли необъятные просторы советской Родины на «двадцать первых» Волгах, но такие счастливчики были в меньшинстве, а еще многие владельцы горьковских машин просто жалели их, что было особенно характерно для передовиков производства, получивших внеочередное право приобретения такой машины за выдающиеся трудовые заслуги. Впрочем, видные научные сотрудники и квалифицированные специалисты отдельных отраслей (например, врачи) действительно не только владели Волгами, но и путешествовали на них, что хорошо показано в кинокомедии «Три плюс два», вышедшей в кинопрокат в 1963 году.

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Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце
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Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце
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Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце
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Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце
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Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце
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Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце
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Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце
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Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце

Полная широкоэкранная версия кинофильма «Три плюс два» (1963)

Этот популярнейший в шестидесятые годы фильм Генриха Оганесяна, снятый по пьесе Сергея Михалкова «Дикари», наглядно демонстрировал и то, что многие отважные (и малоопытные) владельцы «горбатых» Запорожцев также не боялись отправиться в дальний путь – туда, где манящее синевой море сливалось с ослепительным небосводом.

Вышедшая в 1957 году кинокомедия «К Чёрному морю» — одна из первых попыток советских кинематографистов обыграть автомобильный туризм как явление, становившееся всё более популярным.

Повесть Вячеслава Тычинина «Каникулы на колёсах»

Тема советского автотуризма находила отражение не только в кинематографе, но и в литературе, причем детской. Повесть Вячеслава Тычинина «Каникулы на колёсах» рассказывала о семье автопутешественников, отправившихся на «серой мышке» (ГАЗ-21) из Москвы на юг Украины

Надо заметить, что в автомобильное путешествие отправлялись не только автовладельцы: в конце пятидесятых годов в Москве и некоторых других городах СССР заработали пункты проката легковых автомобилей. Там действительно можно было взять Победу или даже Волгу и отправиться на ней в отпуск. Правда, для этого требовалось получить удостоверение на право пользования прокатом, для чего необходимо было принести ходатайство с места работы, справку об отсутствии собственного автомобиля и сдать практический экзамен по вождению независимо от наличия водительских прав.

прокат автомобилей СССР прокат автомобилей СССР

В СССР было и такое – правда, не везде и не очень долго

В начале шестидесятых годов прокат не только не зачах, но и начал развиваться, поскольку коллективное пользование движимым имуществом полностью совпадало с идеями коммунизма, при котором в СССР планировали жить уже в 1980 году.

путешествие на автомобиле СССР

«Четыреста седьмой» Москвич был популярным автомобилем среди туристов шестидесятых, причем не только собственный, но и взятый напрокат!

В это время открылись новые станции проката, транспортный парк которых состоял исключительно из Москвичей-407, а стоимость проката снизилась до 1 рубля 20 копеек в сутки и 24 копеек за десять километров пробега, а если машину брали более чем на 10 дней, то сутки обходились всего в 90 копеек! Таким образом, за двухнедельный отпуск с поездкой на море прокатный автомобиль обходился примерно в 60-70 рублей без учёта баснословно дешёвого тогда бензина. Именно поэтому прокат стал для многих советских граждан хорошей школой познания автомобиля еще задолго до приобретения собственного транспортного средства.

География поездок: мой адрес не дом и не улица

путешествие на автомобиле СССР

Куда же ехали на своих или прокатных автомобилях советские граждане во время летнего отпуска? Разумеется, туда же, куда устремлялись тысячи других отдыхающих, скованных ограничениями общественного транспорта – на главные курорты страны.

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Алушта, Геленджик, Гагра, Евпатория, Кисловодск, Одесса, Сочи, Юрмала, Ялта, Сухуми, Пицунда, Адлер — вот далеко не полный перечень самых известных и популярных советских курортов. Правда, у четырехколёсных отпускников было одно важное преимущество: они не были привязаны к определённой инфраструктуре (например, железной дороге) и при определённом желании могли отправиться на отдых «дикарями» — то есть, не ехать в конкретную гостиницу или базу отдыха в Крыму или на Кавказе, а выбрать себе укромное местечко где-нибудь на побережье Чёрного или Азовского моря. Именно поэтому большинство мото- и автотуристов не стремились выбить себе путёвку в санаторий, которая сразу бы ограничивала путешественников рамками конкретной локации. Многие автотуристы со временем набирались опыта и отправлялись не просто в поездку в горы или к морю, а в настоящее автомобильное путешествие, которое позволяло «охватить» несколько смежных регионов или курортных городов. Отдельные энтузиасты умудрялись намотать на колёса собственных автомобилей за отпуск по 5-6 тысяч километров! Не будем забывать о том, что и продукты питания, и бензин в те времена были по карману практически любому труженику – главное, чтобы они были в продаже. Конечно, пресловутый дефицит накладывал свои ограничения и сложности, но закалённые непростыми послевоенными годами граждане справлялись практически с любыми трудностями — в том числе и с теми, которые возникали в пути.

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Импровизированная стоянка легковушек с палатками рядом – обычное явление на советском юге в период отпусков
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Импровизированная стоянка легковушек с палатками рядом – обычное явление на советском юге в период отпусков
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Импровизированная стоянка легковушек с палатками рядом – обычное явление на советском юге в период отпусков
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Импровизированная стоянка легковушек с палатками рядом – обычное явление на советском юге в период отпусков

ГАЗ 21 Волга на пляже

На «двадцать четвёрках» если куда-то и отправлялись, то обычно в пансионат или санаторий. В семидесятые годы статус этого автомобиля и его владельца никак не ассоциировался с «дикарями»-путешественниками

ГАЗ 21 Волга у рынка

Обычно путешественники покупали продукты питания на рынках тех населённых пунктов, в которые заезжали

Рисунки Михаила Курдюмова Рисунки Михаила Курдюмова

Рисунки Михаила Курдюмова

Ведь к поездке серьезно и загодя готовились. Отсутствие «этих ваших навигаторов» заставляло автомобилистов вдумчиво подходить к маршруту. Помогали в этом карты, опубликованные в «Справочниках автотуриста», где были проложены популярные маршруты с указанием промежуточных точек и автозаправочных станций, что заметно облегчало жизнь экипажу автомобиля во время дальних поездок по неизвестным дорогам.

справочник автотурист справочник автотурист справочник автотурист

Справочники автотуриста – кладезь полезной информации для всех автомобилистов, собиравшихся путешествовать на собственной машине

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«За Рулём» уделял проблемам автотуризма немало внимания и места на своих страницах. Удивительно, но символический «первый сезон» в издании был открыт еще… в 1935 году!
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«За Рулём» уделял проблемам автотуризма немало внимания и места на своих страницах. Удивительно, но символический «первый сезон» в издании был открыт еще… в 1935 году!
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«За Рулём» уделял проблемам автотуризма немало внимания и места на своих страницах. Удивительно, но символический «первый сезон» в издании был открыт еще… в 1935 году!
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«За Рулём» уделял проблемам автотуризма немало внимания и места на своих страницах. Удивительно, но символический «первый сезон» в издании был открыт еще… в 1935 году!
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«За Рулём» уделял проблемам автотуризма немало внимания и места на своих страницах. Удивительно, но символический «первый сезон» в издании был открыт еще… в 1935 году!
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«За Рулём» уделял проблемам автотуризма немало внимания и места на своих страницах. Удивительно, но символический «первый сезон» в издании был открыт еще… в 1935 году!
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«За Рулём» уделял проблемам автотуризма немало внимания и места на своих страницах. Удивительно, но символический «первый сезон» в издании был открыт еще… в 1935 году!

Собираясь в дальний путь, аккредитив взять не забудь.
Советская автомобильная поговорка

Запас карман не тянет: что и для чего с собой брали в дорогу

В «дожигулёвскую» эру любой владелец автомобиля был просто обязан не только хорошо разбираться в технической части, но и обладать навыками рукастого автослесаря. Ведь «автосервисов» как таковых в их современном понимании не существовало, да и пункты шиномонтажа на загородных дорогах практически не встречались. Именно поэтому каждый автопутешественник заранее готовил свой автомобиль к поездке, укомплектовывая его необходимыми запчастями и инструментами.

Что же брали с собой в дорогу? Разумеется, эксплуатационные жидкости и материалы — моторное масло, тормозную жидкость, дистиллированную воду, комплекты для ремонта камер, маслостойкую резину, клей, золотники… И это еще не всё: шпагат, мягкая проволока, электропровод, воск, сургуч, тряпки, ветошь и многие другие мелочи, о существовании которых многие современные автомобилисты даже не догадываются!

Столик на руле

«Лайфак» советского автотуриста – самодельный столик, фиксирующийся во время отдыха и приёма пищи на ободе рулевого колеса

Разумеется, перед поездкой машину тщательно обслуживали, прошприцевав и смазав всё что только было можно. В дорогу не отправлялись без комплекта запасных частей, которые могли пригодиться в пути. Пара камер для шин, фильтрующие элементы для топливного насоса и тонкой очистки масла, диафрагма топливного насоса или сам насос в сборе, конденсатор, катушка зажигания, контакты распределителя и крышки, щетки генератора и свечи зажигания, предохранители и лампочки, тормозные шланги и даже ступичные подшипники… В общем, в багажник складывали практически всё, что было в запасе, кроме разве что деталей двигателя и трансмиссии.

Помимо штатного набора инструмента с собой брали ножовку по металлу, напильники, струбцину для вулканизации камер, не забывая и о других принадлежностях. Например, редко какой владелец не брал с собой в дорогу канистру для бензина (и с бензином), шланг и воронку для перелива топлива и масла, ведро с губкой и щеткой (для мойки) и буксирный трос. Наконец, в случае отдыха «дикарями» не обходилось и без таких традиционных туристических аксессуаров как палатка, спальные мешки, шезлонги, саперная лопатка и топорик с пилой по дереву.

ВАЗ 2101 Жигули салон

Спинки передних сидений многих советских автомобилей (Волга, Москвич и ранние Жигули) можно было опустить вровень с подушкой заднего дивана, благодаря чему в салоне образовалась импровизированная кровать. Этой возможностью активно пользовались автотуристы

Такой внушительный перечень инструментов, запасных частей и принадлежностей требовал изрядной смекалки по оптимальному расположению груза в багажнике и салоне, ведь в дорогу с собой еще надо было взять личные вещи и кое-какие продукты!

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Владельцы универсалов в сезон летних путешествий снисходительно взирали на хозяев обычных седанов, которым приходилось «навьючивать» груз на багажник на крыше или размещать его в прицепе
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Владельцы универсалов в сезон летних путешествий снисходительно взирали на хозяев обычных седанов, которым приходилось «навьючивать» груз на багажник на крыше или размещать его в прицепе
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Владельцы универсалов в сезон летних путешествий снисходительно взирали на хозяев обычных седанов, которым приходилось «навьючивать» груз на багажник на крыше или размещать его в прицепе
Обмотанный промасленной ветошью запасной коренной лист рессоры удобно примотать к заднему бамперу или багажнику на крыше.
Рекомендация из справочника автотуриста

Сам себе ассистанс: что ломалось в пути, и как с этим справлялись

Независимо от того, была ли целью поездки конкретная точка на курорте, либо же предполагалось путешествие дикарём вне пансионата, обслуживание и ремонт автомобиля в дороге полностью ложилось на плечи водителя и членов экипажа. Пропавшая искра или переставшее поступать топливо за время отпускного вояжа были абсолютно нормальным явлением. Именно поэтому практически любой автовладелец был неплохим диагностом, который мог в два счёта не только поменять свечи, но и отрегулировать карбюратор, а также продуть засорившийся бензопровод, вернув таким образом машине способность к самостоятельному движению. Порвавшаяся диафрагма бензонасоса или отказавшее реле-регулятор – не повод впадать в панику, а лишь небольшая задержка в пути.

ремонт автомобиля СССР ремонт автомобиля СССР

Ремонт автомобиля во время путешествия прямо на дороге – обычное явление советского времени. Особенно до первой половины семидесятых годов, когда на дорогах массово появились Жигули

Во время отдыха между «перегонами» опытные автомобильные путешественники в крайнем случае могли даже перебрать двигатель, поменяв за пару вечеров кольца и вкладыши! Не говоря уже о том, чтобы в порядке профилактики на досуге «прошприцевать передок», смазать подшипники кардана, прокачать тормоза и даже перебортировать колёса.

Да-да, шиномонтаж относился к разряду тех операций, которые подавляющее большинство автовладельцев выполняло своими силами! Пара монтажных лопаток, тальк, хозяйственное мыло, ручной насос – вот, пожалуй, и все приспособления, к которым прибегали для замены или ремонта пробитой камеры. Не будем забывать и о том, что многие автовладельцы отправлялись в дорогу на так называемых «вулканах» или «наварках» — то есть, шинах с наваренным сверху протектором. Такие покрышки нередко не выдерживали нагрузок и в жаркий день просто выходили из строя, что заставляло водителя не только держать наготове исправную «запаску», но и бортировать колёса прямо на обочине.

ремонт автомобиля СССР

Хуже всего, если в пути заканчивалось топливо или эксплуатационные жидкости – например, вытекла «тормозуха» или трансмиссионное масло. Однако даже в условиях тотального дефицита при крайней нужде удавалось правдами и неправдами раздобыть заветные «нигрол» или «касторку», а бензином за символическое вознаграждение мог поделиться практически любой водитель грузовика.

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Чем старше и изношеннее была машина, тем больше её приходилось ремонтировать во время поездки. Вот один из достоверно известных примеров: отправившись в отпуск на 15-летнем Москвиче-407, за пару тысяч километров пробега его владелец столкнулся с лопнувшим маслонапорным шлангом, вывалившимся донышком червячного редуктора, лопнувшей пружиной сцепления, вырванным с «мясом» креплением заднего амортизатора и сломавшимся стабилизатором поперечной устойчивости.

Впрочем, в большинстве случаев в «дожигулёвскую» эпоху всё ограничивалось куда меньшими «традиционными» неисправностями – перегоревшими лампочками, отказавшими свечами, забившимися топливными магистралями и пробитыми колёсами.

С появлением нового типа автомобилей под названием Жигули в ряды автомобилистов влились десятки тысяч людей, далёких от слесарного дела. Как ни странно, они тоже примкнули к тем, кто отправлялся в отпуск на собственной машине, но «русский Фиат» требовал куда меньше внимания, запасных частей и навыков ремонтника. Именно поэтому «отпуск на колёсах» в семидесятые годы вышел на новый виток популярности, чему способствовала не только относительная надёжность, но и массовость тольяттинских автомобилей. Тем не менее, привычка обходиться в пути своими силами, а также возить с собой запас запасных частей, эксплуатационных жидкостей и инструментов у советских автомобилистов осталась навсегда.

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Жигули позволяли за время отпуска наслаждаться природой, а не совершенствовать собственные слесарные навыки
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Жигули позволяли за время отпуска наслаждаться природой, а не совершенствовать собственные слесарные навыки
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Жигули позволяли за время отпуска наслаждаться природой, а не совершенствовать собственные слесарные навыки

ВАЗ 2103 Жигули на пляже

Теги: История , путешествие , путешествие на автомобиле , путешествия , путешествия на автомобиле , советские автомобили
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