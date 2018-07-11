В наше время путешествие на собственном автомобиле во время отпуска стало обыденностью – никого не удивишь поездкой на машине в Крым или на Кавказ, да и в европейские «трипы» российские автомобилисты отправляются регулярно и с удовольствием. Возможно, это связано с "историческим наследием", ведь наши отцы и деды так же лихо бороздили просторы Советского Союза на своих Москвичах, Жигулях и даже Запорожцах. Каршеринг, навигация, кондиционер, круиз-контроль и прочие атрибуты современных автотуристов были им, конечно же, неведомы, но "отпуск на колёсах" для многих жителей СССР был не мечтой, а реальностью. Сегодня мы попробуем вспомнить, как это им удавалось, и с какими трудностями сталкивались отважные автотуристы полвека назад.

11 Июл В вояж на Запорожце: как и на чем ездили в отпуск автомобилисты СССР

Первые шаги

Как сколь-нибудь массовое явление автомобильный туризм возник в СССР в пятидесятые годы – практически одновременно с проникновением в обиход собственных автомобилей. Да, личная машина была диковинкой, но многие молодые автомобилисты решались на то, чтобы отправиться летом во время отпуска в небольшое путешествие – например, к морю. Дешевизна топлива и относительная доступность путёвок способствовали интересу советских граждан к дальним поездкам на собственной машине. Тем более, что многие автомобилисты в недавнем прошлом были заядлыми мотопутешественниками, привычными к тяготам и лишениям, связанным с «отдыхом на колёсах». К тому же в автомобиле с закрытым цельнометаллическим кузовом путешествовать и отдыхать на стоянках было на порядок комфортнее, чем на двухколёсном транспорте. Ведь даже тесный Запорожец или чуть более просторный Москвич позволял взять на борт нехитрый дорожный скарб, включая палатку и личные вещи для двух-трёх путешественников. Вдобавок очень быстро «грузовой потенциал» автомобилей начали расширять с помощью багажников на крышу и прицепов – как покупных, так и самодельных.

Первые советские автотуристы не боялись путешествовать даже на тесном и слабосильном «четырёхсотом» Москвиче

1 / 3 Доступность и относительная массовость ЗАЗ-965 способствовали его популярности – в том числе и среди тех, кто любил путешествовать по СССР на «своих колёсах» 2 / 3 Доступность и относительная массовость ЗАЗ-965 способствовали его популярности – в том числе и среди тех, кто любил путешествовать по СССР на «своих колёсах» 3 / 3 Доступность и относительная массовость ЗАЗ-965 способствовали его популярности – в том числе и среди тех, кто любил путешествовать по СССР на «своих колёсах»

Обратите внимание на стильный прицеп этой «двадцать первой», мелькавший в кадрах кинокомедии «Три плюс два»

Такой роскошный прицеп на базе микроавтобуса РАФ для советских туристов был несбыточной мечтой

Журнал «За Рулём» постоянно публиковал материалы, связанные с прицепами для легковушек – в том числе и с самодельными

Прицеп-палатка «Скиф» был популярен у советских автопутешественников

Неудивительно, что в шестидесятые годы редкий автовладелец летом не отправлялся в отпуск в горы или к морю на своей машине. Такой вид отдыха в те времена был окутан неким романтическим ореолом – молодых энтузиастов не смущали ни регулярные поломки не самой совершенной советской техники, ни откровенно невысокий уровень комфорта, который могли обеспечить малолитражки московского и запорожского автозаводов. Конечно, отдельные баловни судьбы покоряли необъятные просторы советской Родины на «двадцать первых» Волгах, но такие счастливчики были в меньшинстве, а еще многие владельцы горьковских машин просто жалели их, что было особенно характерно для передовиков производства, получивших внеочередное право приобретения такой машины за выдающиеся трудовые заслуги. Впрочем, видные научные сотрудники и квалифицированные специалисты отдельных отраслей (например, врачи) действительно не только владели Волгами, но и путешествовали на них, что хорошо показано в кинокомедии «Три плюс два», вышедшей в кинопрокат в 1963 году.

1 / 8 Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце 2 / 8 Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце 3 / 8 Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце 4 / 8 Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце 5 / 8 Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце 6 / 8 Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце 7 / 8 Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце 8 / 8 Кадры из фильма «Три плюс два», романтический сюжет которого основан на противостоянии «мажоров» на Волге и простых девушек на Запорожце

Полная широкоэкранная версия кинофильма «Три плюс два» (1963)

Этот популярнейший в шестидесятые годы фильм Генриха Оганесяна, снятый по пьесе Сергея Михалкова «Дикари», наглядно демонстрировал и то, что многие отважные (и малоопытные) владельцы «горбатых» Запорожцев также не боялись отправиться в дальний путь – туда, где манящее синевой море сливалось с ослепительным небосводом.

Вышедшая в 1957 году кинокомедия «К Чёрному морю» — одна из первых попыток советских кинематографистов обыграть автомобильный туризм как явление, становившееся всё более популярным.

Тема советского автотуризма находила отражение не только в кинематографе, но и в литературе, причем детской. Повесть Вячеслава Тычинина «Каникулы на колёсах» рассказывала о семье автопутешественников, отправившихся на «серой мышке» (ГАЗ-21) из Москвы на юг Украины

Надо заметить, что в автомобильное путешествие отправлялись не только автовладельцы: в конце пятидесятых годов в Москве и некоторых других городах СССР заработали пункты проката легковых автомобилей. Там действительно можно было взять Победу или даже Волгу и отправиться на ней в отпуск. Правда, для этого требовалось получить удостоверение на право пользования прокатом, для чего необходимо было принести ходатайство с места работы, справку об отсутствии собственного автомобиля и сдать практический экзамен по вождению независимо от наличия водительских прав.

В СССР было и такое – правда, не везде и не очень долго

В начале шестидесятых годов прокат не только не зачах, но и начал развиваться, поскольку коллективное пользование движимым имуществом полностью совпадало с идеями коммунизма, при котором в СССР планировали жить уже в 1980 году.

«Четыреста седьмой» Москвич был популярным автомобилем среди туристов шестидесятых, причем не только собственный, но и взятый напрокат!

В это время открылись новые станции проката, транспортный парк которых состоял исключительно из Москвичей-407, а стоимость проката снизилась до 1 рубля 20 копеек в сутки и 24 копеек за десять километров пробега, а если машину брали более чем на 10 дней, то сутки обходились всего в 90 копеек! Таким образом, за двухнедельный отпуск с поездкой на море прокатный автомобиль обходился примерно в 60-70 рублей без учёта баснословно дешёвого тогда бензина. Именно поэтому прокат стал для многих советских граждан хорошей школой познания автомобиля еще задолго до приобретения собственного транспортного средства.

География поездок: мой адрес не дом и не улица

Куда же ехали на своих или прокатных автомобилях советские граждане во время летнего отпуска? Разумеется, туда же, куда устремлялись тысячи других отдыхающих, скованных ограничениями общественного транспорта – на главные курорты страны.

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Алушта, Геленджик, Гагра, Евпатория, Кисловодск, Одесса, Сочи, Юрмала, Ялта, Сухуми, Пицунда, Адлер — вот далеко не полный перечень самых известных и популярных советских курортов. Правда, у четырехколёсных отпускников было одно важное преимущество: они не были привязаны к определённой инфраструктуре (например, железной дороге) и при определённом желании могли отправиться на отдых «дикарями» — то есть, не ехать в конкретную гостиницу или базу отдыха в Крыму или на Кавказе, а выбрать себе укромное местечко где-нибудь на побережье Чёрного или Азовского моря. Именно поэтому большинство мото- и автотуристов не стремились выбить себе путёвку в санаторий, которая сразу бы ограничивала путешественников рамками конкретной локации. Многие автотуристы со временем набирались опыта и отправлялись не просто в поездку в горы или к морю, а в настоящее автомобильное путешествие, которое позволяло «охватить» несколько смежных регионов или курортных городов. Отдельные энтузиасты умудрялись намотать на колёса собственных автомобилей за отпуск по 5-6 тысяч километров! Не будем забывать о том, что и продукты питания, и бензин в те времена были по карману практически любому труженику – главное, чтобы они были в продаже. Конечно, пресловутый дефицит накладывал свои ограничения и сложности, но закалённые непростыми послевоенными годами граждане справлялись практически с любыми трудностями — в том числе и с теми, которые возникали в пути.

1 / 4 Импровизированная стоянка легковушек с палатками рядом – обычное явление на советском юге в период отпусков 2 / 4 Импровизированная стоянка легковушек с палатками рядом – обычное явление на советском юге в период отпусков 3 / 4 Импровизированная стоянка легковушек с палатками рядом – обычное явление на советском юге в период отпусков 4 / 4 Импровизированная стоянка легковушек с палатками рядом – обычное явление на советском юге в период отпусков

На «двадцать четвёрках» если куда-то и отправлялись, то обычно в пансионат или санаторий. В семидесятые годы статус этого автомобиля и его владельца никак не ассоциировался с «дикарями»-путешественниками

Обычно путешественники покупали продукты питания на рынках тех населённых пунктов, в которые заезжали

Рисунки Михаила Курдюмова

Ведь к поездке серьезно и загодя готовились. Отсутствие «этих ваших навигаторов» заставляло автомобилистов вдумчиво подходить к маршруту. Помогали в этом карты, опубликованные в «Справочниках автотуриста», где были проложены популярные маршруты с указанием промежуточных точек и автозаправочных станций, что заметно облегчало жизнь экипажу автомобиля во время дальних поездок по неизвестным дорогам.

Справочники автотуриста – кладезь полезной информации для всех автомобилистов, собиравшихся путешествовать на собственной машине

1 / 7 «За Рулём» уделял проблемам автотуризма немало внимания и места на своих страницах. Удивительно, но символический «первый сезон» в издании был открыт еще… в 1935 году! 2 / 7 «За Рулём» уделял проблемам автотуризма немало внимания и места на своих страницах. Удивительно, но символический «первый сезон» в издании был открыт еще… в 1935 году! 3 / 7 «За Рулём» уделял проблемам автотуризма немало внимания и места на своих страницах. Удивительно, но символический «первый сезон» в издании был открыт еще… в 1935 году! 4 / 7 «За Рулём» уделял проблемам автотуризма немало внимания и места на своих страницах. Удивительно, но символический «первый сезон» в издании был открыт еще… в 1935 году! 5 / 7 «За Рулём» уделял проблемам автотуризма немало внимания и места на своих страницах. Удивительно, но символический «первый сезон» в издании был открыт еще… в 1935 году! 6 / 7 «За Рулём» уделял проблемам автотуризма немало внимания и места на своих страницах. Удивительно, но символический «первый сезон» в издании был открыт еще… в 1935 году! 7 / 7 «За Рулём» уделял проблемам автотуризма немало внимания и места на своих страницах. Удивительно, но символический «первый сезон» в издании был открыт еще… в 1935 году!

Собираясь в дальний путь, аккредитив взять не забудь. Советская автомобильная поговорка

Запас карман не тянет: что и для чего с собой брали в дорогу

В «дожигулёвскую» эру любой владелец автомобиля был просто обязан не только хорошо разбираться в технической части, но и обладать навыками рукастого автослесаря. Ведь «автосервисов» как таковых в их современном понимании не существовало, да и пункты шиномонтажа на загородных дорогах практически не встречались. Именно поэтому каждый автопутешественник заранее готовил свой автомобиль к поездке, укомплектовывая его необходимыми запчастями и инструментами.

Что же брали с собой в дорогу? Разумеется, эксплуатационные жидкости и материалы — моторное масло, тормозную жидкость, дистиллированную воду, комплекты для ремонта камер, маслостойкую резину, клей, золотники… И это еще не всё: шпагат, мягкая проволока, электропровод, воск, сургуч, тряпки, ветошь и многие другие мелочи, о существовании которых многие современные автомобилисты даже не догадываются!

«Лайфак» советского автотуриста – самодельный столик, фиксирующийся во время отдыха и приёма пищи на ободе рулевого колеса

Разумеется, перед поездкой машину тщательно обслуживали, прошприцевав и смазав всё что только было можно. В дорогу не отправлялись без комплекта запасных частей, которые могли пригодиться в пути. Пара камер для шин, фильтрующие элементы для топливного насоса и тонкой очистки масла, диафрагма топливного насоса или сам насос в сборе, конденсатор, катушка зажигания, контакты распределителя и крышки, щетки генератора и свечи зажигания, предохранители и лампочки, тормозные шланги и даже ступичные подшипники… В общем, в багажник складывали практически всё, что было в запасе, кроме разве что деталей двигателя и трансмиссии.

Помимо штатного набора инструмента с собой брали ножовку по металлу, напильники, струбцину для вулканизации камер, не забывая и о других принадлежностях. Например, редко какой владелец не брал с собой в дорогу канистру для бензина (и с бензином), шланг и воронку для перелива топлива и масла, ведро с губкой и щеткой (для мойки) и буксирный трос. Наконец, в случае отдыха «дикарями» не обходилось и без таких традиционных туристических аксессуаров как палатка, спальные мешки, шезлонги, саперная лопатка и топорик с пилой по дереву.

Спинки передних сидений многих советских автомобилей (Волга, Москвич и ранние Жигули) можно было опустить вровень с подушкой заднего дивана, благодаря чему в салоне образовалась импровизированная кровать. Этой возможностью активно пользовались автотуристы

Такой внушительный перечень инструментов, запасных частей и принадлежностей требовал изрядной смекалки по оптимальному расположению груза в багажнике и салоне, ведь в дорогу с собой еще надо было взять личные вещи и кое-какие продукты!

1 / 3 Владельцы универсалов в сезон летних путешествий снисходительно взирали на хозяев обычных седанов, которым приходилось «навьючивать» груз на багажник на крыше или размещать его в прицепе 2 / 3 Владельцы универсалов в сезон летних путешествий снисходительно взирали на хозяев обычных седанов, которым приходилось «навьючивать» груз на багажник на крыше или размещать его в прицепе 3 / 3 Владельцы универсалов в сезон летних путешествий снисходительно взирали на хозяев обычных седанов, которым приходилось «навьючивать» груз на багажник на крыше или размещать его в прицепе

Обмотанный промасленной ветошью запасной коренной лист рессоры удобно примотать к заднему бамперу или багажнику на крыше. Рекомендация из справочника автотуриста

Сам себе ассистанс: что ломалось в пути, и как с этим справлялись

Независимо от того, была ли целью поездки конкретная точка на курорте, либо же предполагалось путешествие дикарём вне пансионата, обслуживание и ремонт автомобиля в дороге полностью ложилось на плечи водителя и членов экипажа. Пропавшая искра или переставшее поступать топливо за время отпускного вояжа были абсолютно нормальным явлением. Именно поэтому практически любой автовладелец был неплохим диагностом, который мог в два счёта не только поменять свечи, но и отрегулировать карбюратор, а также продуть засорившийся бензопровод, вернув таким образом машине способность к самостоятельному движению. Порвавшаяся диафрагма бензонасоса или отказавшее реле-регулятор – не повод впадать в панику, а лишь небольшая задержка в пути.

Ремонт автомобиля во время путешествия прямо на дороге – обычное явление советского времени. Особенно до первой половины семидесятых годов, когда на дорогах массово появились Жигули

Во время отдыха между «перегонами» опытные автомобильные путешественники в крайнем случае могли даже перебрать двигатель, поменяв за пару вечеров кольца и вкладыши! Не говоря уже о том, чтобы в порядке профилактики на досуге «прошприцевать передок», смазать подшипники кардана, прокачать тормоза и даже перебортировать колёса.

Да-да, шиномонтаж относился к разряду тех операций, которые подавляющее большинство автовладельцев выполняло своими силами! Пара монтажных лопаток, тальк, хозяйственное мыло, ручной насос – вот, пожалуй, и все приспособления, к которым прибегали для замены или ремонта пробитой камеры. Не будем забывать и о том, что многие автовладельцы отправлялись в дорогу на так называемых «вулканах» или «наварках» — то есть, шинах с наваренным сверху протектором. Такие покрышки нередко не выдерживали нагрузок и в жаркий день просто выходили из строя, что заставляло водителя не только держать наготове исправную «запаску», но и бортировать колёса прямо на обочине.

Хуже всего, если в пути заканчивалось топливо или эксплуатационные жидкости – например, вытекла «тормозуха» или трансмиссионное масло. Однако даже в условиях тотального дефицита при крайней нужде удавалось правдами и неправдами раздобыть заветные «нигрол» или «касторку», а бензином за символическое вознаграждение мог поделиться практически любой водитель грузовика.

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Чем старше и изношеннее была машина, тем больше её приходилось ремонтировать во время поездки. Вот один из достоверно известных примеров: отправившись в отпуск на 15-летнем Москвиче-407, за пару тысяч километров пробега его владелец столкнулся с лопнувшим маслонапорным шлангом, вывалившимся донышком червячного редуктора, лопнувшей пружиной сцепления, вырванным с «мясом» креплением заднего амортизатора и сломавшимся стабилизатором поперечной устойчивости.

Впрочем, в большинстве случаев в «дожигулёвскую» эпоху всё ограничивалось куда меньшими «традиционными» неисправностями – перегоревшими лампочками, отказавшими свечами, забившимися топливными магистралями и пробитыми колёсами.

С появлением нового типа автомобилей под названием Жигули в ряды автомобилистов влились десятки тысяч людей, далёких от слесарного дела. Как ни странно, они тоже примкнули к тем, кто отправлялся в отпуск на собственной машине, но «русский Фиат» требовал куда меньше внимания, запасных частей и навыков ремонтника. Именно поэтому «отпуск на колёсах» в семидесятые годы вышел на новый виток популярности, чему способствовала не только относительная надёжность, но и массовость тольяттинских автомобилей. Тем не менее, привычка обходиться в пути своими силами, а также возить с собой запас запасных частей, эксплуатационных жидкостей и инструментов у советских автомобилистов осталась навсегда.

1 / 3 Жигули позволяли за время отпуска наслаждаться природой, а не совершенствовать собственные слесарные навыки 2 / 3 Жигули позволяли за время отпуска наслаждаться природой, а не совершенствовать собственные слесарные навыки 3 / 3 Жигули позволяли за время отпуска наслаждаться природой, а не совершенствовать собственные слесарные навыки