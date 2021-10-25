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  • Я припарковался на месте для инвалидов: что мне грозит?

Я припарковался на месте для инвалидов: что мне грозит?

25.10.2021 166 1 1

Список самых ненавистных для самих водителей, но при этом популярных нарушений довольно велик и у каждого индивидуален: здесь и езда по обочине, и отсутствие страховки у виновника ДТП, и пьяная езда, и многое другое. Еще один заслуженно нелюбимый пункт в этом списке – парковка на местах для инвалидов. Мы подробно разбирались в знаках, запрещающих парковку, и последствиях их нарушения в отдельном материале. Сегодня же мы конкретно разберем наказание за парковку на инвалидных местах и другие нюансы, связанные с этим нарушением.

 
Что же будет за парковку на месте для инвалидов?

Не будет тянуть и для начала ответим на базовый вопрос: какое наказание предусмотрено за незаконную стоянку на инвалидном месте. Оно установлено частью 2 статьи 12.19 КоАП: согласно ей, «нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5000 рублей».

Кроме того, такая парковка относится к нарушениям, за которые автомобиль заберут на штрафстоянку. Это предусматривается частью 1 статьи 27.13 КоАП, которая указывает, что при нарушении части 2 статьи 12.19 применяется задержание транспортного средства с перемещением его на спецстоянку. Ну а о том, что делать, если ваш автомобиль увезли на штрафстоянку, мы тоже рассказывали подробно.

Таким образом, за незаконную парковку на инвалидном месте грозит штраф в 5 тысяч и эвакуация.

Сколько инвалидных мест должно быть на парковке?

Разобравшись с наказанием, давайте рассмотрим некоторые сопутствующие особенности парковочных мест для инвалидов. Так, некоторые нарушители, ставящие машину на специально выделенные места, мотивируют это тем, что таких мест выделяется слишком много и они занимают всю площадь возле входа в учреждение, у которого расположены. Однако число мест для стоянки автомобилей инвалидов четко регламентируется. В статье 15 Федерального закона № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» указано, что «на всех парковках общего пользования <…> выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами». Разумеется, располагают такие места обычно вблизи входов. Но 10% «запретных» от общего числа мест на парковке – это не настолько много, чтобы нарушать правила.

Как должны быть обозначены инвалидные места?

Обозначение мест для парковки инвалидов в целом всем знакомо: это знак 6.4 «Парковка», установленный вместе с информационной табличкой 8.17 «Инвалиды». Дополнительно с ними часто используются знаки 8.2.1 – 8.2.6 «Зона действия», которые обозначают, например, протяженность выделенной зоны парковки. Кроме того, на каждом из парковочных мест обычно есть горизонтальная разметка 1.24.3, дублирующая дорожный знак «Инвалиды».

Стоит помнить, что горизонтальная разметка дублирует дорожный знак, но не работает без него. То есть, при наличии на асфальте разметки 1.24.3, но без присутствия знаков 6.4 и 8.17 место не считается инвалидным, и парковаться на нем можно без ограничений. Практика, в том числе судебная, показывает, что штраф за парковку в зоне, обозначенной только разметкой, можно обжаловать. А вот отсутствие дублирующей горизонтальной разметки не является поводом для обжалования: если, например, вместе со знаками 6.4 и 8.17 применена табличка, обозначающая зону действия, то парковаться в этой зоне запрещено вне зависимости от наличия разметки 1.24.3.

Должен ли на припаркованном в выделенном месте автомобиле быть установлен знак «Инвалид»?

Если ответить коротко, то да, должен. Сомнения некоторых водителей объясняются тем, что в прошлом году в силу вступил Федеральный закон № 184, который отменил необходимость получения документально подтвержденного знака «Инвалид» для индивидуального пользования. Но не стоит путать отмененный знак для индивидуального пользования с обычным знаком «Инвалид», который доступен в свободной продаже. Необходимость его установки на автомобиль, принадлежащий инвалиду или перевозящий инвалида, закон не отменял. Так что машину без знака «Инвалид», стоящую на выделенном месте, могут эвакуировать, даже если сведения о ней внесены в Федеральный реестр инвалидов. Ну а обычный водитель может быть уверен, что автомобиль без знака, стоящий на инвалидном месте – это точно нарушитель.

Кстати, стоит помнить, что разрешенные законом возможности по остановке и стоянке у инвалидов шире, чем у обычных автомобилистов, так что не стоит упрекать их в нарушении правил. В частности, на автомобили, принадлежащие инвалидам и перевозящие инвалидов, не распространяется действие знаков запрета стоянки.

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1 комментарий
25.10.2021 20:15
altersin

Честно говоря бесит, что законы такие глупые, что обязуют магазины делать количество парковочных мест для инвалидов в процентном соотношении от общего числа мест. Зачастую нет столько инвалидов на машинах, 90% мест для них пустуют, зато всё вокруг забито. Тупизм.

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