AC Cars будет производить новые Кобры на бывшем заводе Saab в Тролльхеттане

Последний раз мы рассказывали о Saab в декабре прошлого года, когда узнали, что его простаивающий более десяти лет завод в шведском Тролльхеттане начал распродавать оборудование, отчаявшись найти желающих заняться здесь массовым производством автомобилей. Вместе с тем жизнь на самой площадке, как оказалось, вполне себе теплится.

После банкротства в 2012 году автомобильной компании Saab от неё в Тролльхеттане остался не только завод, но и центр разработок вместе с командой опытных инженеров, которые не стали работать в компании NEVS (она купила завод и бóльшую часть других активов Saab), а основали в Тролльхеттане собственную инжиниринговую фирму T-engineering, она все эти годы выполняла различные подряды и тесно сотрудничала с китайской компанией Dongfeng. У T-engineering есть даже собственный полигон T Legacy Track, на котором можно испытывать разрабатываемые автомобили и комплектующие для них, плюс различное лабораторное оборудование и испытательные стенды.

Теперь переключимся на британскую компанию AC Cars, которая была основана братьями Веллерами в 1901 году и с тех пор много раз меняла владельцев. В 2022 году у AC Cars появился новый инвестор из Швейцарии по имени Дэвид Конза, он же занял пост гендиректора компании. Конза решил радикально модернизировать производство AC Cars и разработать полностью новую Кобру с современными комплектующими и углепластиковым кузовом. В 2023 году дебютировал открытый AC Cobra GT Roadster, а в прошлом году было представлено сделанное на его базе купе AC Cobra GT Coupe. Также в прошлом году AC Cars по просьбам клиентов решила возродить выпуск классического родстера AC Ace.

AC Cobra GT Coupe и AC Cobra GT Roadster

У AC Cars есть собственный завод в Англии и инженерное подразделение Германии. AC Cars уверяет, что портфель её заказов пухнет на глазах (тем более что у новых Кобр появились относительно доступные версии с 2,0-литровым мотором), в связи с чем завод в Англии не справляется и пришлось искать ещё одну производственную площадку — выбор пал на фирму T-engineering, которая будет собирать в ручном режиме AC Cobra GT и помогать AC Cars разрабатывать новые модели.

Городской сайт Тролльхеттана сообщает, что партнёрство AC Cars и T-engineering создаст 35 новых рабочих мест, но по мере наращивания объёмов производства штат может значительно увеличиться.