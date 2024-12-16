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  • Бывший завод Saab распродаёт станки, с проектом Emily GT творится что-то непонятное

Бывший завод Saab распродаёт станки, с проектом Emily GT творится что-то непонятное

16.12.2024 250 1 2

Мы продолжает следить за зигзагами судьбы того, что осталось от Saab. Остались завод в Тролльхеттане и не пошедшие в производство новые модели, которые никак не могут найти своё последнее пристанище. Завод, кажется, скоро упокоится с миром, его оборудование выставлено на торги.

Активы обанкротившейся в 2012 году шведской компании Saab, в том числе завод в Тролльхеттане сейчас принадлежат компании NEVS, за которой стоит погрязший в долгах китайский холдинг Evergrande Group. NEVS не сумела ни получить права на использование марки Saab, ни грамотно распорядиться её наследием: технологические наработки Saab так и остались невостребованными, собственные проекты NEVS тоже не были реализованы, завод в Тролльхеттане так и не был реанимирован.

Весной 2023 года в результате тяжелейшего экономического кризиса компания NEVS вошла в так называемый режим гибернации или, проще говоря, была заморожена, большинство сотрудников были уволены. В начале этого года обанкротился холдинг Evergrande Group, но его безопасная ликвидация под контролем китайских властей займёт много времени. Теперь же началась распродажа оборудования завода в Тролльхеттане, поскольку шансов на его возрождение не осталось — предприятие устарело, присматривавшиеся к нему инвесторы денег так и не дали.

Год назад была надежда на то, что завод в Тролльхеттане оживит ливанская компания EV Electra, её заинтересовал разработанный под началом NEVS проект Emily GT (показан на фотографиях), который самой компании NEVS не удалось запустить в серийное производство. Emily GT — это семейство премиальных электромобиле с дизайном в стиле Saab. В прошлом году проект Emily GT был частично рассекречен в надежде кому-нибудь его продать. Сделка с EV Electra казалась тогда спасением, но многие фанаты Saab изначально отнеслись к ней со скепсисом и оказались правы.

Компания EV Electra впервые привлекла наше внимание в 2021 году анонсом электромобилей собственной разработки с весьма эксцентричным дизайном. За компанией EV Electra стоит родившийся в Ливане палестинский предприниматель Джихад Мохаммад, сколотивший состояние на телекоммуникационном бизнесе в Канаде. EV Electra пообещала купить проект Emily GT и запустить его в производство на заводе в Тролльхеттане, но в итоге NEVS никаких денег от ливанской компании не получила, шведский ресурс Allt om Elbil и вовсе называет Джихада Мохаммада мошенником.

Между тем на сайте компании EV Electra проект Emily GT по-прежнему присутствует, только он переименован в Gaza GT, что не удивляет с учётом корней Джихада Мохаммада. Никаких упоминаний о NEVS и Saab на сайте EV Electra нет, но есть PDF-брошюра, в которой Gaza GT подана как модель 2025 года, и ведётся приём заявок на тест-драйв — правда, непонятно, где. На сайте указано, что штаб-квартира EV Electra находится в канадском Монреале. С учётом того, что ни одну из прежде анонсированных моделей EV Electra так и не выпустила, было бы наивно ожидать, что Gaza GT превратится в серийную модель.

В свою очередь NEVS всё ещё надеется пристроить проект Emily GT какому-нибудь добросовестному покупателю, но шансы на это тоже ничтожные. Разработанный ещё в прошлом десятилетии проект Emily GT тоже уже морально устарел и вряд ли кого-либо заинтересует в свете начавшегося в прошлом году глобального замедления спроса на электромобили. Не удивимся, если скоро придёт новость о ликвидации NEVS, после чего автомобильная марка Saab и всё ,что с ней связано, наконец обретёт заслуженный покой.

Швеция электромобиль бизнес заводы Saab NEVS
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1 комментарий
16.12.2024 17:59
Papirus

СААБ умер от рук китайцев с гордо поднятой головой, не сдав им своего имени.

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