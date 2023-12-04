Реинкарнацией Saab займётся ливанская EV Electra, производство наладят в Швеции

Молодая ливанская компания EV Electra купила у находящейся в спячке шведской компании NEVS её электромобильный проект Emily GT, считающийся наследником духа Saab. Джихад Мохаммад, глава EV Electra, намерен наладить выпуск электромобилей Emily GT на давно простаивающем бывшем заводе Saab в шведском Тролльхеттане, но поклонники шведской марки встретили эту казалось бы радостную новость со скепсисом.

Мы продолжаем следить за наследием Saab, которое никак не найдёт ни пристанища, ни покоя. Напомним, что активы обанкротившейся автомобильной компании Saab в 2012 году купила зарегистрированная в Швеции компания NEVS (National Electric Vehicle Sweden), за которой стояла группа китайских инвесторов. NEVS не сумела ни получить права на использование марки Saab, ни грамотно распорядиться её наследием: технологические наработки Saab так и остались невостребованными, собственные проекты у NEVS не задались, завод в Тролльхеттане так и не был реанимирован. Весной этого года NEVS в результате тяжелейшего экономического кризиса вошла в так называемый режим гибернации или, проще говоря, была заморожена.

После заморозки NEVS шведское рекламное агентство Plint Marketing, с которым сотрудничала автомобильная компания, выложило на YouTube серию снятых в 2020 году видеороликов, рассказывающих устами инженеров и дизайнеров NEVS о новом семействе электромобилей Emily GT. С помощью этих роликов NEVS рассчитывала привлечь внимание к пока ещё свежему проекту и продать его заинтересованным инвесторам. Летом ходили слухи о том, что проект Emily GT купит некая европейская компания, но они в итоге не подтвердились, а в конце прошлой недели шведские СМИ рассказали о сделке NEVS с ливанской компанией EV Electra.



EV Electra впервые привлекла наше внимание в 2021 году анонсом электромобилей собственной разработки с весьма эксцентричным дизайном. За компанией EV Electra стоит родившийся в Ливане палестинский предприниматель Джихад Мохаммад, сколотивший состояние на телекоммуникационном бизнесе в Канаде. В 2021 году EV Electra купила за 500 млн долларов США контрольный пакет акций терпящего бедствие электромобильного стартапа Detroit Electric, рассчитывая воспользоваться его наработками, а теперь прибрала к рукам проект Emily GT, получив до кучи от NEVS проект беспилотного шаттла Sango (известен также как проект PONS).



Беспилотный шаттл, понятно дело, ценности в обозримом будущем не представляет и денег не принесёт, а вот Emily GT — проект вполне перспективный, если, конечно, его удастся оперативно реанимировать и довести до серийного производства. Работа на этим проектом началась в 2019 году, он был задуман как семейство премиальных электромобилей с разными кузовами — седан, универсал, купе, кабриолет. В облике NEVS Emily GT чувствуется преемственность с поздними моделями Saab, поклонники шведской марки в целом отнеслись к этому проекту благожелательно, но в живительную силу EV Electra не верят. Дело в том, что выпуск собственных машин EV Electra ещё не начала, на сайте компании они существуют лишь в виде рендеров.



Джихад Мохаммад не является поклонником Saab, для него сделка с NEVS — просто очередной бизнес-проект, к скепсису в свой адрес он относится с юмором, ресурс Saab Planet цитирует его слова: «Конечно, я не буду производить никаких автомобилей! Я ведь даже отвёртку держать не умею!» Суть шутки в том, что палестинский предприниматель не собирается заниматься тем, в чём не разбирается, и привлечёт для запуска в производство Emily GT лучших специалистов. Сборку планируется организовать на заводе в Тролльхеттане, которому, вероятно, после долгого простоя потребуется модернизация. Под какой маркой EV Electra будет производить разработанные в Швеции электромобили, пока неизвестно.

