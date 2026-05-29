AC Cobra GT Coupe показался в серийном виде: карбоновый кузов и только двигатель V8

Британская компания AC Cars, отмечающая в этом году 125-летие, провела премьеру двухместного купе AC Cobra GT Coupe, сделанного на основе родстера AC Cobra GT Roadster. Производство купе начнётся в следующем году, поставки клиентам — в 2028-м.

Основанная в 1901 году компания AC Cars считается старейшей британской автомобильной компанией из доживших до наших дней, а новейшая глава её истории началась в 2022 году: тогда у AC Cars появился новый инвестор из Швейцарии по имени Дэвид Конза, он же занял пост гендиректора. Конза решил радикально модернизировать производство AC Cars и разработать полностью новую Кобру с современными комплектующими и углепластиковым кузовом. Новый AC Cobra GT Roadster с 5,0-литровым V8 был представлен в 2023 году. В 2024-м компания анонсировала родственное купе AC Cobra GT Coupe, но его разработка несколько затянулась — только сегодня показан финальный вариант купе. Производство купе начнётся не раньше следующего года, так сейчас AC Cars необходимо исполнить обязательства по поставкам родстера.

В основе AC Cobra GT Coupe, как и родстера, лежит пространственный каркас из алюминиевых экструдированных профилей, а все наружные панели выполнены из углепластика. Габаритная длина купе — 4225 мм, ширина — 1980 мм, колёсная база — 2570 мм, высота не указана. Снаряженная масса — около 1600 кг, развесовка близка к идеальной, то есть 50/50. Форма кормы вдохновлена гоночным купе AC A98 Coupe Le Mans 1964 года, она позволяет добиться достаточной прижимной силы без лишнего удлинения и торчащих аэродинамических элементов.

Салон с аналоговыми приборами по центру передней панели и металлическим тумблерами такой же, как у родстера, но установлена более свежая мультимедийная система и расширена палитра отделочных материалов. Есть климат-контроль, электрические стеклоподъёмники, высококлассная аудиосистема и прочие удобства, так как не было задачи сделать AC Cobra GT Coupe аскетичным спорткаром, какими были его исторические предки. Кресла и запас регулировок рассчитаны на седоков ростом выше 183 см.

Двигатель AC Cobra GT Coupe — это 5,0-литровый Ford V8 Coyote: атмосферная версия выдаёт 456 л.с. и 555 Нм, с приводным нагнетателем — 730 л.с. и 820 Нм. Купе с компрессорным V8 разгоняется до 100 км/ч примерно за 3,5 с. Позже появится особо мощная лимитированная версия Clubsport Edition с компрессорным V8, форсированным до 810 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» Tremec либо фордовский 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал.

Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу», спереди применена схема пуш-род с горизонтальными амортизаторами. Надёжное замедление обеспечивают дисковые перфорированные тормоза с 6-поршневыми суппортами на передней оси и 4-поршневыми на задней.

AC Cobra GT Coupe с атмосферным V8 стоит от 234 300 фунтов стерлингов без учёта налогов, с компрессорным V8 — от 256 300 фунтов стерлингов.

AC GT SuperSport

В сегодняшнем пресс-релизе AC Cars также сообщила, что планирует увеличить мощность своего производства с нынешних 100 машин в год до примерно 1000 машин в год с расчётом на внешние рынки, в том числе США, для которых разработан особо мощный родстер AC GT SuperSport.

AC Ace

Сейчас производство AC Cars поделено между двумя фабриками в Германии и Великобритании, но, по данным журнала Autocar, компания рассчитывает открыть второй завод в Великобритании, чтобы полностью локализовать производство на исторической родине. Пока непонятно, остаются ли в силе планы развернуть дополнительное производство в Швеции на территории бывшего завода Saab и оснащать AC Cobra GT Roadster «бюджетным» 2,0-литровым двигателем — для купе такой двигатель не заявлен. Намерение продолжить выпуск классического родстера AC Ace в бензиновых и электрической версиях остаётся в силе, но электрическая версия будет модернизирована.