Ælla-60: эстетский аналоговый суперкар на базе Ferrari 360 от дизайнера Caterham

Хороших суперкаров мало не бывает, так что встречаем ещё один — Ælla-60 от молодой компании Art Machines, основанной французским автомобильным дизайнером Энтони Джаннарелли.

Энтони Джаннарелли хорошо известен в кругу любителей и владельцев эксклюзивных спортивных автомобилей: в середине прошлого десятилетия он был дизайнером суперкаров Lykan/Fenyr из ОАЭ и основал собственную автомобильную компанию Jannarelly Automotive — она делает современные спорткары в духе Shelby Cobra. Также Джаннарелли является автором облика электрического купе Caterham Project V, производство которого должно начаться в следующем году.

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Art Machines — новая компания Энтони Джаннарелли, а среднемоторное купе Ælla-60 — её дебютная модель. В основе Ælla-60 лежит шасси и силовой агрегат Ferrari 360 (выпускался с 1999 по 2005 год), о чём официально не говорится, но зарубежные СМИ в один голос утверждают, что это так. От исходного кузова Ferrari в Ælla-60 практически ничего не осталось: внешность и салон полностью переделаны, снаружи Ælla-60 напоминает одновременно спорткары Jannarelly и Caterham Project V, то есть автор верен себе.

В салоне Ælla-60 царит аналоговый дух: здесь нет ни одного сенсорного экрана, все кнопки и рукоятки — настоящие, а круглые приборы выполнены в стилистике швейцарских хронографов, то есть дорого и изящно. Механизм переключения коробки передач нарочито выставлен напоказ и не прикрыт кожухом. Основные материалы отделки — кожа, углепластик и полированный металл.

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На стоковом Ferrari 360 атмосферный 3,6-литровый выдаёт 400 л.с. (на версии Challenge Stradale — 425 л.с.), а на Ælla-60 — 480 л.с., для чего была проведена комплексная модернизация. Коробка передач — только 6-ступенчатая механика, ведущие колёса — задние. До 100 км/ч Ælla-60 разгоняется за 3,5 с (Ferrari 360 — за 4,5 с), максимальная скорость пока не объявлена. Сухая масса Ælla-60 составляет 1130 кг (у Ferrari 360 — 1290 кг). Других технических подробностей пока нет.

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Art Machines собирается выпустить 60 экземпляров Ælla-60, производством займётся итальянская компания Podium Advanced Technologies, она же известна как главный подрядчик по выпуску рестомодов Lancia Delta Futurista, Nardone Porsche 928 и Diablo Eccentrica. Поставки Ælla-60 клиентам должны начаться в 2026 году, цена — от 865 000 евро плюс налоги.