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  • Alpine готовит таинственную новинку под названием PS1 — возможно, суперкар

Alpine готовит таинственную новинку под названием PS1 — возможно, суперкар

06.10.2026 307 0 0
Alpine готовит таинственную новинку под названием PS1 — возможно, суперкар

Французская марка Alpine, входящая в состав Renault Group, представит 12 октября в рамках Парижского автосалона концепт PS1 (Projet Spécial 1), предвещающий некую новую специальную (читай мелкосерийную) модель в неоклассическом стиле.

В августе мы рассказывали о том, что марка Alpine сильно умерила свои амбиции и больше не хочет конкурировать по объёмам продаж с Porsche, а будет повышать градус эксклюзивности своих моделей и соответственно их стоимость. Новый ориентир — Ferrari, которая очень органично встроила эксклюзивные (в том числе штучные) суперкары в свою бизнес-модель и получает с них солидную прибыль. Марка Alpine теперь готова выпускать всего 15 000 машин в год, в числе которых будут различные спецпроекты. Первым таким спецпроектом, видимо, станет Alpine PS1, анонсированный сегодня в виде тизера.

На этом тизере мы видим скрывающуюся за подъёмным щитком узкую фару, напоминающую о классическом купе Alpine A310, а на корме просматривается массивное антикрыло, намекающее на то, что перед нами не просто новое купе Gran Turismo, а полноценный суперкар.

Ещё в 2023 году британский журнал Autocar сообщал со ссылкой на представителей Alpine, что французская марка готовится возродить модель A310 в виде современного электрического купе класса GT с посадочной формулой 2+2. Официального анонса этого проекта не было — он, судя по всему, в итоге был свёрнут, так как теперь уже сама марка Alpine обещает удлинённое купе с посадочной формулой 2+2 на базе нового Alpine A110. То есть вместо нового Alpine A310 будет удлинённый вариант Alpine A110.

Новый Alpine A110 на Парижском автосалоне будет представлен лишь в виде скульптуры, презентация живой модели ожидается позже — точная дата пока не объявлена, но известно, что на рынок новый Alpine A110 должен выйти в конце 2027 года с электрическими силовыми установками, а позже могут появиться некие новые версии с ДВС (скорее всего, гибридные).

Что до флагманского суперкара, то его марка Alpine официально анонсировала весной 2025 года, но с тех пор ничего нового о нём не сообщала. Возможно, Alpine PS1 — это и есть тот самый суперкар, просто совсем не похожий на предыдущие нарочито современные прототипы с гибридной силовой установкой.

У нас есть гипотеза, что Alpine PS1 может оказаться родственником нового Lotus Esprit или по меньшей мере разделит с ним силовые установки производства Horse Powertrain (совместное предприятие Renault Group, холдинга Geely и нефтехимической компании Aramco из Саудовской Аравии). Весной этого года компания Horse Powertrain представила очень лёгкий и мощный 3,0-литровый бензиновый битурбомотор V6 (Horse W30), который отлично подойдёт как Alpine, так и Lotus.

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