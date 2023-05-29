Альтернативный Ford Explorer получил внедорожную версию Timberline

Новое исполнение отличилось более внушительным обликом. Есть и другие доработки, но двигатель перешел со стандартной модели.

В родных Штатах оффроудная версия Timberline у большого кроссовера Ford Explorer актуального поколения появилась еще два года назад. В Китае же публичную премьеру аналогичной модификации провели лишь в апреле года нынешнего, зато там, напомним, с 2022-го представлен рестайлинговый SUV – и машин с такой внешностью до сих пор больше нигде нет. Так вот теперь в Поднебесной объявлены точные цены Explorer Timberline и дан старт продажам.

Слева — стандартный актуальный Ford Explorer для Китая, справа — китайский Explorer Timberline

Особый кросс получил оригинальные радиаторную решетку и бамперы, внедорожную «резину» и защиту снизу. Кроме того, спереди появились дополнительные диодные полоски и выставленные напоказ буксировочные проушины. А еще увеличили дорожный просвет. Кузов может быть окрашен не только в эксклюзивный для новой версии оранжевый, но также в черный, белый или серебристый цвет.



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Длина китайского Ford Explorer Timberline составляет 5066 мм, что на 3 мм больше, чем у местной стандартной модели. В высоту «хардкорный» кроссовер прибавил 19 мм (стало 1797 мм). Ширина и колесная база не изменились – 2004 и 3025 мм соответственно.



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В салоне – черно-бежевая комбинированная обивка кресел (кожа + «замша»). Explorer Timberline бывает шести- или семиместным. В списке стандартного оборудования значатся виртуальная приборка на 12,3 дюйма, мультимедиа-система с 27-дюймовым экраном, подогрев первого и второго рядов, вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.



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Двигатель перешел со стандартного SUV: в Китае Explorer оснащается бензиновым турбомотором 2.3 мощностью 276 л.с. (425 Нм), который работает в паре с десятиступенчатым «автоматом». Explorer Timberline по умолчанию полноприводный, при этом у него еще есть самоблокирующийся задний дифференциал Torsen.



Внедорожный вариант стал самым дорогим в гамме, его цена начинается примерно с 56 500 долларов. Базовый Ford Explorer в КНР сегодня стоит от 43 600 долларов, «оспортивленная» версия ST-Line – от 53 600 долларов.



Между тем недавно в линейке Форда появился Explorer в виде компактного электрического паркетника – это брат Volkswagen ID.4, он адресован в основном Европе.