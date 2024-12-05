Американский суперкар Glickenhaus 004 с мотором V8 наконец-то пошёл в производство

Американская компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) представила среднемоторный суперкар с индексом 004 ещё в 2017 году, но только сейчас смогла запустить его в мелкосерийное производство на фабрике тюнинг-ателье Roush Performance в Детройте, поставки клиентам начнутся в первом квартале 2025 года.

Компанию SCG основал двадцать лет назад кинопродюсер и предприниматель Джеймс Гликенхаус, она делает в основном машины для гонок на выносливость, но в гамме есть также дорожные суперкары и брутальные внедорожники в гоночном стиле. Анонсированный в 2017 году среднемоторный суперкар SCG 004 (или просто Glickenhaus 004) с посадочной формулой 1+2 изначально планировалось запустить в производство в конце 2018 либо начале 2019 года, но этим планам помешали экономические трудности и пандемия COVID-19. На днях пришло долгожданное известие о том, что разработка Glickenhaus 004 полностью завершена и началось его мелкосерийное производство.

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Glickenhaus 004 сконструирован по гоночным канонам, в его основе лежит углепластиковый монокок, шасси и аэродинамика «отточены» на легендарной Северной петле Нюрбургринга в Германии. Дизайн у американского суперкара предельно функциональный, но не лишён изящности — аэродинамическое оперение у базовой дорожной версии аккуратно интегрировано в кузов, торчащих элементов практически нет.

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Дорожных версий у Glickenhaus 004 две. Базовая 004S оснащается доработанным специалистами Roush Performance джи-эмовским 6,2-литровым бензиновым V8 c приводным нагнетателем, заявленная максимальная мощность составляет 659 л.с., вся она передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую механическую коробку передач. Динамические характеристики, к сожалению, не объявлены.

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Трёхместный салон Glickenhaus 004S оформлен незатейливо (леопардовый декор на демообразце — опция) и старомодно: на передней панели видим россыпь стрелочных циферблатов, металлических тумблеров и крупных круглых кнопок. Подушек безопасности нет, но благодаря тщательно продуманным энергопоглощающим зонам суперкар сумел пройти краш-тесты NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения США) и получил доступ на дороги общего пользования. Кованые колёса OZ Racing обуты в шины Michelin Pilot Sport 4S.

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Из удобств в Glickenhaus 004S есть кондиционер, электропривод стеклоподъёмников и регулировок кресла водителя, камера заднего вида, аудиосистема с Bluetooth-подключением и USB-порты для зарядки гаджетов. За доплату предлагаются регулируемые амортизаторы Bilstein, механизм подъёма передней части кузова для проезда крупных дорожных неровностей, наружные панели кузова из неокрашенного лакированного карбона и система пожаротушения.

Продвинутая дорожная версия 004CS имеет более мощные тормоза, колёса с центральной гайкой крепления, шины Michelin Pilot Sport Cup 2 и более развитый аэродинамический обвес в стиле гоночной версии 004C, в том числе боковые канарды на переднем бампере, дополнительный верхний воздухозаборник для двигателя и более эффективный диффузор. В виде опции предлагается пакет Track Day с 5-точечными ремнями безопасности и специфическим оборудованием, облегчающим обслуживание машины на горочном треке.

Цены на Glickenhaus 004 в свежем пресс-релизе не указаны, в 2021 году ожидалось, что этот суперкар будет стоить минимум 460 000 долларов, но с тех пор немного изменились его характеристики, а из-за инфляции цены на всё, что можно купить, заметно выросли.

