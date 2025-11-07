Новинки ×
Анонсирован индийский семиместный электрокроссовер Mahindra XEV 9S

Презентация нового паркетника Махиндры состоится в конце текущего месяца. Предполагается, что модель предложат с задним приводом. При этом местные медиа также надеются, что у SUV будет еще и двухмоторная полноприводная версия.

Индийская компания Mahindra опубликовала пару видеотизеров семиместного электрического кроссовера, получившего имя XEV 9S. Объявлено, что в основе модели лежит платформа INGLO, на которой построены и дебютировавшие в прошлом году «зеленые» купеобразные паркетники XEV 9e и BE 6e. Презентацию трехрядного SUV проведут в рамках специального мероприятия, которое пройдет в Индии 26-27 ноября. И это пока все официальные подробности.

По затемненным кадрам пока сложно получить представление о том, каким получился облик Mahindra XEV 9S. Понятно лишь, что кроссовер получил головную оптику в стиле родственного «купе» Mahindra XEV 9e. Между тем еще в 2022 году компания показала концепт XUV.e8, который, по сути, представлял собой переведенный на электротягу актуальный «традиционный» кроссовер Mahindra XUV700. А затем индийские профильные СМИ раздобыли патентные картинки серийной версии того шоу-кара. В общем, скорее всего, передок у Mahindra XEV 9S будет, как у кросс-купе, а силуэт и корма – уже как у кроссовера с ДВС.

Интерьер же, наоборот, видно вполне отчетливо. И он у новинки такой же, как у соплатформенного купеобразного электрокара, не считая, конечно, наличия третьего ряда кресел. Mahindra XEV 9S получил аналогичные переднюю панель, двухспицевый руль с сенсорными кнопками, трехэкранное табло и сенсорную же полоску под центральными дефлекторами обдува. Для модели еще заявлен панорамный люк. Ну и в списке оборудования наверняка значатся вентиляция сидений, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Концепт Mahindra XUV.e8 из 2022 года

Предполагается, что технику Mahindra XEV 9S разделил с родственным «купе». Кроссовер Mahindra XEV 9e сегодня доступен с расположенным на задней оси электромотором мощностью 231 или 286 л.с. Модель с младшей версией двигателя укомплектована батареей емкостью 59 кВт*ч, у более мощного исполнения аккумулятор на 79 кВт*ч. При этом индийские медиа все же надеются, что у семиместного XEV 9S будет еще и двухмоторная полноприводная модификация.

Тем временем свою премьеру готовит и другой индийский автопроизводитель, и она тоже намечена на конец ноября: компания Tata представит серийную версию кроссовера с возрожденным именем Sierra.

