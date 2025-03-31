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Анонсирован новый кроссовер Mazda EZ-60: премьера уже скоро

31.03.2025 323 0 0

Дебютным рынком для новейшего паркетника Мазды станет Китай. Позже модель, возможно, доберется до других стран – и с другим именем. Судя по всему, новинка окажется родственником модели бренда Deepal, который принадлежит компании Changan.

Китайское совместное предприятие Changan Mazda анонсировало кроссовер под названием Mazda EZ-60, поделившись весьма условным тизерным видеороликом с обещанием скорой премьеры. Известно, что это будет электрифицированная модель – и это пока все официальные подробности. Впрочем, кое-какие догадки уже имеются.

Mazda EZ-60
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Mazda EZ-60
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Mazda EZ-60
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Mazda EZ-60
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Так, почти год назад СП представило в Китае концептуальный паркетник Mazda Arata. Судя по всему, EZ-60 окажется его серийным воплощением. При этом стопроцентной оригинальной разработкой Мазды модель не будет: скорее всего, за основу возьмут один из паркетников бренда Deepal, которым владеет компания Changan. «Донором» станет либо Deepal S05 (длина — 4620 мм, колесная база – 2880 мм), либо Deepal S07 (4750 и 2900 мм). Хотя Mazda EZ-60 все же получит оригинальную внешность – в фирменном стиле японской марки.

Mazda EZ-60. Для кроссовера будут предусмотрены камеры вместо традиционных наружных зеркал

Напомним, в актуальной гамме Мазды уже есть автомобиль, сделанный на базе модели Deepal. Речь идет о крупном лифтбеке, который в Китае зовется Mazda EZ-6, а в других регионах, включая Европу, носит имя Mazda 6e: в Мазду превратили Deepal SL03.

Прошлогодний концепт Mazda Arata

Что же касается начинки кроссовера EZ-60, то оба паркетника Deepal на «поднебесном» рынке предложены с гибридной или полностью электрической установками – вероятно, у новинки Mazda тоже будет две модификации на выбор.

Публичную премьеру Mazda EZ-60 может справить на Шанхайском автосалоне, который откроется в конце апреля. После того, как кроссовер освоит рынок КНР, его наверняка отправят на экспорт, но под другим именем. В частности, недавно стало известно о том, что в Европе Mazda зарегистрировала индекс CX-6e.

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