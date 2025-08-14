Новинки ×
Arcfox T1 от BAIC попробует переманить покупателей у компактов BYD и Geely

14.08.2025 104 0 0

Марка Arcfox готовится вывести на рынок новый недорогой электрохэтч. Модель получила вполне себе симпатичный облик, салон же оформлен в ставшем уже привычным в Китае стиле.

Электрический бренд Arcfox был основан концерном BAIC в 2017 году, но полноценно его удалось запустить лишь несколько лет спустя. Впрочем, сейчас марка чувствует себя на домашнем рынке достаточно уверенно: по данным местных СМИ, за шесть месяцев текущего года реализовано более 55 000 электрокаров Arcfox. А скоро гамму пополнит компактный хэтч с индексом T1. В виде концепта этот автомобиль был засвечен еще в апреле. Теперь же компания полностью раскрыла дизайн серийной модели, пятидверка уже встала на конвейер.

Внешность Arcfox T1 выполнена в новом стиле, на прочие модели марки он не похож. Среди особенностей экстерьера – объединяющая фары довольно широкая светящаяся плашка, необычные стойки крыши, крупные фонари с рисунком в виде скошенных диодных полосок и полускрытые ручки дверей.

Длина Arcfox T1 равна 4337 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1572 мм, колесная база – 2770 мм. Объем багажника составляет 459 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1352 литров.

В салоне использованы привычные для китайских автопроизводителей решения. Хэтчбеку достались раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедиа (15,6 дюйма), физических клавиш почти нет. Между передними креслами – «парящая» консоль, на которой расположены лоток для мелочевки, места для смартфонов (но пока непонятно, есть ли беспроводная зарядка) и подстаканники. В списке оборудования еще заявлены стеклянная крыша (без сдвижной секции) и адаптивный круиз-контроль.

По предварительным данным, на передней оси Arcfox T1 установлен электромотор мощностью 129 л.с. Некоторые китайские медиа пишут, что хэтчбек укомплектован батареей емкостью 42,3 кВт*ч. Запас хода – 425 км по циклу CLTC.

Заказы на BAIC Arcfox T1 начнут принимать 22 августа, тогда же должны объявить цены. Главными конкурентами компакта станут BYD Dolphin и Geely Geome Xingyuan. Первый электрохэтч сегодня стоит от 99 800 юаней (около 1,1 млн по актуальному курсу), второй – от 68 800 юаней (763 000 рублей).

хэтчбек Китай авторынок электромобиль новинки BAIC Arcfox Arcfox T1

 

