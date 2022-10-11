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  • Audi отмечает десятилетие RS Q3 спецверсией с иной внешностью и изменённым салоном

Audi отмечает десятилетие RS Q3 спецверсией с иной внешностью и изменённым салоном

11.10.2022 401 0 2

Техника у варианта с прибавкой edition 10 years осталась прежняя: пятицилиндровый двигатель TFSI объёмом 2,5 литра, отдача которого составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент – 480 Нм.

 

Немецкая компания представила Audi Q3 в 2011 году, а «заряженный» вариант с прибавкой в виде литер RS к названию показали годом позже. Обычный «ку третий» сменил поколение летом 2018 года, а его «горячая» версия дебютировала во второй генерации в сентябре 2019-го. В этом году «эрэска» отмечает десятилетие, к этому событию производитель приурочил выход новой лимитированной серии: предлагается и для RS Q3, и для RS Q3 Sportback.

На фото: Audi RS Q3 Sportback в версии edition 10 years

Варианты «заряженного» кроссовера с приставкой edition 10 years получили ряд визуальных отличий от «просто» RS Q3 и RS Q3 Sportback. Для них, в частности, доступен новый вариант цвета кузова – Metallic Chronos Gray. Такие автомобили получили более тёмные элементы оформления дверей, окон и боковых зеркал, а также вставки в диффузор и передний спойлер. Кроме того, логотип Audi из узнаваемых четырёх колец выполнен в чёрном глянце, а матричная головная оптика имеет лёгкую тонировку.

Спецверсию, которая приурочена к десятилетию «заряженного» исполнения «ку третьего», снабдили новыми 21-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками: у них оригинальный дизайн, чёрное оформление, а обуты они в покрышки 225/35 (как на передней оси, так и на задней). Ещё кроссоверы лимитированной серии получили комплект 19-дюймовых карбоновых керамических тормозов вместе с суппортами тёмно-серого цвета (в стандартной версии), за доплату можно получить варианты либо красного, либо синего цвета.

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В салоне Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback в версии edition 10 years тоже есть отличия. Главным из них являются эксклюзивные ковшеобразные передние сидения RS, отделанные комбинированной кожей, их спинки получили матовые чехлы, созданные из углеродного волокна. Кроме того, в салоне тоже есть тёмные элементы декора и контрастная медного цвета прострочка: на креслах, центральном подлокотнике, внутренней отделке дверей, рулевом колесе.

Техника у спецверсии такая же, как и у обычных «заряженных» кроссоверов. Речь идёт о пятицилиндровом двигателе TFSI объёмом 2,5 литра, отдача которого составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент – 480 Нм. Он работает в комплекте с семиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями. На разгон с места до 100 км/ч у «горячих» SUV немецкой марки уходит 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч (за доплату можно увеличить показатель до 280 км/ч).

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Дилеры бренда на домашнем рынке, в Германии, начнут принимать заказы на спецверсию в конце текущего месяца. Совокупный тираж Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback edition 10 years составит 555 экземпляров. Автомобили серии окажутся дороже на 5990 евро. Согласно официальному сайту марки, актуальный ценник заряженного «ку третьего» стартует с отметки 69 000 евро, а за его купеобразный вариант просят не менее 70 500 евро. 

Напомним, недавно стало известно о том, что компания Audi планирует полностью отказаться от моделей с двигателями внутреннего сгорания в 2033 году.

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1 комментарий
11.10.2022 23:30
rinahige

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