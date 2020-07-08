Audi Q4 Sportback e-tron: купеобразная версия кроссовера на фольксвагеновской платформе MEB

«Начинка» электрокросса такая же, как у «брата» с менее покатой крышей и у Skoda Enyaq в версии vRS.

Audi представила концепт «обычного» кроссовера Q4 e-tron весной прошлого года на автосалоне в Женеве. На конвейер этот «зелёный» паркетник встанет в конце 2020-го. Теперь компания подготовила купеобразную версию этой модели с традиционной приставкой Sportback к названию. Пока что электромобиль тоже имеет статус концепта, однако немецкий производитель намерен запустить его в серию вскоре после «брата» – в 2021 году.



Q4 Sportback e-tron оказался чуть длиннее и ниже по сравнению со стандартным Q4 e-tron: 4600 мм (против 1590 мм) и 1600 мм (против 1610 мм) соответственно. Ширина (1900 мм) и расстояние между осями (2770 мм) остались прежними. У этого автомобиля «фирменная» заглушка на месте решётки радиатора, обрамлённая узкими светодиодными фарами. В передний бампер встроены крупные воздухозаборники и шильдик в виде надписи e-tron по центру. В профиль видны двухцветные 22-дюймовые легкосплавные диски иного дизайна. Корма получила большой диффузор, спойлер на багажной двери и ещё один светящийся знак e-tron в центре нижней части автомобиля.



Интерьер новинки, по сути, такой же, как у Audi Q4 e-tron: на передней панели расположены цифровая «приборка» (с проекционным дисплеем с дополненной реальностью) и тачскрин мультимедийной системы (его диагональ – 12,3 дюйма). Для управления климатической системой имеется отдельная панель с сенсорными кнопками. Селектор коробки передач в виде пульта с режимами P, R, N и D располагается на «парящей» консоли, а центральный тоннель решили использовать как нишу для хранения мелочей (здесь же расположен отсек для зарядки гаджетов). В передних дверях имеются дополнительные отсеки под бутылки, при этом в нижней части дверей имеются и привычные карманы.



В основе автомобиля фольксвагеновская модульная платформа MEB. На ней базируется не только Q4 e-tron, но и другие электрокары немецкого концерна, в их числе хэтчбеки Volkswagen ID.3 и Seat el-Born, а также кроссоверы VW ID.4 и Skoda Enyaq iV. У электрокросса Q4 Sportback e-tron «начинка» такая же, как у «брата» с менее покатой крышей. В установку входит два электродвигателя: на задней оси располагается 204-сильный электромотор (310 Нм), на передней – 102-сильный (150 Нм). Совокупная отдача системы составляет 306 л.с. Паркетник оснащается батареей ёмкостью 82 кВт*ч (её вес – 510 кг), запас хода у такой версии превышает 450 км (расчёт вели по циклу WLTP). На разгон с места до «сотни» Audi Q4 Sportback e-tron с такой «начинкой» нужно 6,3 секунды (такой же показатель, как и у «обычного» Q4 e-tron). Максимальная скорость равна 180 км/ч.



У купеобразного «розеточного» кроссовера будет и версия попроще – с задним проводом (электромотор только на задней оси). Установка аналогична той, которая используется в версии Enyaq iV 80. Так как такой паркетник легче по сравнению с полноприводным вариантом, его запас хода больше на 50 км (до 500 км по тому же циклу). На зарядку литий-ионного аккумулятора от 0 до 80% от колонки постоянного тока (при мощности до 125 кВт) понадобится около получаса.



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Немцы отметили, что Q4 Sportback e-tron окажется седьмым по счёту серийным электромобилем бренда. Компания рассчитывает, что к 2025 году «зелёными» будут 20 моделей: ожидается, что они составят примерно 40% от общих продаж Audi. Стремление электрифицировать линейку вызвано в том числе всё более ужесточаемыми экологическими нормами в Европе – некоторые страны Старого света думают о том, чтобы в ближайшем десятилетии ввести запрет на производство машин с ДВС.

