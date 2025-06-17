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Audi решила продлить выпуск автомобилей с ДВС как минимум на ближайшее десятилетие

17.06.2025 123 0 1

По словам нынешнего генерального директора Audi Гернота Деллнера, это решение распространяется в том числе на «заряженные» модели линейки Audi RS.

Марка Audi, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen, наряду со многими другими глобальными автопроизводителями намеревалась пройти быстрый путь «тотального озеленения». В соответствии с изначальным планом, старт выпуска последней новинки бренда с двигателем внутреннего сгорания был намечен на 2026 год, а полный отказ от машин с ДВС предполагался к 2033-му. Намёк на то, что стратегия находится в стадии пересмотра, был дан минувшей весной.

Фото с производства нового Audi Q3

Тогда, в ходе пресс-конференции, генеральный директор Audi Гернот Деллнер рассказал о том, что марка занимается созданием «нового поколения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и подключаемых гибридов» наряду с разработкой полностью электрических моделей. Теперь, в ходе беседы с британским изданием Autocar, он подтвердил, что компания отказывается от ранее озвученных планов по электрификации.

Нынешний глава Audi отметил, что решение о «тотальном озеленении» к 2033 году было принято предыдущим руководством бренда, и пояснил, что внёс изменения в стратегию: марка продолжит разработку и выпуск моделей с двигателями внутреннего сгорания, чтобы оставаться «гибкой» в будущем. По словам Гернота Деллнера, Ауди намерена выпускать автомобили с ДВС ещё как минимум в течение ближайших 10 лет, «а затем мы посмотрим, как будут развиваться наши рынки», – добавил он.

На фото: актуальный Audi A3 Sportback TFSI e

Как сообщает издание, Audi пока что сокращает свой модельный ряд. Отмечается, что в ближайшей перспективе не стоит ждать замену моделей A1 и Q2. Автомобилями начального уровня для бренда в дальнейшем станут только что представленный новый Audi Q3 и компактное семейство A3. Место флагманского седана останется за A8, а к крупным кроссоверам Q7 и Q8 в будущем присоединится полноразмерный SUV с индексом Q9.

Глава Audi подтвердил, что к 2026 году в качестве дополнительной модели в линейку должна войти полностью электрическая версия A3. При этом у марки нет планов по созданию собственного электромобиля начального уровня, который стал бы ещё одним «близнецом» Volkswagen ID.2, Skoda Epiq и Cupra Raval (все три бренда принадлежат немецкому концерну).

На фото: Audi RS Q8 performance

По словам Гернота Деллнера, решение продолжить разрабатывать и выпускать модели с ДВС в течение ближайшего десятилетия распространяется в том числе на «заряженные» модели линейки Audi RS.

Напомним, в начале прошлого месяца стало известно о том, что Audi может начать производство трёх кроссоверов в США. Не исключено, что выпуск Q8 e-tron могут впоследствии наладить на заводе Scout, который строится в Южной Каролине (возрождённая марка тоже принадлежит концерну VW). Кроме того, в Штатах могут «прописаться» паркетники Q6 e-tron и Q4 e-tron (либо его преемник).

авторынок ДВС бизнес Audi

 

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