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Audi RS6 следующего поколения: новые изображения

11.03.2025 3817 0 1

На прошлой неделе дебютировал универсал Audi A6 Avant новой генерации, а вскоре к нему присоединится и топовая версия с индексом RS. Как она будет выглядеть?

Самый мощный универсал Ауди ведёт свою историю с 2002 года, когда началось производство модели с заводским индексом С5. В первых двух поколениях модель была представлена в обоих вариантах кузова — седан и универсал. Начиная же с третьей генерации, RS6 предлагается исключительно в виде универсала. Сейчас к премьере готовится новое поколение автомобиля, которое изначально должно было получить имя RS7 Avant, однако буквально в прошлом месяце стало известно об отказе компании Audi от этой новой системы наименований, и гражданский универсал шестого поколения дебютировал с привычным именем А6.

Нынешний Audi RS6 Avant
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Нынешний Audi RS6 Avant
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Нынешний Audi RS6 Avant
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После премьеры обычного A6 Avant у нас есть возможность более точно воспроизвести внешность его самой мощной модификации. Изменения в его внешности будут носить традиционный для RS-моделей характер. Прежде всего, это существенно расширенные передние и задние колёсные арки, в которых разместятся колёса внушительного размера (нынешний универсал в самых дорогих версиях комплектуется 22-дюймовыми дисками, на новой модели можно ожидать как минимум аналогичный размер). Универсал получит оригинальную по отделке решётку радиатора и новый бампер с широкими воздухозаборниками по краям. В передних крыльях появятся вертикальные воздуховоды, также можно ожидать изменённую отделку порогов. Сзади появятся традиционные для топовых Ауди крупные овальные патрубки выхлопной системы, а интересной особенностью станет их расположение — теперь они будут находиться значительно ближе друг к другу.

Рендер нового Audi RS6 Avant

Как и гражданский универсал, новый RS6 Avant будет построен на платформе (Premium Platform Combustion), которая является дальнейшим развитием тележки MLB Evo, лежащей в основе нынешней модели. Что же касается силовой установки, то пока нет подтверждённой информации о моторе новинки, но есть вероятность, что на смену 8-цилиндровому мотору придёт двигатель V6. Скорее всего, универсал станет подзаряжаемым гибридом, его совокупная мощность составит более 700 л.с., а в версии Performance — порядка 800 л.с. Для сравнения, нынешний RS6 Avant Performance располагает 630 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

Рендер нового Audi RS6 Avant

Премьера новинки может состояться ближе к концу этого года.

Между тем в прошлом месяце стало известно о намерении Audi и Volkswagen продлить жизнь своим моделям с ДВС в Европе.     

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