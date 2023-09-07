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  • Audi собирается прощаться с R8 и готовит «что-то особенное» для поклонников спорткара

Audi собирается прощаться с R8 и готовит «что-то особенное» для поклонников спорткара

07.09.2023 50 0 0

Анонс «сюрприза» в компании сопроводили изображениями суперкара с мотором V10 в гоночном «облачении». Что именно компания подготовила для «последнего круга» модели, станет известно на следующей неделе.

Производство спортивного двухдверного автомобиля Audi R8 было налажено ещё в 2007 году, при этом за прошедшее время модель лишь единожды сменила генерацию – в 2015-м. Ранее стало известно о том, что 2023 год станет для этого бензинового суперкара последним, а прямого наследника у него не будет. Компания пообещала выпустить преемника в 2025-м, но у него будет полностью электрическая начинка и, возможно, иное имя.

Тизер к анонсу Audi

Ещё в октябре прошлого года стало известно о прощальной версии Audi R8 Coupe GT RWD: этот заднеприводный спорткар получил карбоновый аэродинамический обвес и настраиваемый дрифт-режим. Напомним, эта спецверсия была выпущена лимитированным тиражом, который насчитывал всего 333 экземпляра.

Такой «прощальный» бензиновый суперкар оснащался 620-сильным мотором V10 объёмом 5,2 литра, а его максимальный крутящий момент был равен 565 Нм. Для сравнения, у R8 Performance RWD отдача атмосферного двигателя составляет 570 л.с., а у купе R8 V10 Performance Quattro – 610 л.с.

Как оказалось, компания Audi решила попрощаться с бензиновым R8 с помощью некоего «сюрприза», который она подготовила для поклонников модели. Производитель пока что отметил только, что грядёт «что-то особенное» для «последнего круга» модели, а подробности станут известны в следующий вторник, 12 сентября.

Анонс компания сопроводила серией фотографий Audi R8 Performance в гоночном «облачении»: рисунок на кузове состоит из красных, чёрных и серебристых прямоугольников, а на корме имеется небольшое антикрыло. Есть вероятность, что сюрприз для поклонников модели будет связан с установлением очередного рекорда, хотя не исключено, что Ауди решится на ещё одну финальную «особенную» серию машин.

О преемнике Audi R8 информации пока мало. Известно, что он получит полностью электрическую технику, но подробностей о ней ещё нет. По предварительным данным, в его основу может лечь либо платформа SSP Sport с плоской батареей в полу, либо «тележка», на которой будет базироваться новый «зелёный» Porsche 718: у него вертикально ориентированная батарея расположена за спинами водителя и единственного пассажира.

Напомним, прототип будущего полностью электрического Porsche 718 показался в мае прошлого года. Его оснастили двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная мощность которой составляет 1088 л.с. По плану, серийная версия этого спорткара должна появиться в 2025 году.

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