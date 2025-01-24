Audi засветила кроссовер Q6 Sportback e-tron на портальных мостах

Нетипичная новинка на данный момент заявлена как концепткар, однако тот факт, что минувшей осенью Audi Q6 Sportback e-tron с колёсными редукторами был замечен на дорожных испытаниях, даёт основания предполагать, что электрический купеобразный кроссовер повышенной проходимости может стать серийным.

Колёсные редукторы, позволяющий сформировать так называемый портальный мост без выступающего по центру купола главной передачи, радикально улучшают геометрическую проходимость автомобиля, однако их установка требует практически полной переделки подвески, если только колёсные редукторы не предусмотрены конструкцией изначально на стадии разработки автомобиля, как, например, в отечественном ЛуАЗ-969.

Сегодня серийных гражданских моделей с колёсными редукторами раз, два и обчёлся — Mercedes-AMG G 63 4x4² и Ineos Grenadier, но опытные тюнинг-ателье готовы установить портальные мосты практически на любую машину — например, на лакшери-кроссовер Bentley Bentayga. Серийных кроссоверов с портальными мостами пока никто не предлагает, так что компания Audi имеет все шансы стать первой.

Стандартный Audi Q6 Sportback e-tron 1 / 3 Стандартный Audi Q6 Sportback e-tron 2 / 3 Стандартный Audi Q6 Sportback e-tron 3 / 3

Фотографии Audi Q6 e-tron offroad concept были опубликованы вчера в соцсетях без каких-либо технических подробностей — возможно, немецкая компания раскроет их позже. Пока можно лишь констатировать, что в основе концепта лежит купеобразный Audi кроссовер Q6 Sportback e-tron, дебютировавший в октябре прошлого года. Стандартная полноприводная версия этого кроссовера имеет два электромотора, которые совокупно выдают 387 л.с., на спортивной версии SQ6 e-tron пиковая мощность увеличена до 517 л.с.

Audi Q6 e-tron offroad concept

Какая именно версия легла в основу концепта, пока неизвестно, тем более что его передок заметно перекроен: в него добавлены гигантские светодиодные прожекторы под основными фарами, а между ними разместился брус к буксирными проушинами. Колёсные арки сильно расширены, боковины обзавелись новыми рельефными накладками, на крышу установлен экспедиционный багажник. Днище у электрического кроссовера в силу конструктивных особенностей плоское уже с завода.

Audi Q6 e-tron offroad concept

Помнится, в 2020 году компания Mercedes-Benz представила опытную версию электрического кроссовера EQC с колёсными редукторами, но в серию она так и не пошла, в том числе потому, что Mercedes-Benz EQC в целом оказался провальной моделью и уже снят с производства. Дела у Audi сейчас идут хуже, чем у BMW и Mercedes-Benz, ей не хватает ярких, запоминающихся моделей, которые не имели бы аналогов у конкурентов, так что Audi Q6 Sportback e-tron повышенной проходимости мог бы стать хорошим ответом на имеющиеся вызовы и улучшить имидж Audi.