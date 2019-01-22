Авторынок Китая 2018: конец многолетнего роста и смена лидера

Главный авторынок планеты впервые в XXI веке показал отрицательную динамику по итогам года: в 2018-м в Китае реализовано 28,1 млн новых автомобилей (включая грузовики и автобусы), на 2,1% меньше, чем в 2017-м. Статистику подпортили легковые модели, тогда как спрос на коммерческие автомобили продолжает расти.

Из 28,1 млн проданных в прошлом году в Китае новых автомобилей 4,37 млн пришлись на коммерческую технику, спрос на которую за год вырос на 5,1%, а общий минус в 2,1% – целиком вина легкового сектора, в том числе внедорожников и кроссоверов. Сегмент SUV, считавшийся в последние годы в Китае самым перспективным, в 2018-м просел на 1,1%, его доля составила 9,8 млн автомобилей, тогда как традиционные легковушки (седаны, хэтчбеки, универсалы и т.д.) потеряли 1,9% – реализовано 11,6 млн единиц (здесь и далее приведены данные продаж без учёта импортных моделей, которые, однако, почти не влияют на общую картину).

Эксперты называют несколько причин ухудшения показателей китайского авторынка: естественное насыщение, которое многие предсказывали ещё три года назад, замедление китайской экономики, сокращение правительственных программ стимулирования спроса и поддержки национального автопрома, торговая война с США.

Оптимистичные прогнозы на 2019 год строятся вокруг отметки 28 млн машин, то есть в лучшем случае ожидается стагнация, а в худшем – дальнейшее падение, и заветной 30-миллионной отметки в ближайшие годы китайский авторынок не достигнет. И тем не менее как самый крупный рынок в мире он продолжит привлекать инвестиции со стороны крупных транснациональных автоконцернов, тем более что с прошлого года китайское правительство разрешило иностранцам взять контроль над своими заводами на территории страны (прежде допускалось лишь долевое – 50:50 – владение с каким-нибудь местным партнером), и этим уже воспользовалась компания BMW, объявившая о намерении увеличить свою долю в СП BMW Brilliance Automotive с 50 до 75% и инвестировать 3 млрд евро в расширение локального производства. Также благодаря новым правилам игры в 2018 году компания Tesla наконец-то предприняла реальные шаги по строительству своей Гигафабрики в Китае – зарезервировала участок в свободной экономической зоне Шанхая.

Всё идёт к тому, что иностранные компании будут вытеснять китайских производителей с их же рынка, и уже по итогам 2018-го это заметно: доля местных брендов по сравнению с 2017-м сократилась 42,4 до 41,6%, тогда как в прошлые годы стабильно росла. Вот и в списке самых продаваемых моделей архаичный минивэн Wuling Hongguang, лидировавший на протяжении пяти последних лет, в 2018-м уступил место вполне современному седану Nissan Sylphy (на других рынках это модель известна как Sentra): продано 476 538 (-10,5%) и 481 216 (+18,9%) экземпляров соответственно. Кроме того в первую десятку (см. таблицу ниже) попали сразу пять моделей VW, а по-настоящему китайским автомобилем в Топ-10 является лишь занимающий четвёртую строчку кроссовер Haval H6 (продано 452 552 шт., -10,6%), тогда как Baojun 510 – второй по популярности SUV и шестой в общем списке бестселлеров – это, в сущности, детище GM с соответствующим уровнем инжиниринга.

Топ-10 самых популярных моделей автомобилей в Китае в 2018 году № Модель Кол-во проданных экземпляров Изменение по сравнению с 2017-м 1 Nissan Sylphy 481 216 +18,9% 2 Wuling Hongguang 476 538 -10,5% 3 Volkswagen Lavida 473.564 +2,7% 4 Haval H6 452 552 -10,6% 5 Toyota Corolla 374 400 +11,2% 6 Baojun 510 361 403 +0,7% 7 Volkswagen Jetta 327 685 +3,2% 8 Volkswagen Sagitar 309 902 -5,2% 9 Volkswagen Tiguan 303 374 -10,8% 10 Volkswagen Santana 276 411 -3,8%

Самым популярным люксовым автомобилем стал Buick Excelle GT – 11-е место в списке бестселлеров и 261 920 проданных экземпляров (-37,8%), но в США, например, марку Buick к премиальным не относят. Если же говорить о премиуме в международном понимании этого слова, то самой продаваемой моделью в Китае в прошлом году стал растянутый седан Audi A4L: продано 167 923 шт. (+45,2%), второе место занимает удлинённый Mercedes-Benz C-Class L (156 567 шт.,+21,1%), третье – Audi A6L (153 273 шт., +6,7%). Самым популярным премиальным кроссовером оказался Audi Q5 (123 421 шт., +0,9%).

Рейтинг самых популярных в Китае автомобильных марок с огромным отрывом от конкурентов возглавляет Volkswagen: продано 3 129 743 автомобиля (-0,3%). Второе место у Хонды (1 452 441 шт., + 2,4%). Geely заняла третью строчку и стала самым результативным китайским брендом (1 382 119 шт., +10,1%), однако этот успех во многом связан с положительным имиджевым влиянием со стороны компании Volvo, которая принадлежит китайцам и делится с ними своим инженерным опытом, а самые свежие модели Volvo и Geely и вовсе построены на общих платформах.

Отметим попадание в Топ-10 марок сугубо китайских Changan (8 место) и Haval (10 место), но их продажи падают: реализовано 851 361 шт. (-19,7%) и 766 062 шт. (-9,8%) соответственно.

Самое сильное падение из заметных игроков (тех, кто продал в год более ста тысяч машин) показал Ford: продажи упали сразу на 54,3% до 383 485 единиц. С учётом того, что Ford недавно вступил в альянс с VW, а немецкая марка лидирует в Китае, можно предположить, что в перспективе Ford полностью сдаст китайский рынок свежеиспечённому партнёру, хотя не исключён выпуск бэдж-инжиниринговых моделей.

Лидером роста стала британская марка MG, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC: продажи выросли на 132,2% и составили 312 906 автомобилей. Понятно, что ничего британского в китайских MG давно нет – это просто в меру добротные автомобили, отвечающие вкусам и потребностям местных потребителей.

Топ-10 самых популярных автомобильных марок в Китае в 2018 году № Марка Кол-во проданных автомобилей Изменение по сравнению с 2017-м Доля рынка 1 Volkswagen 3 129 743 -0,3% 13,4% 2 Honda 1 452 441 +2,4% 6,2% 3 Geely 1 382 119 +10,1% 5,9% 4 Toyota 1 243 202 +9,3% 5,3% 5 Nissan 1 177 705 +5,3% 5,1% 6 Buick 1 057 452 -13,6% 4,5% 7 Baojun 879 077 -13,9% 3,8% 8 Changan 851 361 -19,7% 3,7% 9 Hyundai 790 746 +0,7% 3,4% 10 Haval 766 062 -9,8% 3,3%

Отдельно упомянем так называемые электрифицированные автомобили (подключаемые гибриды, электромобили, водородомобили), продажи которых под нажимом китайских властей взлетели сразу на 62% и составили 1,256 млн штук. Из них на чистые «электрички» пришлось 984 тысячи автомобиля, самой популярной моделью стал недорогой субкомпактный хэтчбек BAIC EC180 – продано 90 637 экземпляров (+16,1%).

Со статистикой продаж по российскому авторынку за 2018 год можно ознакомиться здесь, с итогами продаж новых автомобилей в США – здесь.