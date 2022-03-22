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Минпромторг: авторынок РФ готовится попрощаться с моделями ряда иностранных марок

22.03.2022 76 0 0

Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров. Ожидается, что окончательный ответ автопроизводители дадут до конца текущего месяца.

 

Автомобильный рынок РФ находится в состоянии кризиса. Из-за нынешней геополитической ситуации, экономических санкций и проблем с логистическими цепочками, многие иностранные компании приняли решение приостановить поставки в страну импортируемых машин и запчастей, а также «поставить на паузу» производство автомобилей на российских заводах.

По словам главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, на данный момент российская сторона продолжает вести диалог со всеми автопроизводителями и иностранными компаниями. Судя по его словам, некоторые из участников рынка и автопрома пообещали остаться в РФ, сохранить производственные мощности и продолжить поставку комплектующих.

Однако такая договорённость есть далеко не со всеми производителями. Денис Мантуров отметил, что РФ, вероятно, придётся попрощаться с рядом иностранных автомобильных брендов. Как сообщает РБК, глава Минпромторга заявил, что неработающие предприятия влекут за собой «неуплату налогов и деградацию производства». Кроме того, он отметил, что ведомство ждёт ответа от пока не определившихся компаний до конца марта – начала апреля текущего года.

Правда, какие шаги будут предприниматься в отношении тех производителей, которые соответствующее решение к обозначенному сроку так и не примут, Денис Мантуров не озвучил. Напомним, сейчас часть компаний, приостановивших работу своих заводов в России, продолжают платить своим сотрудникам (к примеру, ульяновская площадка японского шинника Bridgestone).

С какими компаниями есть договорённость о возвращении на рынок РФ, а с какими пока нет, глава Минпромторга не рассказал. Напомним, совсем недавно стало известно о том, что московский завод Рено вернулся к работе в обычном режиме. На его мощностях налажен выпуск кроссоверов Renault Duster, Kaptur и Arkana, а также Nissan Terrano.

Ранее сообщалось о том, что немецкая компания Mercedes-Benz приостановила выпуск легковых автомобилей на своем заводе в Подмосковье, а также поставки импортируемых «легковушек» и коммерческих моделей бренда. Кроме того, Daimler Truck «поставил на паузу» сотрудничество с отечественным производителем КАМАЗ (было налажено совместное производство грузовиков в республике Татарстан).

Поставки машин пока временно прекратил и концерн Volkswagen (объединяет несколько машин, в их числе Skoda и Audi). Также российский рынок на данный момент лишился свежих автомобилей Volvo; ещё ранее сообщалось о приостановке импорта и экспорта автогиганта Stellantis (у него совместный завод с Mitsubishi Motors – «ПСМА Рус», располагающийся в Калужской области). Помимо этого, из РФ уходят и производители компонентов.

Россия авторынок бизнес Mercedes-Benz Volkswagen Skoda Audi Volvo Renault Peugeot Citroen Opel

 

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